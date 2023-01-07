Максимальный размер платы за уход за детьми в детских садах увеличили в Удмуртии

Постановление вступило в силу с начала января Фото: Диля Ахмадишина

В Удмуртии увеличили максимальный размер за присмотр и уход за детьми в детских садах. Постановление опубликовали на сайте правительства региона.

Сумма, на которую увеличили оплату за детсад отличается в зависимости от района и города республики. Так, в Воткинске, Сарапуле, Глазове и Можге максимальную плату увеличили с 1400 до 1820 руб. (+420 руб.). В Ижевске эту сумму подняли с 1955 руб. до 2542 руб. (+587 руб.). В остальных районах родители теперь будут платить не 1300 руб., а 1690 руб. (+390 руб.).

Постановление вступило в силу с 1 января. Его подписал председатель правительства региона Ярослав Семенов.

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