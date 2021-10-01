В 2022 году Ижевск перейдет на систему оплаты отопления «по факту»

Новая схема оплаты начнет действовать с начала следующего отопительного сезона. Фото: Сергей Грачев

Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов подписал Постановление, изменяющее схему оплаты отопления в Ижевске. Согласно документу, который появился на сайте главы и правительства республики, новая схема оплаты начнет действовать с начала следующего отопительного сезона.

«Изменить способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению равномерно в течение календарного года на способ осуществления потребителями оплаты коммунальной услуги по отоплению в течение отопительного периода в муниципальном образовании «Город Ижевск», - говорится в тексте постановления.

Ранее переход на систему оплаты «по факту» поддержали депутаты городской Думы Ижевска. При данной схеме оплата за тепло начисляется сразу же, по показаниям общедомового счетчика. Также отсутствуют ежегодные корректировки, а процесс оплаты становится более прозрачным – жители платят лишь за то количество тепла, которое потребили. И хотя в зимнее время суммы в платежках увеличатся, в летние месяцы платить не придется.

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