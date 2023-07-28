Какие ограничения наложили на арестованного экс-главу Ижевска Олега Бекмеметьева

Меру пресечения бывшему главе Ижевска могут продлить Фото: Архив КП

Обвиняемый в продаже муниципальной земли бывший глава Ижевска Олег Бекмеметьев помещен под домашний арест до 25 сентября 2023 года. Однако, как рассказала «Комсомолке» руководитель Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртии Наталья Нургаянова, срок меры пресечения могут продлить.

Домашний арест подразумевает под собой ряд ограничений. Так, в ближайшие два месяца Бекмеметьеву запрещено:

– общаться с обвиняемыми и свидетелями по его уголовному делу

– связываться с бывшими и действующими сотрудниками городской администрации и депутатами Гордумы

– использовать средства связи, в том числе интернет.

Однако в случае экстренной ситуации экс-главе Ижевска разрешено воспользоваться телефоном и вызвать спасателей или другую службу. О каждом звонке Бекмеметьев должен будет уведомить УФСИН, поскольку именно эта структура контролирует выполнение наложенных запретов. При нарушении правил домашнего ареста, бывшему градоначальнику грозит более суровая мера пресечения. Для этого ходатайство должен подать следователь.

Напомним, судебное заседание о мере пресечения бывшего главы Ижевска прошло 26 июля. Ранее «Комсомолка» собрала всю известную на данный момент информацию по уголовному делу Олега Бекмеметьева.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уголовное дело возбудили по факту отравления детей в лагере в Удмуртии

В столице Удмуртии напротив ТРЦ «Талисман» демонтировали торговый павильон

Есть ли предел у памяти и можно ли общаться без слов: 10 фактов о мозге, которые вы могли не знать