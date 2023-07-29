После отравления детей в Удмуртии норовирус обнаружили у трех сотрудников пищеблока

Лагерь, в котором произошла вспышка кишечной инфекции, временно закрыли Фото: Алексей БУЛАТОВ

О предварительных результатах исследований, проведенных в связи с массовым отравлением детей в лагере «Юность» в Удмуртии, сообщила пресс-служба республиканского Роспотребнадзора.

Ранее уже сообщалось, что норовирус был выявлен у 7 сотрудников лагеря, а также в суточных пробах салатов, которыми кормили детей. Теперь стало известно, что 3 человека с положительным анализом на норовирус являлись работниками пищеблока, то есть напрямую контактировали с продуктами.

В настоящее время продолжается эпидемическое расследование. 28 июля дело взял под свой контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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