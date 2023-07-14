Парк «Тишино» в Устиновском районе Ижевска открыт для посещения

Ремонтные работы в парке Тишино завершены
Фото: Мария Бакланова
Ремонтные работы в парке Тишино наконец-то завершены. Теперь в Устиновском районе города есть современный парк. После ремонта он стал новой точкой притяжения не только для жителей района, но и для всего Ижевска. «Комсомолка» показывает, каким стало новое общественное пространство.
Парк Тишино расположен вдоль улицы Союзной, а большая его часть расположена в логе. Спускаться в овраг было тяжело, а весной и осенью еще и грязно, потому в это время года там мало кто гулял.
Парк Тишино в апреле 2022 года
Фото: Амир Закиров
Дизайнеры постарались решить проблему неудобного рельефа. Чтобы сохранить природный рельеф парка, но при этом сделать дорожки комфортными, они воспользовались деревянными настилами. Ими выложены все дорожки и спуски в парке. Летом вода будет стекать в щели, и по тропам можно будет ходить, не боясь промочить ноги. Зимой все дорожки планируется чистить вручную.
«Одна из приоритетных задач была – доступность для инвалидов. Мы добавили элементы тактильных указателей, ограждения, настилы», – рассказал Дмитрий Усов, руководитель подрядной организации.
Вдоль вымощенных деревянных дорожек стоят скамейки и лежаки
Фото: Мария Бакланова
К сожалению, из-за рельефа местности в местах с самыми крутыми подъемами с коляской пройти не получится. Поэтому иногда во время прогулки, если вы хотите дойти до определенной зоны парка, вам придется искать места для обхода.
Важно отметить, что парк Тишино – пешеходная зона. Кататься по парку на самокатах или велосипедах может быть очень опасно как для пешеходов, так и для водителей.
В концепции парка были заложены принципы заботы о природе. Во время строительства вырубались только аварийные деревья. Ливневку проложили методом бурения, который позволял сохранить растения.
Для детей и взрослых по парку расставлены интерактивные игры – бизиборды и информационные таблички с QR-кодами, где можно найти множество фактов о животных, что обитают в парке.
Огромный парк разделен на множество тематических зон, где каждый может найти для себя развлечение по душе.
«В парке у нас очень сложный рельеф, мы исходили из него. У нас наверху зоны более прогулочные, смотровые площадки. Внизу пространства камерные: детская площадка, спортивная площадка с газоном, зона гамаков», – поделилась Ирина Гузева, менеджер проекта Центра территориального развития Удмуртии.
В верхней части парка рядом с входной группой появились утепленные беседки, в некоторых из них появятся ларьки с едой. Также там есть туалет для посетителей парка.
Все в парке выполнено в единой экоконцепции
Фото: Мария Бакланова
Наверху есть смотровая площадка с качелями и видом на лес.
Смотровые площадки, нравятся детям и взрослым
Фото: Мария Бакланова
А ниже расположился амфитеатр. На нем планируется проводить различные мероприятия. А в свободное время на нем смогут репетировать уличные артисты и талантливая молодежь района.
Сцена в амфитеатре
Фото: Мария Бакланова
Неподалеку от сцены находится современная детская площадка.
Гамак – главная изюминка детской площадки. На нем могут кататься дети и те, кто старше 18 лет.
Фото: Мария Бакланова
Развивашки на улице
Фото: Мария Бакланова
Горки уже облюбовали мамы с детьми
Фото: Мария Бакланова
Парк пытались благоустроить несколько раз по программе «Формирование комфортной городской среды». Проект разработали еще в 2020 году, но только в 2022 началась его реализация. Тогда в Ижевск приехал премьер-министр России Михаил Мишустин, и проекту выделили дополнительные средства из резервного фонда. Общая сумма благоустройства парка составила 147 млн рублей.
Помимо парка Тишино, на улице Союзной проложили тротуар в рамках программы «Пешеходный Ижевск». Для этого пришлось синхронизировать два проекта, но все получилось.
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