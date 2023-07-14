Парк «Тишино» в Устиновском районе Ижевска открыт для посещения

Ремонтные работы в парке Тишино завершены Фото: Мария Бакланова

Ремонтные работы в парке Тишино наконец-то завершены. Теперь в Устиновском районе города есть современный парк. После ремонта он стал новой точкой притяжения не только для жителей района, но и для всего Ижевска. «Комсомолка» показывает, каким стало новое общественное пространство.

Ближе к природе, дальше от городского шума

Парк Тишино расположен вдоль улицы Союзной, а большая его часть расположена в логе. Спускаться в овраг было тяжело, а весной и осенью еще и грязно, потому в это время года там мало кто гулял.

Парк Тишино в апреле 2022 года Фото: Амир Закиров

Дизайнеры постарались решить проблему неудобного рельефа. Чтобы сохранить природный рельеф парка, но при этом сделать дорожки комфортными, они воспользовались деревянными настилами. Ими выложены все дорожки и спуски в парке. Летом вода будет стекать в щели, и по тропам можно будет ходить, не боясь промочить ноги. Зимой все дорожки планируется чистить вручную.

«Одна из приоритетных задач была – доступность для инвалидов. Мы добавили элементы тактильных указателей, ограждения, настилы», – рассказал Дмитрий Усов, руководитель подрядной организации.

Вдоль вымощенных деревянных дорожек стоят скамейки и лежаки Фото: Мария Бакланова

К сожалению, из-за рельефа местности в местах с самыми крутыми подъемами с коляской пройти не получится. Поэтому иногда во время прогулки, если вы хотите дойти до определенной зоны парка, вам придется искать места для обхода.

Важно отметить, что парк Тишино – пешеходная зона. Кататься по парку на самокатах или велосипедах может быть очень опасно как для пешеходов, так и для водителей.

В концепции парка были заложены принципы заботы о природе. Во время строительства вырубались только аварийные деревья. Ливневку проложили методом бурения, который позволял сохранить растения.

Для детей и взрослых по парку расставлены интерактивные игры – бизиборды и информационные таблички с QR-кодами, где можно найти множество фактов о животных, что обитают в парке.

Раздельные зоны отдыха для детей и взрослых

Огромный парк разделен на множество тематических зон, где каждый может найти для себя развлечение по душе.

«В парке у нас очень сложный рельеф, мы исходили из него. У нас наверху зоны более прогулочные, смотровые площадки. Внизу пространства камерные: детская площадка, спортивная площадка с газоном, зона гамаков», – поделилась Ирина Гузева, менеджер проекта Центра территориального развития Удмуртии.

В верхней части парка рядом с входной группой появились утепленные беседки, в некоторых из них появятся ларьки с едой. Также там есть туалет для посетителей парка.

Все в парке выполнено в единой экоконцепции Фото: Мария Бакланова

Наверху есть смотровая площадка с качелями и видом на лес.

Смотровые площадки, нравятся детям и взрослым Фото: Мария Бакланова

А ниже расположился амфитеатр. На нем планируется проводить различные мероприятия. А в свободное время на нем смогут репетировать уличные артисты и талантливая молодежь района.

Сцена в амфитеатре Фото: Мария Бакланова

Неподалеку от сцены находится современная детская площадка.

Гамак – главная изюминка детской площадки. На нем могут кататься дети и те, кто старше 18 лет. Фото: Мария Бакланова

Развивашки на улице Фото: Мария Бакланова

Горки уже облюбовали мамы с детьми Фото: Мария Бакланова

За этот проект голосовали жители

Парк пытались благоустроить несколько раз по программе «Формирование комфортной городской среды». Проект разработали еще в 2020 году, но только в 2022 началась его реализация. Тогда в Ижевск приехал премьер-министр России Михаил Мишустин, и проекту выделили дополнительные средства из резервного фонда. Общая сумма благоустройства парка составила 147 млн рублей.

Помимо парка Тишино, на улице Союзной проложили тротуар в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Для этого пришлось синхронизировать два проекта, но все получилось.

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