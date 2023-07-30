Каким будет последний месяц календарного лета в Ижевске Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Вот-вот наступит август, последний месяц лета, и синоптики уже строят предположения, каким он будет. Весна и лето 2023 года выдались нетипичными, и многие прогнозы не сбылись. По поводу августа уже есть разные мнения. Но, похоже, готовиться лучше ко всему сразу.

Июль побил рекорды

Во мнении, что июль стал рекордно жарким, сходятся все специалисты. Всемирная метеорологическая организация, которую процитировали многие СМИ, сообщила, что начало июля побило все рекорды метеонаблюдений на планете.

По данным сервиса Погода и Климат, в Ижевск жара пришла позже, но тоже развернулась на полную катушку. 11 июля регистрировалось более +36°С, что на 10°С выше нормы. Зато с 13 числа пошло резкое похолодание, и лишь в конце месяца жаркая погода начала возвращаться.

Возможно, купаться уже будет холодно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Норма среднемесячной температуры июля составляет +18,8°С, но в этом году фактическая средняя температура составила +20,6°С. Осадков выпало 85% от нормы.

Каким будет август 2023 года в Ижевске?

Как сообщили в пресс-службе гидрометцентра Удмуртии, говорить о характере погоды в течение всего месяца пока еще рано, однако с большой уверенностью можно сказать, что начало августа будет довольно жарким.

Дальше есть вероятность похолодания, об этом уже говорят федеральные эксперты, оценивая погоду в целом по стране. Есть даже опасения, что осень наступит гораздо раньше положенного срока.

График составлен по данным сервиса Погода и Климат

Напомним, ранее гидрометцентр Удмуртии давал прогноз на весь вегетационный период. Август, согласно этому прогнозу, должен быть прохладнее июля и июня. В целом, по статистике, август всегда таким и бывает. Жарким за последние годы он был только в 2022, 2021, 2016, 2010 и 2007-м. Его средняя температура за 20 лет в Удмуртии составляет порядка +17°С.

Что говорит о погоде интернет

Прогнозы интернет-сервисов на август в этот раз довольно сильно совпадают.

По данным Яндекс.Погоды, начало августа в Ижевске ожидается по-июльски жарким – от +27°С до +31°С. Хотя возможны периоды снижения температур на фоне дождей. В конце первой декады месяца температурный фон начнет снижаться. В середине августа будет около +23.. +25°С, а к концу – около +18.. +20°С. Осадки сервис прогнозирует только в начале и конце месяца.

По прогнозу сервиса Погода Майл.ру, первая декада августа будет гораздо жарче, к 10 числу столбик термометра поднимется до +35°С, затем температурный фон понизится. Осадков ожидается среднее количество.

В августе могут быть и ливни. Фото: Олег Золото Фото: Олег ЗОЛОТО

Гисметео также обещает жару до 10-х чисел августа. В середине месяца будет +21.. +25°С, а в заключительные его недели – около +16.. +20°С. Прогноз осадков, в целом, схож с прогнозом Яндекса – они ожидаются в начале и конце месяца, а середина августа будет сухой.

Народные приметы о погоде в июле

Август на Руси всегда был временем сбора урожая и начала заготовок. Недаром в этом месяце отмечают три Спаса: Медовый – 14 августа, Яблочный – 19 августа и Ореховый, или Хлебный, – 29 августа.

В августе меняется погода. Летнее тепло уходит, светать начинает позже, а темнеть – раньше, по ночам становится зябко, да и купаться в водоемах уже бывает холодно. По погоде 1 августа всегда судили об осени. Если дождливо, то и осень мокрой будет.

2 августа отмечался Ильин день. По погоде до обеда судили об остатке лета, а по погоде после обеда – о начале осени.

А 7 августа приходила Анна Зимоуказательница. Была целая система. Холодное утро предвещало холодную зиму, по погоде до обеда судили о зиме до декабря, по погоде во вторую половину дня – о том, какая будет зима после декабря. При этом ясный день сулил морозную зиму, а дождливый – теплую и снежную.

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