Кожаное белье, бензопила и дневник с пятерками: как кандидаты на пост Главы Ижевска ведут свои соцсети

Что есть на старичках ВК у кандидатов. Фото: vk.com/novozhilov_al, vk.com/id151321010, vk.com/dynamo76

Недавно в Ижевске завершился прием заявлений на участие в конкурсе на замещение вакантной должности Главы Ижевска. Документы подали 20 человек.

Им еще предстоит представить на суд конкурсной комиссии свои программы развития города, после чего депутаты Гордумы выберут из числа финалистов нового мэра. А пока этого не произошло, «Комсомолка» решила заглянуть в социальные сети кандидатов и узнать, о чем они рассказывают своим подписчикам и какими достижениями делятся.

Найти удалось не всех

Признаемся сразу: отыскать в социальных сетях страницы всех кандидатов нам не удалось. Очень жаль, ведь среди них есть представители совершенно разных профессий и сфер деятельности, а есть и те, о ком ижевчане знают совсем немного, и посты в соцсетях могли бы стать отличным началом знакомства.

Тем не менее аккаунты семи кандидатов мы нашли. Кстати, женщин среди кандидатов в этот раз сразу три, и две весьма активно проявляют себя в соцсетях. С них и начнем.

Юлия Камашева

Стена ВКонтакте характеризует Юлию Камашеву как человека с весьма обширным спектром интересов. В прошлом девушка делала перепосты философских цитат, полезных рецептов, историй и смешных роликов, но в последнее время контент изменился.

Юлия Камашева с Александром Бречаловым. Фото: vk.com/id151321010

Юлия Камашева – сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», поэтому записи приобрели совершенно иной характер. Сейчас на стене можно увидеть совместные фотографии с политиками – Александром Бречаловым, Олегом Гариным и Владимиром Гуляевым. Есть фото и с бывшим ижевским мэром Олегом Бекмеметьевым, который покинул пост по своему желанию, а затем оказался под домашним арестом.

Юлия Камашева в объективе фотографа Владимира Мещерякова. Фото: vk.com/id151321010

Если пролистать далеко вниз, то можно увидеть, что на страничке остаются и личные, надо сказать, достаточно откровенные фотографии, на которых девушка позирует в колготках в сеточку и в кожаном белье.

Лариса Трефилова

Следующая претендентка на пост мэра работает риелтором. У себя в соцсетях Лариса Трефилова рассказывает о рынке недвижимости и ипотечном кредитовании, а также анализирует преимущества разных видов жилья.

Лариса Трефилова. Фото: vk.com/laratrefilova

Кроме того, она делится подробностями из жизни своей семьи и фотографиями, сделанными в путешествиях.

Подпись к фото гласит: «В России две беды: дураки и дороги!!! По-моему, они нашлись!» Фото: vk.com/laratrefilova

Александр Бадица

Основной контент в соцсетях Александра Бадицы состоит из перепостов записей «Деловой репутации» – журнала, где работает кандидат.

Александр Бадица. Фото: vk.com/dynamo76

Можно увидеть также личные записи, например, в мае 2023 года появилось множество фотографий из Санкт-Петербурга, где побывал Александр. Кроме того, гордый отец не мог не поделиться фотографией дневника сына, который окончил 3 класс на пятерки.

Идеальный дневник сына Александра Бадицы. Фото: vk.com/dynamo76

Дмитрий Чистяков

Дмитрий Чистяков руководит в Администрации Ижевска социальной политикой уже много лет, однако до недавнего времени в социальных сетях замечен не был.

Дмитрий Чистяков завел страничку ВКонтакте совсем недавно.Фото: vk.com/id811347524

Первый пост ВКонтакте появился 6 июля 2023 года, подписчиков пока тоже немного – чуть более 200. Вероятно, активность в соцсетях связана с предвыборным периодом.

На странице нет личных записей – только рабочие. В них Дмитрий Чистяков рассказывает о городских проектах, образовательных учреждениях и библиотеках Ижевска.

Дмитрий Чистяков с женой. Фото: vk.com/id811347524

Лишь на одном из фото мы видим чиновника с супругой – в этом посте Дмитрий Чистяков поздравил ижевчан с Днем семьи, любви и верности.

«Бесконечное спасибо моей второй половинке, супруге Светлане, с которой вместе идем по жизни 33 года, растим прекрасных детей», – написал он.

Владимир Ульянов

Страничку ВК Владимира Ульянова, который работает директором школы № 31, мы нашли, но она совершенно пуста.

Скриншот странички Владимира Ульянова ВКонтакте. Фото: vk.com/id419873491

Артем Селезнев

Артем Селезнев пишет ВКонтакте весьма нерегулярно. Рассказывает о своих проектах, ищет помощников и единомышленников, выкладывает фотографии с родными.

Артем Селезнев. Фото: vk.com/a.p.seleznev

Кстати, на аватарке он не один, а вместе с супругой и двумя детьми. Место работы обозначено как «Счастливый город BershaCity».

Александр Новожилов-Лю

Александр Новожилов-Лю называет себя блогером, инвестором, общественным деятелем, а также мастером динамических медитаций и руководителем.

Александр Новожилов-Лю регулярно делает посты на своей страничке ВКонтакте. Фото: vk.com/novozhilov_al

Посты он выкладывает регулярно – объемные, с большим количеством фотографий. В них он рассказывает, например, о практике стояния на гвоздях и о том, как занялся медитациями в период пандемии. Также он пишет о том, какие проходит учебы, рекламирует разные организации и много рассказывает о любимом районе на улице Берша.

Александр Новожилов-Лю. Фото: vk.com/novozhilov_al

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