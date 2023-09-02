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Общество2 сентября 2023 12:29

Это еще не «бабье лето»: синоптики рассказали ижевчанам о периодах потепления этой осенью

В гидрометцентре Удмуртии прокомментировали теплое начало сентября
Екатерина АРДАШЕВА
Когда в Удмуртию придет настоящее «бабье лето»?

Когда в Удмуртию придет настоящее «бабье лето»?

Фото: Оксана ЗУЙКО

После довольно прохладного конца августа жители Удмуртии приятно удивились возвращению тепла в первых числах сентября. Многие посчитали, что уже пришло «бабье лето», но синоптики поправляют: нет, время «бабьего лета» еще не настало. КП-Ижевск узнала, когда оно наступит и наступит ли вообще.

Почему так тепло

На самом деле это нормальное явление. Как прокомментировали в пресс-службе удмуртского гидрометцентра, сейчас мы ощущаем все ту же волну тепла, которая распространилась на территории региона в последние августовские дни. Но данное потепление еще не является «бабьим летом».

Сентябрь может оказаться и холодным, но это, опять-таки, не точно

Сентябрь может оказаться и холодным, но это, опять-таки, не точно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Установившийся температурный фон характерен для данного периода года и никаких существенных аномалий тепла не будет наблюдаться», – пояснили в гидрометцентре.

К началу следующей недели дневные температуры повысятся до +18.. +23°С, погода установится сухая.

Сначала должно похолодать

Вероятно, финальное летнее тепло задержится в Удмуртии еще на 6-7 дней, затем погода снова испортится. По крайней мере, гидрометцентр России обещает в Ижевске до +22°С вплоть до четверга, 7 сентября.

«По предварительному прогнозу, в середине следующей недели к территории республики подойдут фронтальные системы, которые и будут определять погоду этих дней. После их прохождения предполагается понижение температурного фона. Дальнейшее вернувшееся потепление и будет считаться «бабьим летом», – объяснили республиканские синоптики.

Темно-розовый цвет означает температуру примерно на 1°С выше нормы, Ижевск как раз в темно-розовой зоне. Фото: meteoinfo.ru

Темно-розовый цвет означает температуру примерно на 1°С выше нормы, Ижевск как раз в темно-розовой зоне. Фото: meteoinfo.ru

То есть под классическим «бабьим летом» подразумевается именно потепление после первого значительного осеннего похолодания. Обычно высокие температуры в это время приносит азорский антициклон, который в результате накопленного за летние месяцы тепла усиливается над Атлантическим океаном. Нагретые воздушные массы перемещаются на восток, вглубь континента. В это время может снова потеплеть до +20°С.

Когда наступит настоящее «бабье лето» в Ижевске

Сейчас о сроках наступления истинного «бабьего лета» говорить пока рано, но можно предположить, что оно придет со второй декады или с середины месяца – все зависит от того, сколько продлится похолодание.

Эксперты отмечают, что за осень можно наблюдать от одной до несколько волн «бабьего лета», а бывают годы, когда потепление осенью не возвращается вообще. Как именно будет в этом году – непонятно.

Желтая зона, в которую попал ПФО, обозначает засуху. Фото: meteoinfo.ru

Желтая зона, в которую попал ПФО, обозначает засуху. Фото: meteoinfo.ru

Так, согласно прогнозу гидрометцентра России на месяц, средние температуры сентября окажутся выше нормы, а дождей опять будет мало. Это может говорить о том, что после похолодания все-таки потеплеет и, возможно, не раз.

Иного мнения придерживается старший преподаватель кафедры экологии и природопользования УдГУ Дмитрий Адаховский.

Есть вероятность, что сентябрь будет таким же сухим, каким было лето. Но не факт

Есть вероятность, что сентябрь будет таким же сухим, каким было лето. Но не факт

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Если обратиться к динамике температур воздуха по Ижевску за последний климатический отрезок, то можно отметить две основные тенденции. Первая из них состоит в том, что в период современного потепления климата, наиболее ярко проявившегося в Приуралье с начала 21 века, температуры сентября заметно росли вплоть до 2015 года, когда был установлен один из температурных рекордов. Второй тенденцией следует считать прогрессивное понижение средних температур месяца, начиная с 2016 г. При этом наблюдалось погодичное чередование относительно теплых и прохладных сентябрей. Если эта тенденция будет продолжаться, то за достаточно теплым сентябрем 2022 года следует ожидать прохладный сентябрь в 2023 году. И действительно, согласно прогнозам, кратковременное тепло с самого начала месяца затем сменяется периодом циклонической, собственно осенней погоды. Таким образом, ожидать выраженного молодого бабьего лета в этом году, по-видимому, не приходится», – заявил эксперт.

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