Астрология для «чайников»: знаки зодиака и их характеристики

Знаки зодиака влияют на судьбы людей. Фото: Мария Бакланова

Астрология – это древняя наука, которая изучает влияние планет и звезд на характер и судьбу человека. Знаки зодиака – ее элементы – накладывают отпечаток на судьбу и характер человека.

«КП» – Ижевск» запускает проект «Астрология для чайников». Вместе с эзотериком Хельгой Кольт в первом выпуске мы разберемся, что такое знаки зодиака, какова их классификация и характеристики, а также обсудим, как они влияют на нашу личность.

Сколько существует знаков зодиака?

Интересный вопрос, не так ли? Многие, не задумываясь, скажут, что всего их 12. И это будет правильный ответ. Однако в современной европейской астрологии существует и 13-ый знак – Змееносец. Астрологи ввели этот знак в систему всего лишь в начале 20-х годов прошлого века.

«В разных трактовках у него разные стихии, где-то он нейтральный, а где-то является пятым огненным знаком. Его время начинается примерно 30 ноября и заканчивается 17-декабря», – отметила эзотерик Хельга Кольт.

Но далеко не все астрологи и эзотерики признали этот знак. В большинстве гороскопов используют 12-знаковую систему, считая ее наиболее удобной для понимания и достоверной.

Астрологи в большинстве своем используют 12-знаковую систему. Фото: Мария Бакланова

Интересно, что все знаки зодиака еще и тесно связывают с природными стихиями – водой, огнем, землей и воздухом. Они тоже влияют на наш характер. Например, огненные знаки (Овен, Лев, Стрелец) известны своим упрямством, знаки земли (Телец, Дева, Козерог) терпеливы и чтят традиции, водные знаки (Рак, Скорпион, Рыбы) чувствительны и мягкосердечны, а знаки воздуха (Близнецы, Весы, Водолей) – переменчивы.

Основные характеристики, присущие знаком зодиака 12-знаковой системы

В традиционной астрологии 12 знаков зодиака. Фото: Мария Бакланова

Овен (21 марта – 19 апреля) – смелые и энергичные. Обладают страстью к новым начинаниям и обладают лидерскими качествами.

Телец (20 апреля – 20 мая) – устойчивые к внешним влияниям, практичные и надежные. Тельцы ценят комфорт и материальную стабильность в жизни.

Близнецы (21 мая – 20 июня) – общительные, умные и любознательные, в то же время им свойственен внутренний конфликт. Близнецы обладают ярким умом и склонны к общению.

Рак (21 июня – 22 июля) – считаются одним из самых чувствительных знаков. Они заботливы и добры к своим близким. В то же время им свойственен драматизм и внутренний надлом. Могут быть чересчур привязчивы в отношениях.

Лев (23 июля – 22 августа) – уверенные в себе, властные, самолюбивые. Львы стремятся к признанию и успеху. В то же время им свойственна прямолинейность в своих убеждениях. Часто из-за этого у них могут возникать проблемы в отношениях.

Дева (23 августа – 22 сентября) – этому знаку свойственны хорошие аналитические способности, большие амбиции и любовь к практичности. Девы стремятся к совершенству и порядку.

Весы (23 сентября – 22 октября) – им свойственно расти духовно. В жизни они стремятся к гармонии как в отношениях, так и в делах. Выгода для них вторична, а в делах куда важнее дипломатия.

Скорпион (23 октября – 21 ноября) – страстные, настойчивые и загадочные. Скорпионы обладают глубокими эмоциями и интуицией.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря) – представители этого знака зодиака обладают яркой положительной энергетикой. Они оптимистичны и свободолюбивы. Часто ищут приключения.

Козерог (22 декабря – 19 января) – люди этого знака зодиака считается амбициозными и ответственными. Его представители стремятся к успеху и получению финансовой независимости.

Водолей (20 января – 18 февраля) – знак известен своей любовью к творчеству и переменам. Ему свойственна независимость характера, а также умение удивлять.

Рыбы (19 февраля – 20 марта) – сочувствующие, мечтательные. Обладают художественным талантом и чувствительностью.

А влияют ли знаки зодиака на личность и поведение человека на самом деле?

Согласитесь, что, наблюдая за своими знакомыми, вы то и дело можете видеть у представителей одного и того же знака зодиака схожие привычки и манеру общения. Эзотерики и астрологи как раз и связывают это с влиянием небесных созвездий. На этом частично и построена современная астрология.

«Знания о знаках зодиака помогают если не предсказывать будущее, то, как минимум, понимать свои сильные и слабые стороны, адаптироваться к окружающему миру и легче взаимодействовать с окружающими», – объяснила эзотерик.

Например, если вы знаете, что ваш знак зодиака обладает определенными чертами характера, вы можете использовать это знание для лучшего взаимодействия с другими людьми. Например, если вы Скорпион, вам стоит быть более осторожным в выражении своих эмоций, зная, что у вас есть склонность к интенсивным чувствам.

Кроме этого, знание о знаках зодиака, по мнению нашего эзотерика, может помочь и в других сферах повседневной жизни. Например, при планировании.

«Некоторые люди обращаются к астрологии, чтобы получить советы по принятию решений и планированию своей жизни. Так им просто спокойнее. И если что-то идет не так, всегда можно свалить вину на переменчивость звезд и «тот самый ретроградный Меркурий», – шутит Хельга Кольт.

Астрология – увлекательная наука, которая строится на расчетах. И если прислушаться к ним, то можно найти себя в жизни (выбрать профессию и место работы), принять важное решение и даже научиться ладить с окружающими. Ну или не пытаться сделать это вовсе.

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