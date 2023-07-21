43% образовательных учреждений Удмуртии готовы к началу нового учебного года

В середине августа завершится приемка школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

19 июля в правительстве Удмуртии обсудили подготовку школ и детских садов республики к новому учебному году. «Комсомолка» узнала, как с 1 сентября изменится школьное питание и охрана образовательных учреждений, а также в каких школах успеют завершить ремонт за лето, а какие отремонтируют только к зиме.

Как оценивается общая готовность к учебному году

Как сообщила министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова, приемку образовательных учреждений планируют завершить уже к 15 августа. По состоянию на 19 июля проверки прошли в 43% школ и садиков – они признаны готовыми к новому учебному году. В остальных учреждениях еще заканчивается косметический или капитальный ремонт, идет переоснащение.

Всего на подготовку к учебному году и отопительному сезону школы и садики региона получили более 290 млн рублей из бюджетов всех уровней.

Что изменится в питании школьников

С 2020 года младшие школьники по приказу президента России обеспечиваются бесплатными горячими обедами. Сейчас в Удмуртии за счет этой программы питаются порядка 84 тысяч детей. До текущего года в республике также действовала местная программа «Школьное молоко», но с 1 сентября было принято решение ее отменить.

Вместе с тем, по данным республиканского Управления Роспотребнадзора, качество школьных обедов за последние три года значительно возросло. Стало гораздо меньше замечаний по калорийности и микробиологии.

Качество блюд в школьных столовых строго контролируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Что касается меню в детских садах, то оно стало меняться еще с начала 2023 года, когда повышение родительской платы позволило закупать больший спектр продуктов. Как рассказала начальник Управления образования администрации Ижевска Наталья Гвоздкова, сейчас пищу готовят в соответствии с новыми технологическими картами, учитывая потребности детей, нуждающихся в специальном меню. При необходимости эти карты будут модифицировать и дополнять.

Что изменится в системе обучения

Нововведений в самой системе обучения и воспитания также будет довольно много. Школы продолжают осваивать новые стандарты образования, переходя на новые учебники. В частности, все школы России перейдут на единый учебник истории, который будет содержать информацию о современной политической обстановке.

Кроме того, в школах и колледжах появится новая должность – советник по воспитанию. Этот специалист будет заниматься именно воспитанием без административной работы. В течение года 441 образовательная организация получит таких советников.

Будет развиваться «Движение первых» – новое молодежное движение, созданное в конце 2022 года и призванное организовывать досуг подростков, одновременно формируя у них традиционные духовные и нравственные ценности. О других изменениях и нововведениях станет известно после традиционной августовской конференции педагогов.

В школах появятся советники по воспитанию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Усилят ли в Удмуртии охрану школ

В министерстве образования и науки Удмуртии пообещали, что 1 сентября ребята придут в безопасные школы. Уже на сегодняшний день они обеспечены профессиональной охраной, причем это касается всех категорий образовательных учреждений. Напомним, раньше школы 4 категории – к ней относились небольшие, как правило, сельские учреждения – могли претендовать максимум на вахтера, но теперь по решению муниципалитетов там также появятся сотрудники ЧОПов. В течение 1-го полугодия в школах должно появиться голосовое оповещение, продолжат оборудовать КПП, где их еще нет.

А еще 29 и 30 августа для педагогов впервые проведут всероссийскую тренировку по безопасности.

Как идет ремонт школ в Удмуртии

В рамках проекта «Модернизация школьных систем образования» сейчас ремонтируются и оснащаются оборудованием 23 школы Удмуртии. Педагоги этих школ проходят переподготовку также за счет средств данного проекта.

По словам министра образования и науки региона Светланы Болотниковой, отставаний от графика нет, но к 1 сентября будут открыты только 4 из этих 23 школ. Это лицей № 26 в Сарапуле, Халдинская школа в Селтинском районе, школы в Уве и Понино. Ремонт в остальных завершится зимой, и сроки там разные. Впрочем, на ряде объектов строители работают опережающими темпами, так что некоторые школы могут открыться и раньше.

В Удмуртии ремонтируют 23 школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, в Минпросвещения России уже направлена заявка на ремонт еще 25 школ в течение 2024-2026 гг.

Где откроются новые школы

Нехватка мест в школах по-прежнему остается актуальной для Удмуртии проблемой. По данным республиканского Управления Роспотребнадзора, 133 школы работают с превышением проектной мощности. Это порядка 25% – к сожалению, больше, чем в среднем по России.

«Переуплотненность школ есть, но и строительство школ идет неплохими темпами. Сейчас в Воткинске практически готова и завершает лицензирование школа на 825 мест. Еще 4 школы в этом году должны ввести в строй – это вторая школа в микрорайоне Столичном и 61-я школа в Ижевске, школы в Ягуле и Пычанках», – перечислила Светлана Болотникова.

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