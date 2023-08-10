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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:52

Двое работников похитили с предприятия в Ижевске детали огнестрельного оружия

В Ижевске за кражу с промышленного предприятия осудили двух мужчин
Софья Кель
Приговор вступил в законную силу

Приговор вступил в законную силу

Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в краже деталей огнестрельного оружия осудили двух сотрудников промышленного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчины вынесли с работы комплектующие оружия для продажи. Суд признал их виновными по части 3 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорил одного из мужчин к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, а другого – к 5 годам условного срока. Приговор вступил в законную силу.

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