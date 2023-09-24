В свободное время жительницы Удмуртии предпочитают гулять

Каким видят идеальный отдых ижевчане? Фото: Архив КП

С 19 по 22 сентября сервис SuperJob провел опрос на тему того, какой выходной ижевчане считают идеальным.

Наиболее популярными ответами стали выезд на природу (26%), досуг в кругу семьи (22%), спорт и прогулки (14%). Также идеальный выходной у ижевчан ассоциируется с отдыхом, со сном и с путешествиями. Для некоторых отличное времяпровождение – это просмотр кино и чтение книг.

Также в ходе исследования выяснилось, что мужчины предпочитают проводить время с семьей. Женщины любят прогуливаться. В то же время мужчины выбирают спорт и рыбалку, как идеальный отдых. А представительницы прекрасного пола – хороший сон и культурные мероприятия.

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