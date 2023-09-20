По объявлению или в секонд-хенде: где ижевчанам безопаснее покупать поношенную одежду

И как ношеные вещи попадают в продажу. Фото: elements.envato.com

Покупка вещей, бывших в употреблении, – вопрос неоднозначный. Одно дело, когда речь идет об автомобилях или бытовой технике, а также мебели – все это недешево, и приобретение б/у позволяет немало сэкономить. Тем более, что выглядеть вещь может как новая, а разница в стоимости с новой будет до 50%. Но стоит ли покупать ношеную одежду? Не опасно ли это? «КП-Ижевск» решила в этом разобраться.

Чем можно заразиться через одежду

В целом, заболеваний, которые могут передаваться через одежду и обувь, не так много. Это, в первую очередь, паразитарные заболевания – педикулез (то есть вши) и чесотка. Мы уже писали о том, что это за болячки и где их вообще можно подцепить. Скажем так: встретить возбудителей гораздо реальнее в транспорте или детском саду, чем на купленой б/у одежде.

Впрочем, все зависит от того, где вы ее купили. Например, точно не рекомендуется брать ношеную одежду на стихийных рынках. Есть большая вероятность, что она вообще извлечена из мусорного бака. Более безопасно приобретать вещи через сервисы бесплатных объявлений – там хотя бы можно увидеть рейтинг продавца.

Опрос проводился 14 сентября 2023 года, в нем приняли участие 104 человека Фото: Архив КП

Вероятность заразиться вирусными инфекциями через одежду есть, но она достаточно небольшая, так как вирусы сохраняются на предметах не слишком долго. Хотя вирус вирусу рознь. Так, вирусы гриппа и энтеровирусы могут жить вне тела человека несколько дней, а вирус гепатита – до нескольких месяцев.

Если же вы купили обувь, которую до вас кто-то носил, то рискуете заразиться грибком ногтей или стопы. Споры грибков долго сохраняют свою жизнеспособность, но невидимы нашему глазу, так что визуально определить, заразная обувь или нет, невозможно.

Безопасна ли одежда из секонд-хендов

А что можно сказать об одежде из специализированных магазинов? Многие люди относятся к ней предвзято и не видят разницы между одеждой из секонд-хенда и одеждой, купленной по объявлению. Но разница все-таки есть.

«Существует стереотип, что в «секондах» продают всякие отбросы чуть ли не с помоек. На самом деле это глобальная сеть вторичного оборота одежды с гигантскими объемами. На Западе люди очень замотивированы не выбрасывать ненужную одежду – они сдают ее в специальные пункты за разнообразные бонусы. В некоторых странах за это даже дают «скидки» на налоги», – рассказала бывший собственник детского комиссионного магазина Елена Шмырева.

В секонд-хендах огромный выбор. Фото: elements.envato.com

Одежду привозят на огромные специализированные фабрики, где сортируют и обеззараживают сильными препаратами – отсюда и характерный химический запах. Затем одежду закупают крупные оптовики и распространяют по своим дистрибьюторам. Продажа обычно идет на вес. Стоимость зависит от брендов и категории товаров, то есть тонна верхней одежды будет стоить дороже тонны джинсов или микса.

«В Россию «секонд» привозят крупные оптовики, которые сами проводят растаможку и оформляют необходимые документы. Магазины и сети покупают у них нужный объем товара, к которому обязательно прилагаются все документы», – продолжает Елена.

Отдельных проверок секонд-хендов, например, Роспотребнадзором не проводится. Но считается, что для безопасного использования товары из «секонда» достаточно просто постирать, как любую новую вещь. Причем постирать нужно обязательно, так как аллергичные люди могут отреагировать на средства, которыми обрабатывали одежду перед продажей.

Б/у одежду обязательно нужно как следует выстирать. Фото: elements.envato.com

Кроме секонд-хендов, есть еще и комиссионные магазины, которые сами принимают от людей б/у одежду на реализацию. Им приходится самостоятельно проверять ее качество и чистоту, так что риск что-то подцепить здесь повыше, чем в «секонде». Тем не менее, Елена Шмырева утверждает, что ни разу даже не слышала о случаях заражения чем-либо от одежды.

Кстати, мы уже писали о том, куда можно сдать ненужную одежду в Ижевске.

Энергетика чужих вещей

Некоторые люди опасаются приобретать б/у вещи не потому, что боятся заболеть или отравиться химикатами. Они считают, что на чужой одежде может остаться энергетика бывшего владельца. А вдруг он был несчастлив или неизлечимо болен? Или вдруг он вообще умер?

Действительно, существует много примет, касающихся чужих вещей, но уже одно то, что многие из них друг другу противоречат, говорит о многом. Скептики связывают появление страшилок о «плохой энергетике» с банальным гигиеническим аспектом. В прошлом никакой специальной обработки не существовало, так что заполучить вместе с «обновкой» вшей и даже блох было вполне реально. А эти паразиты переносили массу заболеваний вплоть до чумы. Но от чего заболевал и умирал новый владелец вещи, в те годы не очень-то разбирались. Людям было проще поверить во что-то сверхъестественное, чем в инфекции.

А кто носил эти вещи до вас? Фото: elements.envato.com

Если же говорить об одежде покойников, то православная церковь всегда поддерживала раздачу вещей неимущим либо родственникам. Не видят в этом ничего предосудительного и эзотерики.

«Нет смысла бояться, что с вещи на вас «что-то перейдет», если вы ее купили. Отдавая деньги, вы нейтрализуете все воздействие. То есть вместо того, чтобы заплатить своим здоровьем или счастьем, вы производите оплату в денежном эквиваленте. Но вот принимать поношенную одежду в дар от сомнительных людей действительно не стоит», – считает ижевский эзотерик.

Как обезопасить себя при покупке б/у одежды

Чтобы ничем не заразиться и не получить иного ущерба при покупке б/у вещей, выполняйте несколько правил:

– не покупайте одежду на стихийных рынках;

– если вы покупаете одежду в секонд-хенде, уточните, откуда она привезена;

– если вы видите в комиссионном магазине беспорядок и груды вещей, лучше воздержаться от приобретения товара в таком месте;

– покупая одежду по объявлению, посмотрите отзывы о продавце;

– если вам принципиальна примерка, как следует помойтесь после нее;

– обязательно сразу же стирайте одежду после покупки;

– купленную б/у обувь обработайте спреем от грибка;

– не покупайте бывшие в употреблении полотенца и нижнее белье;

– не занимайтесь самовнушением, что чужая одежда может принести вред;

– если вы все-таки верите в приметы, но вынуждены взять б/у вещь, постирайте ее в соленой воде или окропите святой водой.

Удачных, выгодных и безопасных покупок!

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