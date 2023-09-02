Когда в Удмуртию придет настоящее «бабье лето»? Фото: Оксана ЗУЙКО

После довольно прохладного конца августа жители Удмуртии приятно удивились возвращению тепла в первых числах сентября. Многие посчитали, что уже пришло «бабье лето», но синоптики поправляют: нет, время «бабьего лета» еще не настало. КП-Ижевск узнала, когда оно наступит и наступит ли вообще.

Почему так тепло

На самом деле это нормальное явление. Как прокомментировали в пресс-службе удмуртского гидрометцентра, сейчас мы ощущаем все ту же волну тепла, которая распространилась на территории региона в последние августовские дни. Но данное потепление еще не является «бабьим летом».

Сентябрь может оказаться и холодным, но это, опять-таки, не точно Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Установившийся температурный фон характерен для данного периода года и никаких существенных аномалий тепла не будет наблюдаться», – пояснили в гидрометцентре.

К началу следующей недели дневные температуры повысятся до +18.. +23°С, погода установится сухая.

Сначала должно похолодать

Вероятно, финальное летнее тепло задержится в Удмуртии еще на 6-7 дней, затем погода снова испортится. По крайней мере, гидрометцентр России обещает в Ижевске до +22°С вплоть до четверга, 7 сентября.

«По предварительному прогнозу, в середине следующей недели к территории республики подойдут фронтальные системы, которые и будут определять погоду этих дней. После их прохождения предполагается понижение температурного фона. Дальнейшее вернувшееся потепление и будет считаться «бабьим летом», – объяснили республиканские синоптики.

Темно-розовый цвет означает температуру примерно на 1°С выше нормы, Ижевск как раз в темно-розовой зоне. Фото: meteoinfo.ru

То есть под классическим «бабьим летом» подразумевается именно потепление после первого значительного осеннего похолодания. Обычно высокие температуры в это время приносит азорский антициклон, который в результате накопленного за летние месяцы тепла усиливается над Атлантическим океаном. Нагретые воздушные массы перемещаются на восток, вглубь континента. В это время может снова потеплеть до +20°С.

Когда наступит настоящее «бабье лето» в Ижевске

Сейчас о сроках наступления истинного «бабьего лета» говорить пока рано, но можно предположить, что оно придет со второй декады или с середины месяца – все зависит от того, сколько продлится похолодание.

Эксперты отмечают, что за осень можно наблюдать от одной до несколько волн «бабьего лета», а бывают годы, когда потепление осенью не возвращается вообще. Как именно будет в этом году – непонятно.

Желтая зона, в которую попал ПФО, обозначает засуху. Фото: meteoinfo.ru

Так, согласно прогнозу гидрометцентра России на месяц, средние температуры сентября окажутся выше нормы, а дождей опять будет мало. Это может говорить о том, что после похолодания все-таки потеплеет и, возможно, не раз.

Иного мнения придерживается старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Есть вероятность, что сентябрь будет таким же сухим, каким было лето. Но не факт Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Если обратиться к динамике температур воздуха по Ижевску за последний климатический отрезок, то можно отметить две основные тенденции. Первая из них состоит в том, что в период современного потепления климата, наиболее ярко проявившегося в Приуралье с начала 21 века, температуры сентября заметно росли вплоть до 2015 года, когда был установлен один из температурных рекордов. Второй тенденцией следует считать прогрессивное понижение средних температур месяца, начиная с 2016 г. При этом наблюдалось погодичное чередование относительно теплых и прохладных сентябрей. Если эта тенденция будет продолжаться, то за достаточно теплым сентябрем 2022 года следует ожидать прохладный сентябрь в 2023 году. И действительно, согласно прогнозам, кратковременное тепло с самого начала месяца затем сменяется периодом циклонической, собственно осенней погоды. Таким образом, ожидать выраженного молодого бабьего лета в этом году, по-видимому, не приходится», – заявил эксперт.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».