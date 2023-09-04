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Недвижимость4 сентября 2023 12:28

Стоимость свободы: дома под управлением «Городской УК», которым запретили менять компанию, уходят от нее

Жителям уходящих от «Городской УК» домов выставили квитанции на большие суммы
Анастасия Захарова
Жильцы постепенно избавляются от скандально известной управляйки, но не без сложностей

Жильцы постепенно избавляются от скандально известной управляйки, но не без сложностей

Фото: Амир Закиров

Зимой мы писали про дома, которые не могли сменить управляющую компанию. Они находились под управлением «Городской УК», которая задолжала крупные суммы ресурсоснабжающим организациям. И чтобы УК могла расплатиться по долгам, дома по сути оставили у нее в заложниках, потому что обслуживание жилья – единственный способ получать прибыль и расплачиваться по счетам. А жители оставались под управлением компании, которая их не устраивала.

С июня «Городская УК» потеряла лицензию, и жильцы получили право сменить управляйку. Но долгожданный переход дается им нелегко. КП-Ижевск узнала подробности.

Уйти оказалось непросто

Дом на Ленина, 19 мечтал уйти из «Городской УК» уже давно: в августе 2022 года жильцы проголосовали за другую организацию. Но оказалось, что поменять управляющую организацию дом пока не могут: приставы запретили отчуждать жилой фонд у «Городской УК» https://www.izh.kp.ru/daily/27464.5/4719323/. Почему? Потому что без домов компания не смогла бы рассчитаться по долгам. В заложниках ситуации оказались собственники домов.

В апреле и мае дом практически перестали обслуживать, как рассказал нам старший по дому Александр Агранович.

«В УК заявили, что у домов нет денег. Якобы жильцы не платят коммуналку, поэтому обслуживанием заниматься они не будут. Мусорки были завалены, контейнеры не чистились. Слава богу, дворник живет в нашем доме, он как ответственный человек продолжал иногда убирать крупный мусор с территории. Также я попросил тех, кто сможет выйти, помыть свои подъезды. Одна женщина, пианист с консерваторским образованием, мыла свой подъезд. За что большое ей спасибо!», – рассказывает Александр Агранович.

Так выглядели мусорные контейнеры у дома в апреле-мае. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Так выглядели мусорные контейнеры у дома в апреле-мае. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Мусорки тоже были переполнены. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Мусорки тоже были переполнены. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Непонятные счета

В июне «Городскую УК» лишили лицензии. И жителям внезапно пришли платежки с просто удивительными цифрами от совершенно непонятной организации за якобы убытки при расторжении договора.

«Большинство платили, так как многим собственникам все равно, куда и на что уходят их деньги. Пришла квитанция – пошел и оплатил. Но некоторые внимательные собственники забили тревогу», – рассказывает Александр Агранович.

Счет за коммуналку от неизвестной организации. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Счет за коммуналку от неизвестной организации. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Еще один счет на 30 тысяч за «убыток при расторжении договора». Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Еще один счет на 30 тысяч за «убыток при расторжении договора». Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

По словам старшего по дому, организация, которая выставила такие счета, раньше выступала как собиратель платежа. И вдруг она превратилась в управляющую компанию дома на Ленина, хотя жильцы вообще впервые о ней слышали. Поискали информацию в интернете, и выяснили, что это аффилированная с «Городской УК» организация (связанная совместной собственностью) и что таких несколько.

Какие убытки понесла эта компания при расторжении договора управления, непонятно. И, судя по словам эксперта – председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, это незаконно. Если, конечно, нет нюансов – долгов или неоплаченных работ. А если огромные цифры в платежке были выставлены необоснованно, не стоит торопиться оплачивать счета.

«Но надо быть готовыми к тому, что УК может попытаться взыскать деньги через суд с собственника. Если же просто жители оплатили необоснованные счета, им нужно пытаться эти средства взыскать с управляющей организации. Для этого стоит написать претензию в адрес УК с требованием вернуть денежные средства. Если будет отказано, придется возвращать деньги в судебном порядке», – считает председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Как же выбрать?

Если дома не определились с новой управляющей компанией, то ее и назначат в рамках конкурса. Но можно определиться с тем, кто будет обслуживать дом, самостоятельно, в ходе общего голосования.

Перед тем, как сделать выбор, советует эксперт, стоит разведать обстановку и собрать побольше информации о других УК и принять взвешенное и проверенное решение.

«Надо вообще помониторить, какие УК работают в соседних домах. Изучить вопрос и выйти на преддоговорные отношения: начать встречаться, обсуждать, узнавать, что они могут предложить. И принять решение на общем собрании», – подчеркнул Александр Евсеев.

Герои нашего материала компанию выбрали сами, но за год борьбы с «Городской УК» успели в ней разочароваться. Пока собственники решили оставить все, как есть. Возможно, им удастся сработаться и бесконечное противостояние дома и УК закончатся.

От действий «Городской УК» пострадали не только жители, а еще, например, ресурсоснабжающие организации. Скандально известная компания задолжала ресурсникам более 12 млн рублей.

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