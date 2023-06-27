Мать шестерых детей из Удмуртии лишили родительских прав за ненадлежащий уход

Сейчас дети находятся в различных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних Фото: Амир Закиров

37-летнюю жительницу Игринского района лишили родительских прав на шестерых детей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

Самому младшему из детей подсудимой два года, а старшему – 15. Суд заключил, женщина не занималась воспитанием ребят – ранее они изымались органами опеки.

«Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности. Семья с 2019 года состоит на межведомственном учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, как семья, находящаяся в социально опасном положении. В специализированных учреждениях родители детей не навещали, после истечения срока их пребывания там мать отказалась их забрать», – сообщают в ведомстве. Сейчас дети находятся в разных социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних.

В ведомстве отметили, что ранее женщина была признана виновной в причинении смерти по неосторожности своему двухлетнему сыну – оставленный без присмотра малыш облился кипятком из чайника и погиб от полученных ожогов.

Суд также лишил родительских прав мужчину подсудимой – отца последнего ребенка. С пары взыскали алименты на содержание детей. Папа двух старших детей (2008 и 2010 годов рождения) собирается забрать ребят к себе.

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