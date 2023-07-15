Махала руками почти 8 часов: жительница Ижевска проплыла 21 километр на озере Тургояк

Ижевчанка занимается плаваньем с 6 лет. Фото: предоставлено героиней публикации

8 июля 2023 года Екатерина Мартьянова из Ижевска в числе 900 спортсменов приняла участие в международном заплыве серии X-Waters на озере Тургояк. Екатерина рассказала «Комсомолке» о стартах и впечатлениях.

Все было по любви

Плавать Екатерина начала в 6 лет. Признается, что всегда любила физкультуру. «Меня никто не заставлял заниматься, все было по любви», – отметила пловчиха. В 11 лет Екатерина перестала посещать бассейн, однако навыки она не потеряла. А в 2018 году они с подругой решили переплыть Босфор (около 5 км). Для нее это был некий вызов, новое путешествие и, конечно же, возможность возобновить тренировки.

Первый заплыв на озере Тургояк состоялся в 2019 году (на 5 км). Ижевчанка призналась, что очень хотела увидеть озеро с разных точек, а так как маршрут заплыва проходил вдоль берега, ей удалось рассмотреть все красоты. Озеро очень чистое, да и расположено близко.

«В озере почти нет водорослей и до места проведения можно доехать за день на машине, а я люблю автомобильные путешествия», – рассказала Екатерина.

Фото: предоставлено героиней публикации

Махала руками 8 часов

Далее было три года подряд на 10 км, а в этом году спортсменка-любительница замахнулась на 21 километр.

«Я нервничала перед стартом меньше, чем обычно. Наверно, берегла энергию для предстоящего заплыва – «махать руками» пришлось почти 8 часов. Итоговое время 7:42. С 14-го по 18-й км плыть было тяжело психологически, раздражалась много, понимала, что устала: то каяк сопровождения слишком близко или слишком далеко, то волны шлепают по лицу, то солнце слишком яркое на одну сторону. Удивительно, что больше запомнился старт, чем финиш. Лучшее было впереди. Даже после финиша все еще не верю, что я это сделала. 21 км – я даже не бегала столько никогда», – поделилась эмоциями пловчиха-любительница.

И дети туда же

Сыновья Екатерины, которым 6 и 10 лет, не отстают от своей мамы: и плавают, и бегают, и по горам «слоняются». В общем, все довольны, заметила Екатерина.

«Я не настаиваю. Мое дело – предложить разные варианты активности, дальше разберутся сами», – делится советом Екатерина.

Профессиональная деятельность девушки тоже связана со спортом – она персональный тренер, занимается пилатесом на реформерах. Так что выдержки, целеустремленности и настойчивости у нее хоть отбавляй. Ну и физическая форма всегда в порядке.

Спортсменка советует уделять время физической активности. И это не обязательно тренажерный зал. Быть может, вам принесет радость йога, теннис или конкур? А может, вы всей душой полюбите туристические пешие и велопоходы? Главное, чтобы спорт и активности приносили удовольствие, тогда и форму легко поддерживать, и отдых будет максимально полезным.

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