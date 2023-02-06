«Городская УК» в Ижевске задолжала ресурсоснабжающим организациям более 12 млн рублей

Компании вынесено постановление о запрете на отчуждение жилого фонда Фото: Сергей ГРАЧЕВ

«Городская управляющая компания» в Ижевске задолжала 12 351 654 рублей ресурсоснабжающим компаниям. Об этом сообщает Управление Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии.

Судебные приставы взыщут с УК задолженные миллионы. Также компании вынесли постановление о запрете на отчуждение жилого фонда.

«Данный запрет направлен на воспрепятствование должнику досрочно в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоров управления, в том числе перевод жилого фонда под управление аффилированных лиц», – пояснили в Управлении.

В противном случае, это могло бы привести у невозможности взыскания долга. Ведь единственным доходом компании является плата горожан за коммунальные услуги.

Напомним, бывшего директора Городской УК Кутдузова Наиля приговорили к 6 годам в исправительной колонии и штрафу в размере 600 тысяч рублей. Его признали виновным в присвоении, но сам Кутдузов не согласился с решением суда. Приговор в законную силу не вступил.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

На Чутырском месторождении в Удмуртии произошел разлив нефти

219 нарушений при уборке дворов в Ижевске выявили этой зимой

Елена Максимова из Удмуртии выиграла титул «Миссис Вселенная». Рассказываем, что о ней известно