Прогноз погоды на неделю Фото: Данил Иванов.

На этой неделе погода в Ижевске будет постепенно набирать обороты: от дождливого вторника до почти летнего воскресенья. Тепло будет прибывать день ото дня, и к выходным воздух прогреется до +30 °С.

Во вторник, 12 мая, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +15 °С, а ночью – до +9 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 1 до 5 м/с. Прогнозируется дождь.

В среду, 13 мая, осадки продолжатся. Днем столбик термометра поднимется до +22 °С, а ночью – до +12 °С. Ветер сменит направление на южное, его скорость – от 2 до 4 м/с.

В четверг, 14 мая, днем потеплеет до +25 °С, а ночью – похолодает до +13 °С. Скорость и направление ветра останутся прежними. В первую половину дня возможен дождь.

В пятницу, 15 мая, днем прогнозируется до +28 °С, а ночью – до +12 °С. Юго-восточный ветер разовьет скорость от 1 до 3 м/с.

В субботу, 16 мая, днем ожидается до +28 °С, а ночью – до +12 °С. Скорость и направление ветра прежние.

В воскресенье, 17 мая, днем синоптики обещают до +30 °С, а ночью – до +12 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 3 м/с.

