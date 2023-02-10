В заложниках «управляйки»: несколько домов в Удмуртии не могут сменить компанию из-за ее долгов

Жители не могут сменить управляющую компанию Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Жители домов, которые находятся в управлении «Городской управляющей компании», оказались в безвыходной ситуации. Управляйка, которая «прославилась» уголовными делами на своих руководителей, должна рассчитаться с огромными долгами. Из-за этого судебные приставы запретили отчуждать от нее жилой фонд, чтобы та могла расплатиться по долгам, по сути, за счет жильцов. Старший по дому на ул. Ленина, 19 Александр Агранович рассказал «Комсомолке» подробности.

«Обе управляющие компании готовы к смене, но нас не отдают»

Дом на Ленина, 19 несколько раз менял «управляйку». Сначала им занималась «Городская УК» («Единая УК»), потом компании несколько раз сменились, пока жильцы не вернулись снова в «Городскую УК». Полгода назад собственники задумались, что снова стоит сменить управление. Причем дело не в том, что в начале февраля экс-директора компании осудили. Жильцов просто не устраивает качество обслуживания, и полностью сменился совет дома с председателем.

«Они отвратительно исполняют условия договора между компанией и домом. Например, есть аварийные лесенки, на которых люди даже травмы получали. Мы собирали деньги на текущий ремонт и хотим их отремонтировать, но УК ничего не делает. Еще ни разу за последний год не выходили на нас с планом работ, не предоставили ни один акт. Также у нас проблемы с отоплением – по ночам мы мерзнем. А замеры делают только днем, когда температура становится нормальной», – говорит Александр Агранович.

Ступеньки в доме на Ленина, 19. Фото: архив героя

Жильцы проголосовали за переход. Новая компания была не против взять дом, а «Городская УК» никак не препятствовала уходу. Жильцы принесли все необходимые документы в Госжилинспекцию, и тут начались проблемы: собственникам отказали. Причина – судебные приставы запретили передавать дома, обслуживаемые «Городской УК», из-за долгов.

Компании нужны деньги, чтобы вернуть средства, а зарабатывает она их на жильцах.

«По сути, мы стали заложниками ситуации. Мы обращались к приставам, но там сказали, что мы не являемся стороной дела», – рассказывает Александр Агранович.

«Городская УК» не препятствует переходу собственников в другую управляющую компанию Фото: Амир Закиров

Жильцы обратились в прокуратуру и сообщили, что нарушают их права на выбор УК. Прокуратура, по словам Александра Аграновича, согласилась. Но процесс по уходу из «Городской УК» тем не менее так никуда и не продвинулся.

Официально

Пресс-служба Федеральной службы судебных приставов по Удмуртии (УФССП) сообщила: действительно жилой фонд «Городской УК» отчуждать запрещено. Официальная формулировка в документе звучит так:

«Запретить Государственной жилищной инспекции при министерстве энергетики, ЖКХ и государственного регулировании тарифов УР вносить изменения в реестр лицензий по Удмуртской Республике, направленные на исключение из реестра и закрепление за иной управляющей компанией жилищного фонда, закрепленного за ООО «Городская управляющая компания» ИНН 1840038019».

И еще:

«Поручить Государственной жилищной инспекции Удмуртской республики с момента получения настоящего постановления не проводить действия, направленные на уменьшение жилищного фонда, находящегося под управлением ООО «Городская управляющая компания» ИНН 1840038019».

Долги «Городской УК» составляют более 12 млн рублей Фото: Алена Селезнева

В сообщении на сайте УФССП говорится, что «постановление вынесено в пределах полномочий судебного пристава-исполнителя и не противоречит действующему законодательству». Там же прописано, что только управляющей компании запрещено переводить жилой фонд на аффилированные лица и в одностороннем порядке отказываться от домов. А вот жильцы могут расторгнуть договор по своей инициативе. Однако эта информация с сайта приставов противоречит их же документу. В бумагах нет ни слова о том, что жильцы имеют право менять УК.

В Госжилинспеции изданию «Коммерсантъ-Удмуртия» (16+) подтвердили информацию из документа УФССП. То есть дома в данной ситуации нельзя переводить из одной УК в другую, кто бы ни был инициатором.

«Естественно, мы как орган на страже порядка. Мы исполняем постановление приставов, дома мы не исключаем. Но при этом собственники свое право реализуют, они выбирают другие управляющие компании. Но пока этот запрет не будет снят, мы не можем до конца довести решение собственников о смене УК», – рассказала Светлана Малей, заместитель главного жилищного инспектора Удмуртии.

Она сообщила, что жители могут принимать решение о смене управляющей компании. Как только ситуация разрешится, их исполнят. Варианта, как разрешится ситуация, может быть два:

– приставы сами отменят запрет;

– постановление приставов обжалуют в суде УК, которые готовы принять дома. Уже прошел суд первой инстанции, он оставил постановление в силе. Стороны ждут апелляцию.

Сейчас все складывается так: приставы утверждают, что жильцы могут сменить УК. В Госжилинспекции сообщают, что как раз УФСПП дома от «Городской УК» отлучать им запретила при любых обстоятельствах. Последняя мысль подтверждается документами от самих приставов.

Журналист «Комсомолки» пытался дозвониться до УФССП в течение целого дня, чтобы получить комментарии по несостыковке. Однако там не брали трубку. Мы направили в ведомство официальный запрос. На момент публикации материала он остался без ответа.

Обновление. После публикации материала пресс-служба УФССП прислала ответ на запрос. Там продолжают настаивать, что собственники могут расторгнуть договор с УК на основании статьи №162 уголовного кодекса. Там добавили, что 15 февраля состоится судебное заседание о признании незаконным и отмене постановления пристава-исполнителя.

Информация разных органов противоречит друг другу Фото: Диля Ахмадишина

Эксперт Александр Евсеев считает, что налицо – нарушение прав собственников.

«Никакой государственный орган не может влиять на решение собственников о выборе управляющей компании. Получается абсурдная ситуация: жильцы заключили договор с новой компанией, но продолжают платить деньги организации, с которой отношения расторгнуты», – говорит Александр Евсеев, председатель «Объединения советов домов Удмуртии», член Общественной палаты России.

При этом эксперт считает, что приставы могли просто иначе сформулировать постановление, чтобы и права граждан не нарушать, и интересы ресурсоснабжающих организаций соблюсти. Можно было, например, уточнить, что запрещается внесение изменений в реестр лицензий, когда одним из инициаторов такого изменения является «Городская УК».

Сейчас, по мнению Александра Евсеева, можно обжаловать постановление через суд или прокуратуру. Однако это может затянуть процесс перехода в другую УК на 1–1,5 года.

Прокуратура не ответила на запрос «Коммерсантъ-Удмуртия» по ситуации.

Дело руководителей «Городской УК»

Напомним, как развивалось дело руководителей Городской управляющей компании. Когда-то она была известна под названием «Единая УК».

Наиль Кутдузов, один из руководителей «Городской УК», которого недавно осудили Фото: Архив КП

Рауфа Кутдузова, руководителя компании, бывшего депутата Госсовета, задержали еще в 2016 году. По версии следствия, он передавал взятки. Деньги предназначались начальнику отдела благоустройства и ЖКХ Первомайского района Ижевска и специалисту того же отдела. В 2017 году Рауфа Кутдузова приговорили к колонии общего режима на 1 год и 1 месяц, а также штрафу 7,2 млн рублей. Сумма взяток составила 240 тысяч рублей. С учетом времени, проведенного под стражей, наказание продлилось 11 дней.

В 2016 году также задержали сына Рауфа Кутдузова Наиля, депутата Госсовета. По версии следствия, он присваивал деньги, которые жильцы под управлением «Единой УК» переводили на оплату счетов от «Ижводоканала».

В конце января 2023 Наилю Кутдузову вынесли приговор за похищение денег за «коммуналку» в 2013–2014 году. Ущерб составил более 2 млн рублей. Его приговорили к 6 годам колонии общего режима и штрафу 600 тысяч рублей.

В 2019 году вновь стало известно о махинациях в «Городской УК». По версии следствия, четыре руководителя собирали с жильцов деньги на оплату коммунальных услуг, но отправляли их не ресурсоснабжающим организациям, а на счета аффилированных организаций. Сумма ущерба составила 184 млн рублей.

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