Снова в школу: сколько стоит собрать рюкзак первоклассника в Ижевске

Где можно сэкономить на покупках к школе? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начало нового учебного года уже не за горами. А значит, пришла пора закупаться канцтоварами. Ручки, пеналы, линейки, рюкзаки. Родители уже в панике подсчитывают, сколько придется потратить на то, чтобы просто прилично собрать ребенка в школу.

Без паники! «Комсомолка» узнала, как жители Ижевска могут купить канцелярию, при этом не потратив лишних денег.

Список покупок

Каждый год список базовых вещей, необходимых для комфортной учебы ребенка в младших классах, примерно одинаковый.

- Набор ручек, 8 штук (ведь они постоянно теряются);

- Набор цветных ручек

- Простые карандаши, 10 штук (та же ситуация, что с ручками)

- Ластик, 3 штуки;

- Набор линеек разной длины;

- Точилка;

- Циркуль;

- Набор тетрадей – для начала хотя бы десяток;

- Дневник;

- Пластилин;

- Клей;

- Цветная бумага;

- Картон;

- Альбом для рисования;

- Набор гуаши;

- Набор кисточек.

Впечатляет, не так ли? И это без учета различных папок для трудов, пенала, ортопедического рюкзака и школьной формы.

Куда идти за покупками – в торговый центр или в интернет?

Самый простой вариант – прийти в торговый центр. Но почему-то бытует мнение, что покупать онлайн дешевле, учитывая многочисленные скидки и бонусы. Так ли это? Мы решили проверить эту теорию.

Стоит ли бежать за покупками в магазин? Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Для начала мы зашли на сайт Ozon и собрали корзину со всем необходимым для школы. Чтобы не высчитывать среднюю стоимость (ведь разброс цен очень велик), мы воспользовались разделом «популярное». В данном разделе находятся товары, которые пользуются спросом у покупателей, среди них нет самых дорогих, но и самых дешевых тоже нет. Получилось набрать товары на сумму 3664 рубля с учетом всех акций. И 0 рублей за доставку.

Заказывая товары онлайн, важно помнить, что потребуется время на доставку – от 2-3 до 7 дней и более. Все зависит от продавца на маркетплейсе. А значит, если заказать канцелярию в 20-х числах августа, к 1 сентября она может не приехать.

Такой расклад нас не порадовал, хотя среди товаров были довольно милые по дизайну вещицы, какие обычно нравятся детям. Мы решили искать дальше.

Ради сравнения мы зашли на сайт офлайн магазина «Леонардо», где также собрали в корзину популярные товары из раздела «Все для школы». У нас получился набор на сумму 2360 рублей без учета скидочной карты и промокодов.

Создавая список в офлайн магазине важно помнить, что не все позиции могут быть в наличии по факту. Фото: скриншот экрана

При этом на сайте магазина имеется отметка о том, что иногда товаров, которые есть на сайте, в городе может не быть на складе. Соответственно, некоторые позиции могут отсутствовать, когда мы придем в магазин.

2 390 рублей – уже ценник немного ниже среднего. Но можно ли закупиться канцтоварами для школы еще дешевле? Из интереса мы заглянули на сайт оптовой компании Sima Land. Оказалось, что здесь далеко не все товары можно купить поштучно. Например, железные точилки у нас получилось заказать только набором из 24 штук. Такая же проблема случилась с ластиками: меньше 100 знаменитых ластиков «со слоником» взять не получалось, и нам пришлось выбрать более крупные и более дорогие ластики, которые продавались поштучно. Но даже учитывая наши 24 точилки, сумма всего заказа вышла всего в 1409,50 рублей. Экономия выходит вполне хорошая, особенно если сроки и расположение пунктов выдачи позволяет воспользоваться бесплатной доставкой. А если оформить доставку через «СДЭК» или Boxberry, то сверху придется доплатить около 400 рублей. И все равно итоговая сумма окажется меньше, чем на маркетплейсах или в торговом центре.

Заказ на оптовой базе может оказаться очень выгодным, но ждать придется около недели Фото: скриншот экрана

Тем не менее на выбор родителей влияет далеко не одна только цена, так что где отовариваться – личный выбор каждого.

Где же можно сэкономить?

Купить все необходимое к школе – дело очень важное. Оно не терпит спешки и суеты. Однако не стоит бежать и покупать все и сразу. Прежде чем идти на шопинг, составьте подробный список покупок и определите сумму, которую собираетесь потратить. Согласно исследованию сервиса «Контур.Маркет», средняя сумма канцтоваров для школы в 2023 году колеблется от 2500 до 3000 рублей в зависимости от региона. Поэтому устанавливать лимит на покупку канцелярии стоит в этом диапазоне.

После этого отметьте в списке вещи первой необходимости. Как правило, это дневник, несколько тетрадей, альбом, ручка, ластик и цветные карандаши – т. е. то, с чем ребенок пойдет в школу в первый день.

Остальные вещи из списка чуть менее важные. Их покупку можно отложить на несколько дней. В начале сентября во многих магазинах начинаются акции и распродажи товаров для школы. Можно закупиться всем необходимым с очень хорошей скидкой и не просто уложиться в свой установленный лимит, но даже сэкономить.

Также можно заранее обсудить покупку школьной канцелярии с родителями из класса. Часть канцтоваров, такие, как ручки, карандаши, дневники и тетради, можно заказать оптом на всех учеников.

А вот на покупке пеналов и рюкзаков экономить не стоит. В 2023 году цена за хороший ортопедический рюкзак начинается от 2500 рублей. Но смотреть нужно прежде всего на качество и удобство для самого ребенка. По мнению психологов, такие вещи, как рюкзак или пенал, необходимо выбирать вместе детьми, поскольку им придется пользоваться этими предметами каждый день в течение 2-3 лет.

«Это личная вещь вашего ребенка и только его. Можно предложить обсудить цену, договориться о том, в каких пределах можно выбрать. Но если ребенку нравится что-то конкретное и он не согласен на альтернативу, то стоит уступить. Это не игрушка, а рабочий инструмент, который будет использоваться каждый день», – отметила специалист по семейным и детско-родительским отношениям Наталья Половайкина.

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