Отдам в добрые руки: в какие пункты приема Ижевска можно отдать ненужную одежду и заработать

Подарите вещам вторую жизнь. Фото: vtoroe.ru
В Ижевске на нескольких улицах стоят необычные зеленые боксы, в которые складывают одежду. Мы разобрались, для чего они нужны и какую пользу они приносят городу, а также куда можно сдать старую или ненужную одежду.
Эти самые зеленые боксы служат для обмена вещами среди горожан. Во-первых, это удобно, а, во-вторых, экологично, поскольку текстиль не выбрасывается на свалку, а переходит нуждающимся людям.
В них можно сдать ненужную одежду. Фото: Екатерина Ардашева
Для того, чтобы принять участие в круговороте вещей, вы можете принести в пункт по удобному адресу чистые и почти новые вещи. Их оценят и взамен дадут свопы – специальную валюту для обмена вещей. После этого вы сможете выбрать понравившиеся вещи в пределах суммы выданных вам свопов.
То, что принимается в SWOP-маркеты. Фото: Екатерина Ардашева
Так как это по большей части благотворительный обмен, то денег за это не получите, но и платить тоже не придется.
В Ижевске есть несколько SWOP-пунктов приема вещей «Давай меняться».
Адреса:
– ул. Красноармейская, 135;
– ул. Ворошилова, 53 (ТЦ «Полет», цокольный этаж);
– ТЦ «Леон», 2-й этаж (вход со стороны КЦ «Россия»);
– гор. Строителей, 48;
– ул. 7-я Подлесная, 71.
Сдать одежду в «комиссионку» – отличный вариант для тех, кто хочет расстаться со старыми вещами и заработать на этом. В них принимают практически все, что не подошло, не понравилось или же больше не актуально для вас: одежда, парфюм, всевозможная техника и т. д. Только есть условие: чтобы приняли ваши вещи, необходимо привести их в порядок и довести до практически идеального состояния, чтобы потенциальные покупатели могли ими пользоваться.
Деньги можно будет получить после продажи вещи. Фото: cleverence.ru
При приеме вещей в «комиссионках» повышают их первичную стоимость до 50%, и если, например, вы хотите, чтобы вашу рубашку или платье купили за 1000 рублей, то в магазине на эту вещь установят ценник примерно в 1400 рублей. Деньги вы получите уже после продажи вещи.
Магазины:
– детский комиссионный магазин «Ромашка» ( ул. Петрова, 9);
– комиссионный магазин (ул. Ворошилова, 53);
– Miks (ул. 7-я Подлесная, 97)
– Бутик Mon Mur (ул. Ленина, 21)
Не выбрасывайте старую одежду, лучше ее переработать. Фото: trends.rbc.ru
Сдать ненужные вещи можно и в переработку. Вторсырье принимают «Экодома» по 5 рублей за кг. Однако есть вещи, которые могут у вас не принять: сумки, обувь, верхняя одежда, тюль, нижнее белье, одеяла, подушки, матрасы, изделия из ваты, поролона, капрона, кожи, экокожи, болоньи и брезента.
Адреса:
– ул. Молодежная, 107а;
– ул. Холмогорова, 11;
– ул. Камбарская, 110.
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Деньги, конечно, нужны всегда, но сделать доброе дело и помочь нуждающимся куда приятнее. Ненужные и в хорошем состоянии вещи можно отдать пенсионерам, людям с низким доходом, детям-сиротам, многодетным семьям. Также есть возможность привезти ткани в приют для бездомных животных «Кот и Пес». Подойдут одеяла, полотенца, пледы и многое другое. Так хвостатым будет намного теплее ночевать в холодную погоду.
Адрес: ул. Аграрная, 10а.
Телефон: 576-066.
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