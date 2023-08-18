Как выбрать вкусный мед и дорого ли он обойдется Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В разные годы урожай меда на пасеках бывает разным. Повлиять на него может как погода, так и использование ядохимикатов на полях. В Удмуртии уже несколько лет существует проблема, связанная с обработкой рапса, – пчелы любят собирать нектар с этой культуры и часто погибают от пестицидов, которые распыляются для защиты от вредителей. А если не будет пчел, откуда взяться меду? Вот и в этом году с началом лета начали появляться сообщения о массовой гибели крылатых тружениц.

А теперь приближается осень, и пасечники начали продавать новый урожай меда. Сказались ли инциденты с отравлением пчел на его объеме и ценах? Об этом узнала «Комсомолка»

Урожай рапса против урожая меда

В Главном управлении ветеринарии республики массовую гибель пчел этим летом подтвердили. По официальным данным, пострадали пчеловоды Малопургинского района в четырех населенных пунктах. Ущерб понесли 20 пасек, в 7 из которых пчелосемьи погибли полностью. Общие потери составил 37 ульев. Предположительной причиной являются ядохимикаты, которые применялись для обработки посевов ярового рапса. Однако лабораторных анализов, которые это могли бы подтвердить, не проводилось ввиду их дороговизны.

Также пчеловоды рассказали о неоднократной гибели пчел в Вавожском районе, однако официальных жалоб оттуда не зафиксировано, возможно, пасечники никуда не обращались – погоревали и продолжили работать дальше.

К сожалению, в последнее время гибель пчел из-за пестицидов в Удмуртии начала фиксироваться ежегодно. Первое массовое отравление произошло в 2019 году. Тогда пострадали более 40 пасек в 8 районах Удмуртии. В 2020 году пчелы отравились минимум в трех районах, а в 2021-м – минимум в пяти.

В этом сезоне пчелы сильно страдали от засухи Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кто-то грешит на дешевые китайские химикаты, но основной причиной пчелиного мора все-таки считают несогласованность действий аграриев и пчеловодов. Согласно законодательству пасеки должны оповещать об обработке полей минимум за трое суток и в радиусе до 7 км. Однако аграрии соблюдают это правило не всегда. С другой стороны, не все пасеки зарегистрированы должным образом, то есть об их существовании банально никто не знает, как же их оповещать?

Одним словом, решения проблемы пока нет. Вместе с тем пчеловоды продолжают свое дело, и ежегодно к осени в продаже появляется свежий мед. Кстати, цены на него практически не растут. Как рассказал «Комсомолке» председатель Удмуртской республиканской общественной организации пчеловодов «Мед Удмуртии» Сергей Эшмаков, около пяти лет мед не дорожал вообще. Однако в 2023 году некоторый рост цен все же возможен, потому что меда удалось получить мало. Только химикаты, судя по всему, решающей роли не сыграли.

«Такой засухи за всю жизнь не припомню»

Причиной неурожая меда в Удмуртии стала небывалая засуха летом 2023 года.

«Я за всю свою жизнь такой коварной засухи не припомню, а я занимаюсь пчелами с малых лет, с 1989 года – уже как профессионал. Я связываю это с ранним сходом снега. Влага выпарилась из почвы уже в мае, а дождей в мае, июне и июле почти не было. Обычно для пчел страшны частые обильные осадки и низкие температуры, потому что при таких условиях нектар у цветов почти не выделяется, а при высокой температуре урожай меда бывает довольно хорошим. Но этот год стал исключением. Медоносы на полях перестали вырабатывать нектар слишком рано, уже в середине июля. Нектар стал недоступен пчелам в самый разгар медосбора», – рассказал Сергей Эшмаков.

Результат печальный: у разных пчеловодов урожай меда составил от половины до трети от прошлогоднего урожая. Впрочем, частично компенсировать его можно запасами с 2022 года – тогда меда было очень много. Конечно, он уже закристаллизовался, однако его качество не ухудшилось.

«В первую очередь пчеловоды будут продавать свежий мед – просто потому, что на свежий урожай всегда большой спрос. Но пройдет месяц-другой, и этот мед также кристаллизуется, то есть для покупателя он уже не будет отличаться от меда прошлогоднего урожая. Волноваться не нужно, по качеству он не хуже. Мед хранится долго, не теряя своих свойств. Есть даже такое мнение, что мед трехлетней выдержки – самый полезный. Хотя, скорее, дело в том, что три года пролежит лишь по-настоящему качественный мед. В некачественном за это время начнутся признаки брожения», – говорит Сергей Эшмаков.

Добросовестный пасечник отвечает за качество своего меда Фото: Олег УКЛАДОВ

Эксперт считает, что повышения цен на мед не избежать, но оно вряд ли окажется значительным. Если в прошлом году трехлитровую банку меда можно было купить за 1000-1500 рублей, то в этом году средняя цена составит 1500-1600 рублей.

На сервисе бесплатных объявлений жители Удмуртии уже вовсю продают мед. Цены не особенно различаются. Самый дорогой мед, который мы смогли отыскать, стоил 1700 рублей за три литра. Такая же банка меда из Малопургинского района стоит 1500 рублей, а в Игринском районе вообще можно купить три литра меда за 1300 рублей. Литровое ведерко стоит от 400 до 700 рублей. Мед прошлогоднего урожая тоже есть, он дешевле – 800 рублей за трехлитровую банку.

Как не нарваться на поддельный мед

Но не приведет ли низкий урожай меда к тому, что продавцы начнут обманывать? Однако, по словам председателя Удмуртской республиканской общественной организации пчеловодов «Мед Удмуртии», это крайне редкое явление. В основном удмуртские пасечники торгуют добросовестно и тщательно следят, чтобы их мед соответствовал ГОСТу.

А сахарный сироп, которым якобы кормят пчел, чтобы они делали много ненатурального меда, действительно применяется, но совсем для иных целей. Подобная практика используется, если насекомые ослаблены или их слишком мало, чтобы пчелосемья выжила. Ни о какой откачке меда из такого улья в принципе речи не идет. Дело это хлопотное. Приготовить сироп нужной консистенции непросто, да и сахар в больших объемах стоит недешево. Так что с точки зрения выгоды гораздо дешевле предоставить пчелам возможность собирать нектар и делать нормальный мед. Пчеловод максимум может высадить определенные медоносы вокруг ульев, чтобы получать конкретный сорт меда, или перевезти саму пасеку туда, где цветут нужные растения.

Сейчас можно купить даже мед в сотах Фото: Михаил ФРОЛОВ

Говорить, что правильный мед должен иметь такой-то вкус и такой-то запах, тоже неправильно. Даже на одной и той же пасеке в разные годы может получиться совершенно разный по свойствам продукт.

«Липовый мед имеет выраженный вкус и светлый оттенок. Обычно, но не всегда. В прошлом году его было много, а в этом году липа плохо цвела, и липовый мед перемешался с медом от разнотравья. Поэтому мед получился темный. Он настоящий, но покупатели сомневаются. А ведь мед не может быть исключительно с одного растения – это нереально, пчелы летают в радиусе пяти километров от улья и могут собирать нектар с разных цветов», – рассказывает эксперт.

Кипрейный мед очень светлый, имеет мягкий вкус и слабый запах. Донниковый – сильно пахнет нектаром и обладает насыщенным вкусом. У других сортов другие особенности. Но в чистом виде ни один мед не встречается, ведь пчелы все равно собирают его с разных растений.

То же самое касается способности к кристаллизации. Так, рапсовый мед загустеет уже спустя две недели после откачки, а липовый не засахарится до зимы, фацелиевый же может оставаться жидким до весны. В смеси сортов возможны любые сюрпризы.

«Недавно один наш пчеловод попал в неприятную ситуацию. Он зачем-то сказал покупателям, что если мед до ноября не кристаллизуется, то он ненастоящий. Но мед свежего урожая остался жидким до января, и половину проданной продукции вернули. И хотя пчеловод был абсолютно уверен в качестве своего меда, переубедить клиентов он уже не смог», – приводит пример Сергей Эшмаков.

Свежий мед загустеет через несколько месяцев Фото: Михаил ФРОЛОВ

Не все об этом знают, но настоящий пчеловод всегда примет свой мед обратно, если покупателю что-то не понравилось. Поэтому главный совет, который можно дать любителям меда: покупать у продавца, заслуживающего доверие. Если вы еще не нашли «своего» пчеловода, у которого готовы брать мед ежегодно, лучше взять на пробу по небольшой баночке у нескольких, обменявшись контактами, а потом закупиться на зиму там, где мед показался самым вкусным. Кроме того, добросовестный пасечник всегда подробно расскажет о каждом сорте своего меда, а также, где стоят ульи и где пчелы собирают нектар.

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