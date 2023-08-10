Двое работников похитили с предприятия в Ижевске детали огнестрельного оружия

Приговор вступил в законную силу Фото: Архив КП

В Ижевске по обвинению в краже деталей огнестрельного оружия осудили двух сотрудников промышленного предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии.

Мужчины вынесли с работы комплектующие оружия для продажи. Суд признал их виновными по части 3 статьи 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств) и приговорил одного из мужчин к 5 годам и 1 месяцу лишения свободы условно, а другого – к 5 годам условного срока. Приговор вступил в законную силу.

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