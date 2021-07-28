Рапс против меда: почему в Удмуртии массово гибнут пчелы?

Фото: Константин Ившин

В этом году в Удмуртии в очередной раз массово гибнут пчелы. Виной всему химикаты, которые фермеры используют при обработке рапсовых полей. Подробности расскажет «Комсомолка».

ДОЛЖНЫ ПРЕДУПРЕЖДАТЬ

Рапс выращивать крайне выгодно, и посевные площади под этой культурой растут в последние два года. В 2021 году они заняли уже 19,3 тыс. га - это даже больше, чем было запланировано.

«Нектар у рапса доступный, и пчелы его любят. Обычно они не летают дальше радиуса 3–5 км, но за рапсом могут преодолевать расстояние до 7 км. Так что нужен более ответственный подход к обработке полей. При обработке полей используются дешевые китайские химикаты, содержащие вредные для пчел пестициды, что и ведет к массовой гибели насекомых», – рассказывает председатель правления удмуртской республиканской общественной организации пчеловодов «Мед Удмуртии» Сергей Эшмаков.

Подпись к фото: По данным Минсельзоза республики, за последние три года пчеловоды потеряли более 400 пчелосемей. Фото: pexels.com

Тем временем, согласно закону № 409-ФЗ от 29 июня 2021 года «О пчеловодстве в Российской Федерации», аграрии должны предупреждать пчеловодов в радиусе семи километров об обработке полей. Делать они это должны не менее чем за трое суток до начала работ. Однако сейчас этого не происходит. И в этом - основная проблема.

«ПЧЕЛ ОТРАВИЛ КОЛХОЗ»

Так, обращения поступают из Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Завьяловского и Глазовского районов. Владельцы пасек обращаются в министерство сельского хозяйства и Главное управление ветеринарии республики, жалуются на массовые отравления пчел, предположительно в результате обработки рапсовых полей пестицидами.

«Большинство пострадавших хозяйств – те, которые зарегистрировали свои пасеки, оформив ветеринарно-санитарные паспорта», – рассказала зампредседателя правительства, министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова.

Обращения поступают из Сарапульского, Селтинского, Сюмсинского, Завьяловского и Глазовского районов. Фото: pexels.com

Игорь Рясин, владелец пасеки в Сарапульском районе, утверждает, что некоторые фермеры игнорируют закон и не предупреждают о работах. Пчеловод подал жалобы в Роспотребнадзор, написал заявление в прокуратуру. С актами осмотра пасек мужчина будет обращаться в полицию.

«Наших пчел отравил колхоз. Он должен был оповестить пчеловодов и жителей за трое суток до начала обработки полей. Но они закон игнорируют. Сейчас у меня погибло около 15 пчелосемей. Это уже зарегистрировано ветеринарной комиссией и местной администрацией», – рассказывает Игорь Рясин.

А вот Вера Лебедева, владелица пасеки в Глазове, наоборот, считает, что колхозы ответственно относятся к оповещению пчеловодов.

«В Глазовском районе два больших колхоза – «Чур» и «Коммунар». Мы находимся рядом с «Чуром», с ними никаких проблем не было. «Коммунар» злаковые садили, и у них были опасные для пчел препараты, но они нас оповещали и обработку проводили ночью», – добавила Вера Лебедева.

Среди пасечников мнения разделились: кто-то винит фермеров в гибели пчел, а кто-то считает, что колхозы относятся к ситуации ответственно Фото: Константин Ившин

Председатель СХПК «Колос» Владимир Красильников считает, что организованности не хватает и пчеловодам, и фермерам.

«Многие думают, больше рапса посадим – больше прибыли получим. Но в бизнесе средства сперва нужно вложить, а уже потом смотреть, получится ли что-то из этого или нет. А пчеловодам надо быть осторожнее, если они знают, что рядом есть рапсовые поля», – пояснил господин Красильников.

«Самое главное и основное, что должна предпринять пострадавшая сторона, – обратиться в ветеринарную службу. По каждому факту обращений должен быть организован комиссионный выезд ветеринарных специалистов и представителей администрации на пасеки для проведения обследования. В рамках выездов устанавливается количество пострадавших пчелосемей, их состояние», – пояснила вице-премьер Ольга Абрамова.

РАДИ РАПСА - ЗА 7 КИЛОМЕТРОВ

Тем временем, массовую гибель пчел из-за возделывания рапса на полях наблюдали и в 2019–2020 годах, сообщает “Коммерсант”-Удмуртия”. Причина та же: отравление ядохимикатами. В 2020 году подобные случаи происходили в Шарканском, Вавожском и Дебесском районах Удмуртии. А в 2019 году пчелы гибли в восьми районах республики: Алнашском, Балезинском, Вавожском, Воткинском, Кизнерском, Малопургинском, Увинском и Шарканском. На 49 пасеках было потеряно 213 пчелосемей. Всего по данным Минсельзоза республики, за последние три года пчеловоды потеряли более 400 пчелосемей.

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