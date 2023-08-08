На пост главы Ижевска претендуют 20 кандидатов

Имя нового градоначальника будет известно в сентябре Фото: Диля Ахмадишина

В понедельник, 7 августа, в Ижевске завершили прием заявлений на участие в выборах главы города. За месяц свою кандидатуру на вакантную должность предложили 20 человек. Окончательный список появился на официальном сайте городской Администрации. Отметим, что в него попали представители совершенно разных сфер деятельности.

Теперь задача каждого из участников представить собственную концепцию развития столицы Удмуртии. Это произойдет 24 августа. Оценивать программы будет конкурсная комиссия. Результаты позволят определить финалистов, один из которых будет выбран новым градоначальником. Изберут его депутаты Городской думы в ходе первой осенней сессии. Предварительная дата – 5 сентября.

Окончательный список претендентов на пост мэра Ижевска выглядит так:

- Олег Овчинников (временно неработающий);

- Юлия Камашева (ООО «Арт Плюс» );

- Александр Бадица (ООО «Медиа Группа «Парацельс»);

- Михаил Иванов (ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»);

- Айдар Шайбаков (ООО «Буровые системы», ИП Шайбаков Айдар Мухаматнурович);

- Сергей Шишкин (АО «Концерн «Калашников»);

- Сергей Андреев (ИП Андреев Сергей Андреевич);

- Сергей Романов (временно неработающий);

- Рустам Зайнуллин (ООО «Р-СТРОЙСЕРВИС»);

- Артем Астраханцев (ООО «ЮРЕНТБАЙК.РУ»);

- Кирилл Смирнов (ООО «Полимет Трейдинг»);

- Елена Беляева (ООО «Танго Софт»);

- Артем Селезнев (АНО «Центр развития предпринимательства»);

- Анатолий Мешков (пенсионер);

- Лариса Трефилова (самозанятая в агентстве недвижимости «Полезные люди»);

- Дмитрий Чистяков (администрация Ижевска);

- Владимир Ульянов (МБОУ «СОШ № 31»);

- Валерий Швецов (ФГБОУ ВО «УдГУ»);

- Александр Новожилов-Лю (АО «Гамбринус»);

- Руслан Алексеев (ООО «ИНТЕЛКАПИТАЛ»).

Список составлен в соответствии с датами подачи документов. В скобках указано текущее место работы.

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