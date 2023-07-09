С сумкой от противогаза в школу: вспомнили, что носили школьники 20, 30 и 40 лет назад

Фото: life-ussr.ru

Белые банты, фартуки и красный галстук. Школьника из СССР легко можно было узнать по школьной форме. Мы уже вспоминали, как в прошлом играли дети, в какие кружки ходили и что смотрели по телевизору. Настало время заглянуть в портфель школьника прошлого.

«Комсомолка» решила вспомнить, с чем ходили в школу дети в прошлом и о каких канцтоварах они мечтали.

Тяжелый портфель заменяли на сумку от противогаза

Начать, конечно же, стоит с атрибута любого школьника – портфеля. В СССР рюкзаки, как правило, использовались для походов, а в школу было принято ходить с портфелем. Ребята постарше носили тяжелые коричневые кожаные сумки, иногда с укрепленными краями, а вот ребятам помладше доставались громоздкие кожаные ранцы с рисунками. В такие ранцы помещались и все учебники, и пеналы-тубусы для карандашей, и коробки с циркулем и линейкой, даже яблочку или паре бутербродов место могло найтись.

Детский ранец времен СССР. Фото: life-ussr.ru

Мода менялась. Примерно в 80-х годах в школах появилась мода на сумки через плечо более свободных, полуспортивных форм. Их особенно любили старшеклассники.

«‎Во время Олимпиады-80 было много разной атрибутики. Я очень гордился, когда папа из Москвы мне привез синюю кожаную сумку с эмблемой. Да, она была небольшой, и не все учебники помещались, но в школе мне все завидовали», – рассказал Владимир.

Сумка времен Олимпиады-80. Фото: Владимир Котов

В начале 90-х школьники средней и старшей школы все больше самовыражались при выборе сумки для учебы.

Кто-то выбирал дипломаты, особенным шиком были яркие, пластиковые. Они казались удобными, в них не мялись и не промокали во время дождя тетради, но у них был существенный минус. Они портились на морозе.

«Пластиковые дипломаты на морозе лопались только так. Сколько раз зимой я падал, и мой чемоданчик рассыпался на осколки. Потом приходилось все учебники нести в руках, а дома получать нагоняй от родителей», – поделился Александр.

Еще в 90-х были популярны полиэтиленовые пакеты, а некоторые парни предпочитали носить вместо дипломатов офицерские планшеты или даже сумки от противогазов.

Вот так выглядел тот самый планшет. Фото: Avito.ru

«‎У нас в 8-9 классах было зачетно ходить с сумками от противогаза, в них влезало ровно столько, сколько нужно было. Естественно, сумки проходили апгрейд, расписывались «‎Кино», «‎Цой», «‎КиШ»,‎‎ и эта красота завешивалась значками», – написал Виктор.

А вот дети в конце 90-х – начале 00-х ходили в школу с большими китайскими рюкзаками на молниях, на которых часто изображали героев мультфильмов. Причем часто в неправильной цветовой гамме, что смотрелось довольно нелепо, поэтому особым писком было найти рюкзак с правильной картинкой.

«У меня был рюкзак с Белоснежкой диснеевской, у которой почему-то были рыжие волосы. Она мне никогда не нравилась. Я хотела рюкзак с трансформерами. Но увы. Мне сказали: «‎Ты ж девочка!» И я так и ходила с этой Белоснежкой до 4 класса‎», – поделилась Елена Королева. ‎

Огромные пеналы и разноцветные ручки

Выбор канцтоваров для школы был небольшим. Зеленые тетради, циркули в непрозрачных пеналах, а еще наборы цветных карандашей и краски от «‎Гаммы». Все для школы, как правило, покупалось на школьных базарах. Их проводили в конце августа. В Ижевске такой базар часто был на Центральной площади недалеко от круглого фонтана.

«‎Там всегда было много всего. Разные пеналы с аниме. Помню, мне как-то удалось уговорить маму купить мне карандаш с рисунком героя из «‎Сейлор Мун». И огромный пенал на несколько отделений с каким-то Микки Маусом», – поделилась Дарья.

В начале 00-х у школьников были популярны массивные пеналы на несколько отделений. Они занимали добрую половину рюкзака, зато сколько всяких ярких ручек и карандашей в них помещалось!

Вообще, цветные ручки были у каждой девочки, да и у мальчиков они тоже были, что уж скрывать.

Были и яркие с блестками, и ароматизированные, и с неоновыми чернилами, но все они и рядом не стояли с ручкой, в которой было сразу несколько цветов.

Как правило, такие ручки были неудобны и писали плохо. Но ими было так интересно щелкать!

«‎Самый прикол был – нажать одновременно несколько стержней, чтобы они вышли вместе, а потом писать ими, как в 3D», – вспоминает Олеся Лисенко.

На таких ручках часто были разные фигурки. Фото: Олеся Лисенко

У ребят, которые учились в школе в начале 90-х, теплые воспоминания вызывают вот такие линейки.

При помощи такой линейки дети учились вычислять. Фото: Елена Королева

«‎Мы при помощи такой линейки и умножали, и делили. Нас даже учили с их помощью возводить в степень и извлекать корень. Наша учительница по математике говорила, что точность выполнения операций при помощи этой штуки примерно 4-5 знаков после запятой», – вспоминает Елена. ‎

Еще одним атрибутом, который встречался у большинства школьников прошлого, была подставка для книг.

Часто подставки были металлическими. Фото: life-ussr.ru

Неудобная, тяжелая и постоянно падающая, если сосед спереди начинал вертеться и задевал ее. Разумеется, такие есть и сейчас, но, как правило, их делают более удобными для детей.

Мода не стоит на месте. В рюкзаках школьников остается все меньше и меньше учебников, да и сами рюкзаки становятся меньше. Где-то в школу носят только тетради и планшет, а кто-то до сих пор занимается по старым учебникам и носит отцовские дипломаты.

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