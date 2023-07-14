Погода на выходные в Ижевске: в город вернутся дожди, а жары не предвидится

В столице Удмуртии ожидаются дождливые выходные Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В выходные в Удмуртию вернутся дожди. Жара пока сдала позиции. Ближайшие нерабочие дни жители Ижевска смогут насладиться пасмурной погодой и шумом ночных дождей за окном. Сплошная романтика.

В субботу, 15 июля, синоптики Росгидрометцентра прогнозируют пасмурную погоду и небольшие дожди. Воздух днем прогреется до +22°С. Ночью похолодает до +13°С. В то же время сервис Яндекс.Погода обещает более теплую ночь – до +15°С. Ветер северный 3 м/с.

В воскресенье, 16 июля, в Ижевске сохранится пасмурная и дождливая погода. По данным Росгидрометцентра, столбик термометра не поднимется выше отметки +23°С днем и +15°С ночью. Ветер сменится на восточный, его скорость составит 4 м/с.

По предварительным прогнозам, в начале следующей недели дожди продолжатся. В понедельник синоптики ожидают до +22°С.

Желаем всем удачного завершения рабочей недели и отличных выходных!

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Суд пересмотрит уголовное дело экс-министра природы Удмуртии Александра Нестерова

Два родника Ижевска не прошли проверку Минприроды Удмуртии на качество

Первая битва проиграна – опасный сорняк захватывает территорию парка Кирова