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Общество5 сентября 2023 4:59

Прямая трансляция: депутаты городской Думы Ижевска выбирают главу столицы Удмуртии

В Ижевске проходит внеочередная 27-я сессия, на которой будет избран новый градоначальник
Источник:kp.ru
В Ижевске начались выборы нового мэра

В Ижевске начались выборы нового мэра

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Ижевске началось заседание внеочередной 27-ой сессии городской Думы. 5 сентября будет избран новый глава столицы Удмуртии.

Напомним, что на конкурс заявилось 19 кандидатов, двое из них решением конкурсной комиссии вышли в финал. Народным избранником предстоит определить, кто же достоин кресла градоначальника – врио заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков или председатель Общественной палаты столицы Удмуртии, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица. Смотрим в прямом эфире выборы нового главы столицы Удмуртии.

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