Не может творить, шутить и восстать: чем искусственный интеллект отличается от человеческого

Стоит ли бояться ИИ? Фото: Оксана ЗУЙКО

Еще несколько лет назад роботы гораздо чаще встречались на страницах фантастики, чем в реальной жизни, но в последние годы все изменилось. Искусственный интеллект (или ИИ) прочно вошел в нашу жизнь в виде «умных» устройств, голосовых помощников, промышленных роботов и чат-ботов. Они мало похожи на человекообразные машины из кинофильмов, но умеют многое. Особое развитие получили нейросети, которые способны генерировать разнообразный контент – рисовать картины не хуже профессиональных живописцев и писать интересные тексты. Может показаться, что они думают как люди, и временами это начинает пугать.

Но так ли уж похожи между собой искусственный и человеческий интеллекты? Чтобы это выяснить, автор решил вспомнить университетский курс анатомии и физиологии, а за технической частью обратился к программисту Андрею Ардашеву.

Искусственный и биологический

Нервная клетка, которую мы можем условно принять за вычислительную единицу мозга, называется нейроном. У него есть отростки, по которым, как по проводам, передается электрический сигнал – нервный импульс. Он направляется к другим нейронам, и место контакта называют синапсом. Передаче импульса через синапс способствуют особые вещества – нейромедиаторы. Сам механизм изучен довольно хорошо, но ученые до сих пор не могут объяснить главного: каким образом из сигналов получаются мысли.

Сейчас в любом смартфоне есть голосовой помощник. Фото: elements.envato.com

Нейросеть строится по тому же принципу, только устроена гораздо проще. Она состоит из узлов – своего рода «искусственных нейронов». Но они не существуют в физическом мире, а представляют собой математические модели. В каждом узле производятся свои вычисления, поле чего результат отправляется к следующим узлам. Пути передачи данных называют «синапсами», хотя принцип их действия не такой, как у биологического. Вся информация в нейросети кодируется при помощи нулей и единиц. Единица обозначает наличие электрического сигнала, а ноль – отсутствие. Действия производятся по заранее созданным алгоритмам.

Никогда не устает и не меняет специализации

Интересно, что нейронов в человеческом мозге куда больше, чем узлов в нейросети, при этом ИИ способен оперировать гораздо большим объемом данных. К реализации сходных задач биологический и искусственный мозг также подходят по-разному.

Например, обучение позволяет выстраиваться новым нейронным связям в мозге. Вспомним школьную программу и легендарную собаку Павлова. Ее кормили после включения лампочки, в результате чего слюна у животного начала вырабатываться не только от вида и от запаха пищи, но и когда зажигался свет. Потому что образовалась связь «свет – еда». В нейросети никаких новых связей между узлами не возникает, а результат достигается путем их настройки.

Кроме того, многие свойства нервных центров человека не характерны для ИИ. В частности, сохранение возбуждения после окончания действия раздражителя. Представим, что человек идет мимо киоска с мороженым. Ему хочется купить рожок, но он спешит, а возле киоска очередь. Человек проходит мимо, но желание поесть мороженого остается, несмотря на то, что киоск давно остался за пределами видимости. Нейросеть так не умеет, хотя, если ее научить, будет учитывать контекст предыдущих запросов. Если вы сначала спросите чат-бот о мороженом, а потом об адресах супермаркетов, ИИ, скорее всего, подскажет, в каком из этих магазинов можно найти мороженое.

Без роботов на производстве уже не обойтись. Фото: elements.envato.com

Реакция нервного центра зависит от частоты сигнала. Она будет быстрее, если несколько одинаковых стимулов придут друг за другом. То есть случайное касание человек, возможно, проигнорирует, но непременно обратит внимание, если кто-то начнет настойчиво трясти его за плечо. В отличие от живой нервной системы нейросеть реагирует на все сигналы с одинаковой интенсивностью.

Кроме того, ИИ не способен утомляться. Он будет работать, пока получает информацию и питание. А вот нервные центры устают и теряют восприимчивость, если раздражитель действует слишком долго. Самый простой пример – мозоль на пятке. Всем знакомо, правда? Человек куда-то идет и чувствует дискомфорт от неудобной обуви. Но этот дискомфорт можно терпеть, и человек продолжает свой путь. Однако усевшись передохнуть и сняв обувь, он обнаруживает огромную мозоль, которая начинает сильно болеть при попытке снова обуться и куда-то пойти. Все потому, что после отдыха болевые рецепторы начинают работать с новой силой.

А еще нейросети, увы, не обладают пластичностью нервных центров. Последние при необходимости способны изменять свои функции. Если какой-то участок мозга оказался поврежден, другие участки со временем возьмут на себя его нагрузку, тогда как узлы интрасети создаются для определенных задач и перестроиться уже не могут. Так, нейросеть работающая с графикой, не будет писать тексты, как бы нам этого ни хотелось.

Не заменит художников и вряд ли восстанет

Да, что верно, то верно, ИИ работает намного быстрее человеческого мозга и способен оперировать огромными массивами данных. Именно поэтому ни один из современных шахматистов не может обыграть компьютер. Но вместе с тем у ИИ есть серьезное ограничение: он может работать только теми данными, которые были загружены, а мыслить по аналогии не умеет. Нейросети пытаются обучить этому, но пока не слишком успешно.

«Ядрена вошь». Фото: Telegram-канал «Нейросеть for Fun»

ИИ не знает, что такое фантазия и импровизация. Он рисует красивые картины и пишет качественные тексты, но на самом деле это просто комбинация из сотен созданных ранее текстов и изображений. Можно возразить, что художник или писатель также время от времени заимствует чужие идеи, но лишь человек способен изобрести новую технику живописи, случайно пролив на холст краску.

Хотя поверить в то, что нейросеть не может творить, довольно сложно. Чего стоит одна визуализация русских поговорок, не так давно облетевшая интернет. Вот «ходят слухи» нейросеть изобразила в виде существ с мегафонами вместо ртов, а вот и грозная «ядрена вошь» в ореоле ядерного взрыва. Но все эти изображения появились не в результате полета фантазии. Первым делом в нейросеть загрузили информацию о ходьбе, слухе, вшах и ядерном взрыве, после чего научили комбинировать эти элементы.

В этом состоит следующее серьезное отличие ИИ от мышления людей: человек имеет потребности и мыслит в соответствии с ними, а ИИ просто выполняет поставленные перед ним задачи. Вот почему роботы никогда не восстанут сами по себе. Только если им прикажет это сделать человек.

Теперь несколько слов о хранении информации. Мы уже писали в одном из прошлых материалов, что в мозге и в компьютере она хранится совершенно по-разному. Для ИИ необходимо некое хранилище, тогда как мозг не содержит никаких «файлов», раз за разом восстанавливая воспоминания заново. Память человека не идеальна, но компьютер в любой момент может обратиться к оригинальному файлу. Зато у человеческого мозга никогда не «забьется жесткий диск», так как мозг хранит только ту информацию, которая для него актуальна.

«Ходят слухи» от нейросети Midjourney

И люди, и нейросети могут обучаться, но нейросети – куда медленнее. В основе человеческого интеллекта лежат врожденные рефлексы, на которые накладывается жизненный опыт и опыт, полученный в результате общения. В основе ИИ – только то, что загрузил в систему человек. Опыта у нейросетей нет, вместо него узлы претерпевают многократные изменения настроек.

Интуиция – тоже преимущество человека. Она работает не в 100% случаев, но часто спасает. У ИИ интуиции нет, любую задачу он выполняет, только исходя из полученных данных. При этом проверить данные на достоверность робот не может. Если в его базу попадет ошибочная информация, он будет использовать ее наряду с правдивой, даже если результат будет совсем нелепым.

Нейросети не могут еще очень много чего. Они не обладают эмпатией и здравым смыслом, не могут понимать шутки и использовать абстрактные понятия. Кстати, последнее позволяет отличать в интернете бота от человека. Капчи – использующиеся на сайтах замаскированные символы – способны распознавать только люди. Хотя некоторые алгоритмы уже начали справляться и с этой задачей. Разумеется, научились они этому не сами – их обучил человек.

Учитывая все вышеперечисленное, можно с уверенностью сказать, что в настоящее время ИИ – это система, которая не может существовать независимо. Это всего лишь инструмент, который человек создал, чтобы повысить эффективность решения различных задач. Однако уже сейчас мы без этого инструмента как без рук. И вопрос – не слишком ли разумным станет искусственный разум в будущем – неправильный. Правильный звучит так: достаточно ли разумными в будущем останемся мы, чтобы использовать искусственный разум во благо?

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