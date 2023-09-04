Стоимость свободы: дома под управлением «Городской УК», которым запретили менять компанию, уходят от нее

Жильцы постепенно избавляются от скандально известной управляйки, но не без сложностей Фото: Амир Закиров

Зимой мы писали про дома, которые не могли сменить управляющую компанию. Они находились под управлением «Городской УК», которая задолжала крупные суммы ресурсоснабжающим организациям. И чтобы УК могла расплатиться по долгам, дома по сути оставили у нее в заложниках, потому что обслуживание жилья – единственный способ получать прибыль и расплачиваться по счетам. А жители оставались под управлением компании, которая их не устраивала.

С июня «Городская УК» потеряла лицензию, и жильцы получили право сменить управляйку. Но долгожданный переход дается им нелегко. КП-Ижевск узнала подробности.

Уйти оказалось непросто

Дом на Ленина, 19 мечтал уйти из «Городской УК» уже давно: в августе 2022 года жильцы проголосовали за другую организацию. Но оказалось, что поменять управляющую организацию дом пока не могут: приставы запретили отчуждать жилой фонд у «Городской УК» https://www.izh.kp.ru/daily/27464.5/4719323/. Почему? Потому что без домов компания не смогла бы рассчитаться по долгам. В заложниках ситуации оказались собственники домов.

В апреле и мае дом практически перестали обслуживать, как рассказал нам старший по дому Александр Агранович.

«В УК заявили, что у домов нет денег. Якобы жильцы не платят коммуналку, поэтому обслуживанием заниматься они не будут. Мусорки были завалены, контейнеры не чистились. Слава богу, дворник живет в нашем доме, он как ответственный человек продолжал иногда убирать крупный мусор с территории. Также я попросил тех, кто сможет выйти, помыть свои подъезды. Одна женщина, пианист с консерваторским образованием, мыла свой подъезд. За что большое ей спасибо!», – рассказывает Александр Агранович.

Так выглядели мусорные контейнеры у дома в апреле-мае. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Мусорки тоже были переполнены. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Непонятные счета

В июне «Городскую УК» лишили лицензии. И жителям внезапно пришли платежки с просто удивительными цифрами от совершенно непонятной организации за якобы убытки при расторжении договора.

«Большинство платили, так как многим собственникам все равно, куда и на что уходят их деньги. Пришла квитанция – пошел и оплатил. Но некоторые внимательные собственники забили тревогу», – рассказывает Александр Агранович.

Счет за коммуналку от неизвестной организации. Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

Еще один счет на 30 тысяч за «убыток при расторжении договора». Фото: предоставлено старшим по дому Александром Аграновичем

По словам старшего по дому, организация, которая выставила такие счета, раньше выступала как собиратель платежа. И вдруг она превратилась в управляющую компанию дома на Ленина, хотя жильцы вообще впервые о ней слышали. Поискали информацию в интернете, и выяснили, что это аффилированная с «Городской УК» организация (связанная совместной собственностью) и что таких несколько.

Какие убытки понесла эта компания при расторжении договора управления, непонятно. И, судя по словам эксперта – председателя «Объединения советов домов Удмуртии» Александра Евсеева, это незаконно. Если, конечно, нет нюансов – долгов или неоплаченных работ. А если огромные цифры в платежке были выставлены необоснованно, не стоит торопиться оплачивать счета.

«Но надо быть готовыми к тому, что УК может попытаться взыскать деньги через суд с собственника. Если же просто жители оплатили необоснованные счета, им нужно пытаться эти средства взыскать с управляющей организации. Для этого стоит написать претензию в адрес УК с требованием вернуть денежные средства. Если будет отказано, придется возвращать деньги в судебном порядке», – считает председатель «Объединения советов домов Удмуртии» Александр Евсеев.

Как же выбрать?

Если дома не определились с новой управляющей компанией, то ее и назначат в рамках конкурса. Но можно определиться с тем, кто будет обслуживать дом, самостоятельно, в ходе общего голосования.

Перед тем, как сделать выбор, советует эксперт, стоит разведать обстановку и собрать побольше информации о других УК и принять взвешенное и проверенное решение.

«Надо вообще помониторить, какие УК работают в соседних домах. Изучить вопрос и выйти на преддоговорные отношения: начать встречаться, обсуждать, узнавать, что они могут предложить. И принять решение на общем собрании», – подчеркнул Александр Евсеев.

Герои нашего материала компанию выбрали сами, но за год борьбы с «Городской УК» успели в ней разочароваться. Пока собственники решили оставить все, как есть. Возможно, им удастся сработаться и бесконечное противостояние дома и УК закончатся.

От действий «Городской УК» пострадали не только жители, а еще, например, ресурсоснабжающие организации. Скандально известная компания задолжала ресурсникам более 12 млн рублей.

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