Гороскоп на день: 25 сентября Весы будут сиять, а Львы – конфликтовать

Ежедневный астропрогноз от «КП-Ижевск». Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил прогноз на понедельник для всех знаков зодиака.

Овен

Целый день вы можете злиться. И вам будет казаться, что все идет не так, как хотелось бы. Успокойтесь, прислушайтесь к своему внутреннему голосу, и тогда тогда все пойдет так, как надо. И ни в коем случае не срывайтесь на окружающих. Лучше проведите время со второй половинкой. Она ждет вашего внимания.

Телец

День будет плодотворным, но не торопитесь. Сначала уделите внимание важным делам. И не ждите поддержки от окружающих. В этот день придется самим приложить силы для достижения всех целей. Не исключены и появления старых знакомых в вашей жизни. Не отталкивайте их!

Близнецы

В этот день вы будете думать лишь о мимолетных удовольствиях. Но все же не забывайте о самодисциплине, иначе дальнейшие планы могут пойти крахом. Кстати, могут случиться и неоправданные траты. Все зависит от вашей силы воли! А еще отнеситесь внимательнее к сообщениям в мессенджерах. Вас могут ждать приятные новости.

Рак

Первая половина дня точно не подойдет для принятия важных решений. Однако вы можете узнать чьи-то тайны, но не бегите рассказывать о них каждому. Все может вернуться бумерангом. А вот вечер можно посвятить второй половинке или друзьям. Они уже соскучились по вам!

Лев

Вам будет трудно найти общий язык с окружающими, однако вы сможете уединиться и посвятить себя важным делам. Не стоит вступать в конфликты с близкими и со второй половинкой – в любой момент может понадобиться их помощь. А вот просить о поддержке у влиятельных людей не стоит – это может обернуться проблемами.

Дева

День обещает быть спокойным и без «нервяков». Вернитесь к старым нерешенным делам и поставьте в них точку. Также появится отличная возможность встретиться со старыми добрыми друзьями. А еще… можно начать учить что-то новое. Но вечером лучше не перегружайтесь.

Весы

Сегодня вы сможете сиять. У вас будет получаться абсолютно все, а любые дела будут решаться по щелчку. Кстати, прислушивайтесь к интуиции. Вот-вот и она подскажет вам лучшее решение для любых ситуаций. Идеальный день для тех, кто еще не встретил свою вторую половинку.

Скорпион

Призадумайтесь о своих делах и будущих свершениях. В этот день вы сможете наладить плодотворное сотрудничество с кем угодно. А окружающие будут восхищены вашими успехами. И не забудьте выйти на прогулку. Где-то там вас уже будет ждать вторая половинка.

Стрелец

Пора посещать мероприятия! Не сидите на месте, открывайте новые места, знакомьтесь с новыми людьми. К тому же день будет благоприятен для профессионального роста. Обернитесь – коллега точно дышит к вам неровно.

Козерог

Сегодня вы должны налаживать контакты. Именно помощь союзников станет вашим спасательным кругом. Все ваши решения могут закончиться позитивно и для вас, и для ваших близких. Кстати, этот день не создан для обид. Не ворчите на родных и любимых лишний раз!

Водолей

Приятные встречи, эмоции, новые знакомства – все это ждет вас, если вы не будете сидеть на месте. Да, день может быть и не очень плодотворным, но не бойтесь хотя бы мысленно составить план дел на будущее. А общение с окружающими станет вдохновением на необычные и масштабные проекты.

Рыбы

День будет беспокойным. Много проблем, которые потребуют быстрых и четких решений от вас. Будет казаться, что и окружающие постоянно нуждаются в вас. Но не спешите! Мелкие ошибки могут привести к грандиозным последствиям. Выдыхайте и доводите все до конца.

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