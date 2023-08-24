В финал конкурса на пост главы Ижевска вышли Александр Бадица и Дмитрий Чистяков

Кто станет главой Ижевска станет известно 5 сентября Фото: Диля Ахмадишина

Врио заместителя главы администрации Ижевска Дмитрий Чистяков и председатель Общественной палаты столицы Удмуртии, главный редактор журнала «Деловая репутация» Александр Бадица стали финалистами конкурса на должность главы Ижевска.

Конкурсная комиссия, изучив программы развития города от 19 кандидатов, выбрала двух финалистов.

В следующем этапе конкурса финалисты выступят перед депутатами городской Думы на сессии, которая состоится 5 сентября. После их выступлений парламентарии проведут тайное голосование, чтобы выбрать нового главу Ижевска.

Андрей Бадица и Дмитрий Чистяков прошли в финал конкурса на пост главы Ижевска Фото: Архив КП

Напомним, прежний градоначальник Олег Бекмеметьев покинул свой пост в конце мая. В июле он был задержан по обвинению в злоупотреблении полномочиями при распределении земельных участков.

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