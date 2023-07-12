Отдам в добрые руки: в какие пункты приема Ижевска можно отдать ненужную одежду и заработать

Подарите вещам вторую жизнь. Фото: vtoroe.ru

В Ижевске на нескольких улицах стоят необычные зеленые боксы, в которые складывают одежду. Мы разобрались, для чего они нужны и какую пользу они приносят городу, а также куда можно сдать старую или ненужную одежду.

Обмен вещами в SWOP-маркетах

Эти самые зеленые боксы служат для обмена вещами среди горожан. Во-первых, это удобно, а, во-вторых, экологично, поскольку текстиль не выбрасывается на свалку, а переходит нуждающимся людям.

В них можно сдать ненужную одежду. Фото: Екатерина Ардашева

Для того, чтобы принять участие в круговороте вещей, вы можете принести в пункт по удобному адресу чистые и почти новые вещи. Их оценят и взамен дадут свопы – специальную валюту для обмена вещей. После этого вы сможете выбрать понравившиеся вещи в пределах суммы выданных вам свопов.

То, что принимается в SWOP-маркеты. Фото: Екатерина Ардашева

Так как это по большей части благотворительный обмен, то денег за это не получите, но и платить тоже не придется.

В Ижевске есть несколько SWOP-пунктов приема вещей «Давай меняться».

Адреса:

– ул. Красноармейская, 135;

– ул. Ворошилова, 53 (ТЦ «Полет», цокольный этаж);

– ТЦ «Леон», 2-й этаж (вход со стороны КЦ «Россия»);

– гор. Строителей, 48;

– ул. 7-я Подлесная, 71.

Комиссионные магазины

Сдать одежду в «комиссионку» – отличный вариант для тех, кто хочет расстаться со старыми вещами и заработать на этом. В них принимают практически все, что не подошло, не понравилось или же больше не актуально для вас: одежда, парфюм, всевозможная техника и т. д. Только есть условие: чтобы приняли ваши вещи, необходимо привести их в порядок и довести до практически идеального состояния, чтобы потенциальные покупатели могли ими пользоваться.

Деньги можно будет получить после продажи вещи. Фото: cleverence.ru

При приеме вещей в «комиссионках» повышают их первичную стоимость до 50%, и если, например, вы хотите, чтобы вашу рубашку или платье купили за 1000 рублей, то в магазине на эту вещь установят ценник примерно в 1400 рублей. Деньги вы получите уже после продажи вещи.

Магазины:

– детский комиссионный магазин «Ромашка» ( ул. Петрова, 9);

– комиссионный магазин (ул. Ворошилова, 53);

– Miks (ул. 7-я Подлесная, 97)

– Бутик Mon Mur (ул. Ленина, 21)

Переработка

Не выбрасывайте старую одежду, лучше ее переработать. Фото: trends.rbc.ru

Сдать ненужные вещи можно и в переработку. Вторсырье принимают «Экодома» по 5 рублей за кг. Однако есть вещи, которые могут у вас не принять: сумки, обувь, верхняя одежда, тюль, нижнее белье, одеяла, подушки, матрасы, изделия из ваты, поролона, капрона, кожи, экокожи, болоньи и брезента.

Адреса:

– ул. Молодежная, 107а;

– ул. Холмогорова, 11;

– ул. Камбарская, 110.

Отдать вещи на благотворительность

https://www.kp.ru/share/i/4/2611704/wr-960.jpg

Деньги, конечно, нужны всегда, но сделать доброе дело и помочь нуждающимся куда приятнее. Ненужные и в хорошем состоянии вещи можно отдать пенсионерам, людям с низким доходом, детям-сиротам, многодетным семьям. Также есть возможность привезти ткани в приют для бездомных животных «Кот и Пес». Подойдут одеяла, полотенца, пледы и многое другое. Так хвостатым будет намного теплее ночевать в холодную погоду.

Адрес: ул. Аграрная, 10а.

Телефон: 576-066.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber – смотрите и читайте «Комсомолку» в любимом мессенджере.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Школе №63 в Ижевске присвоили имя советского разведчика Рихарда Зорге

Два ребенка 2021 года выпали из окон в Удмуртии 10 июля

Легендарные «ИЖи»: культовые ижевские мотоциклы