Летом 2023 года Солнце было очень активным. Фото: elements.envato.com

В последнее время все чаще стали появляться сообщения о крупных вспышках на Солнце. Так, по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ, в июне-июле 2023 года уровень солнечной активности достиг максимума за последние 20 лет. Последствием этих выбросов являются возмущения геомагнитного поля земли – магнитные бури.

Насколько сильно они могут влиять на здоровье человека, вопрос неоднозначный. Одни врачи утверждают, что влияние есть, другие считают, что оно минимально. Но тем не менее за прогнозами магнитных бурь ижевчане следят. О том, как геомагнитное поле Земли будет вести себя в сентябре, расскажет «Комсомолка».

Осенью на Солнце будет неспокойно

В конце августа многие СМИ писали о мощных вспышках на солнце, однако к по-настоящему сильным магнитным бурям на земле это не привело. Как пояснили специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ, этим мы обязаны удачному стечению обстоятельств. Несмотря на рост солнечной активности, геомагнитная и радиационная обстановка вокруг нашей планеты оказалась гораздо менее напряженной, чем следовало ожидать. Солнечный ветер попросту летел мимо Земли, поэтому серьезных магнитных бурь не было.

Магнитные бури могут приводить к головной боли, но далеко не у всех Фото: Иван ВИСЛОВ

Но вот осенью ситуация может измениться. Если учитывать складывающуюся тенденцию, в этот период могут произойти более сильные вспышки на Солнце, которые, скорее всего, отразятся на геомагнитном поле планеты.

Впрочем, по прогнозу лаборатории, до 20 сентября значительных возмущений не предвидится. Лишь с 6 по 8 сентября уровень возмущения магнитосферы чуть выше, чем в остальные дни, но в целом она спокойная. 14 сентября магнитосфера будет возбужденной, а с 15 до 20 сентября уровень понизится, но не до самого минимума. Но все это даже не считается магнитными бурями. На следующие дни лаборатория пока прогноза не дает.

Сайт ru-meteo обещает слабые возмущении в периоды с 6 по 9 сентября, 14 и 15 сентября, с 25 по 27 сентября, а также 29 и 30 сентября.

Умеренные и сильные магнитные бури, по данным сервиса, ожидаются 21 и 28 сентября.

На что действует магнитная буря

Солнечный ветер представляет собой поток заряженных частиц, которые выбрасываются во время солнечной вспышки. Если поток частиц очень сильный, он способен изменить магнитное поле Земли, что сказывается на самочувствии людей, работе техники, а еще в некоторых случаях вызывает в небе полярное сияние.

В период магнитных бурь люди с заболеваниями сердечно-сосудистой или нервной системы могут ощущать головную боль, скачки артериального давления, боль в сердце и нарушения сердечного ритма.

Солнечный ветер порождает полярное сияние Фото: Александр ГЛУЗ

Есть данные, что именно в эти периоды у населения повышается количество инфарктов и инсультов. Хотя это повышение крайне незначительно.

Тем не менее доказано, что электромагнитные волны приводят к угнетению центральной нервной системы, нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы и даже могут изменять состав крови. Но здесь речь, скорее, о достаточно сильном и длительном излучении. А плохое самочувствие во время магнитных бурь чаще всего является все-таки следствием самовнушения. Поэтому врачи советуют тем, кто следит за прогнозами, не настраивать себя на болезнь.

Если же хронические заболевания имеются, следует держать при себе необходимые лекарства, воздержаться от курения и алкоголя, а также избегать стрессов. Тогда любую магнитную бурю можно будет пережить спокойно.

Что касается влияния на технику, электрику и навигационные системы, то в 20-21 веке было зафиксировано всего три магнитные бури, которые оказались достаточно сильными, чтобы привести к серьезным сбоям, отключению электроэнергии и потере связи. В остальных случаях речь шла максимум о незначительных помехах.

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