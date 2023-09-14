Отопление в Ижевске 2023: когда дадут и почему тепло доходит не сразу

Когда включают отопление в 2023 году Фото: Мария Бакланова

Нынешняя осень радует нас теплыми и погожими деньками. О запуске отопления речи пока не идет. В прошлом году, кстати, батареи тоже согрелись в конце сентября. КП-Ижевск узнала, когда запустят тепло и куда бежать, если дома холодно.

Когда включают отопление

Систему отопления запускают, когда администрация города выпускает постановление о старте отопительного сезона. Она делает это после того, как среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд составляет 8 градусов и ниже. В этом году, как сообщила администрация Ижевска, отопительный сезон стартует после 25 сентября. Но стоит помнить, что батареи не нагреются сразу же – всю систему запускают постепенно, и придется подождать, пока тепло придет и в ваш дом.

В школах и детских садах

В социальных объектах – школах, детских садах и больницах – отопление запускают в первую очередь. Но, опять же, процесс постепенный. То есть если сообщили о запуске тепла с 29 сентября, например, согреться радиаторы могут только на следующий день.

Можно ли включить отопление раньше?

Да. Особенно повезло в этом плане счастливчикам, в домах которых есть своя котельная. Но и в подключенном к централизованной системе МКД это можно сделать, если проголосовать на общедомовом собрании. Важное условие – дом должен быть технически готов к отопительному сезону.

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Вот только стоит иметь в виду, что общедомовое собрание – это достаточно длительная процедура. Пока жители проголосуют, решение дойдет до ресурсоснабжающей компании, и тепло начнет поступать. А еще это сразу же скажется на платежках.

Почему в моей квартире холодно?

Отопительный сезон стартовал, а в вашей квартире холодно? У соседа все в порядке, а у вас мерзнет нос? В любом случае, если дело касается внутридомовых сетей, в первую очередь нужно обратиться в свою управляющую компанию. Скорее всего, дело в завоздушенности системы в доме. УК должна все привести в порядок, и тогда тепло придет и к вам.

Оплата отопления: как изменятся платежки?

С началом отопительного сезона вырастут и цифры в платежках. Ижевск с прошлого года платит за тепло по факту: летом платежки не приходили, зато с началом холодов придется расплачиваться за ресурс. Но в первый после запуска отопления месяц сумма будет незначительной: во-первых, он неполный, во-вторых, тепла нужно немного.

Затем сумма постепенно увеличится. Будьте готовы и к существенным расходам зимой: в морозы тепла нужно больше.

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