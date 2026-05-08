Куда сходить в Ижевске с 9 по 11 мая: праздничные мероприятия в честь Дня Победы и «Эстафета Мира»

День Победы на Центральной площади в Ижевске в 2025 году. Фото: архив редакции

Впереди три выходных дня! «КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые можно посетить в столице Удмуртии в эти дни.

Суббота

День Победы на Набережной Ижевска (0+)

– в 16:00 – «Бал Победы» (0+).

– в 17:00 – программа «Победа. Память. Мы» (0+) В концерте «Разговор о важном» выступят детские хоровые коллективы и школы искусств – всего около 300 ребят.

– в 18:30 выступление народного хора «За отцов и сыновей» (0+).

– в 21:00 – вокально-хоровая поэма «Мемориальная» (0+).

День Победы в Национальной библиотеке (12+)

– в 13:00 – показ документального фильма о военных священниках «Бог на войне» (18+).

– в 13:30 Тематическая экскурсия «Мы все поднялись в 41-м…» (12+). Участники пройдут по залам библиотеки, узнают о работе учреждения и библиотекарей в военные годы, о вкладе Удмуртии в Победу, послушают музыку военных лет, познакомятся с книгами того времени.

– в 14:00 – лекция «Книга в огне» (12+). Участники узнают о трагических страницах истории культуры – в частности о публичной акции сожжения книг, прошедшей 10 мая 1933 года в Германии. Тогда жертвами нацистского режима, основанного на расовой дискриминации, стали не только люди и государства, но и мировое наследие науки и искусства.

– в 14:30 – тематическая экскурсия «Весточка с фронта» (12+). Экскурсия познакомит гостей с Региональным центром консервации и реставрации, в том числе письма времен Великой Отечественной войны.

– в 15:00 – викторина «Защитники земли Русской» (12+).

– в 15:00 – виртуальный концертный зал. Здесь можно будет увидеть видеозапись концерта День Героев Отечества из концертного зала им. П. И. Чайковского (12+).

– в 16:00 – обзор изданий выставки «Рожденные в грозные годы: книгоиздание в период Великой Отечественной войны» (12+).

Когда: 9 мая с 13:00

Где: Национальная библиотека Удмуртии, ул. Советская, 11

Вход свободный

День Победы в Национальном музее (6+)

– с 10:00 до 17:00 – экскурсия по экспозиции «Отечество. Мужество. Слава» (6+).

– в 12:30, в 14:30, в 16:30 – экскурсия по выставке «СВОи» (6+).

– в 11:30, 12:30, 15:30 – мастер-класс «Брошь Победы» (6+).

– в 10:30, 14:30, в 16:30 – мастер-класс по изготовлению объемной открытки «Наш славный Т-34» (6+).

– 10:30, 12:30, 13:30, 15:00, 16:30 – «Песочная страна» – игра-занятие в интерактивной песочнице (6+).

– 10:00 до 18:00 – экскурсия по экспозиции «Археология» (6+).

– в 13:00, в 15:00 – театральная экскурсия «Мы ковали Победу в тылу» (6+).

Полную программу мероприятий можно найти тут https://vk.ru/wall-19044933_12310

Когда: 9 мая с 10:00

Где: Национальный музей Удмуртии

Участие в мероприятиях может быть платным

День Победы в Музее Искусств (0+)

– с 14:00 до 15:00 – экскурсия «Хранить вечно» (0+). Гости познакомятся с историей создания Татьяной Лебедевой книжек-малышек на фронте для своей доченьки Аленушки, с фронтовыми рисунками удмуртских художников, с трофейными предметами, сохраненными «под грифом».

Стоимость: 300 рублей.

– с 12:00 до 13:30 – музейно-образовательная программа для детей и родителей «Герои Отечества» с мастер-классом по изготовлению панно (0+). Стоимость: 300 рублей.

– с 10:00 до 16:00 – мастер-класс «Ради мира на Земле» по изготовлению открытки в технике коллаж с объемными элементами (0+).

Стоимость участия: 150 рублей.

– с 10:00 до 16:00 – мастер-класс «Фронтовое письмо» по изготовлению письма-треугольника с оформлением из цветной бумаги (0+).

Участие бесплатное.

– с 10:00 до 16:00 – акция «Цветок Победы» по изготовлению фетрового цветка-броши (0+).

Стоимость участия: 150 рублей.

С полной программой можно ознакомиться здесь: https://vk.com/izomuseum

Когда: 9 мая с 10:00

Где: Музей Искусств, ул. Кирова, 128

Участие в некоторых мероприятии платное

День Победы в Парке Горького (0+)

В программе:

– праздничный концерт;

– выступление кинологов;

– выставка дронов и современного армейского снаряжения;

– турнир по укладке парашютов;

– полоса препятствий;

– мастер-класс по созданию открытки «Фронтовой треугольник».

Когда: 9 мая с 12:00 до 15:00

Где: парк им. Горького

Вход свободный

Традиционная легкоатлетическая «Эстафета Мира» (0+)

«Эстафета Мира» в столице Удмуртии в 2025 году. Фото: архив редакции

В столице Удмуртии в 77 раз 9 мая состоится Традиционная легкоатлетическая «Эстафета Мира», посвященная 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Торжественное открытие мероприятия пройдет на ул. Пушкинской перед зданием Дома Правительства.

Первыми начнут Эстафету ветераны спорта и дети, участвующие в «Пробеге Памяти», посвященном всем павшим и отдавшим долг за Родину в Великой Отечественной войне.

Далее эстафетную палочку примут команды колледжей, промышленных предприятий и организаций; коллективы органов безопасности и правопорядка, а затем за первенство поборются команды вузов, спортивных обществ и фитнес-клубов города.

Завершать забег будут школьники Ижевска.

Всего в этом году в эстафете примут участие 1500 человек.

Когда: 9 мая в 11:30

Где: улице Пушкинская, перед зданием Дома Правительства Удмуртской Республики

Вход свободный

Всероссийские соревнования по авиамодельному спорту «Воздушный бой» (6+)

С 9 по 10 мая в Ижевске состоятся соревнования по авиамодельному спорту.

В них примут участие 43 спортсмена в составе 39 экипажей из Тюменской, Омской, Вологодской, Челябинской, Самарской, Московской областей, Удмуртской Республики, Республики Башкортостан и Москвы. Удмуртию представляют 5 спортсменов в составе 5 экипажей. Возраст участников – от 10 до 18 лет.

Зрители увидят пилотажные поединки: высокоскоростные кордовые модели, управляемые с земли с помощью стальных тросов, разовьют высокую скорость и продемонстрируют тактическое мастерство пилотов.

Когда: открытие 9 мая в 11:30

Где: стадион «Нефтемаш»: ул. Орджоникидзе, 1Г.

Вход свободный.

Обращаем внимание, что мероприятия могут быть перенесены или отменены в связи с оперативной обстановкой по требованиям безопасности.

Выставка «Школа мужества» (6+)

Ижевчан приглашают на выставку, созданную на основе личных воспоминаний, фотографий и армейских сувениров наших земляков, которые проходили срочную службу в рядах Советской и Российской армии.

Посетители увидят многообразие военной формы и знаков отличия разных видов и родов войск.

Оружейное наполнение витрин включается в себя разные экспонаты: от традиционного АК до специальных образцов.

Когда: выставка работает до 10 мая с 11:00 до 19:00

Где: МВК стрелкового оружия им. М. Т. Калашникова, ул. Бородина, 19

Вход по билетам

Воскресенье

Спектакль Без срока давности (12+)

Кадр из спектакля «Без срока давности». Фото: Государственный театр оперы и балеты

Первая часть спектакля – история возникновения нацизма. Рельефно и эмоционально воплощенное в слове, визуальных и пластических образах.

Вторая часть – «Гимн победы» – театрализованная манифестация ценности каждой человеческой жизни. Истина, которую пришлось доказывать ценой миллионов человеческих жизней…

В спектакле много исторических, библейских, литературных и искусствоведческих аллюзий, его жанровые границы размыты.

Когда: 10 мая в 18:00

Где: Государственный театр оперы и балеты, ул. Пушкинская, 221

Билеты: от 400 рублей

Выставка «Руками мастера» (0+)

Ижевчан приглашают на выставку произведений декоративно-прикладного искусства «Руками мастера», где представлены изделия из керамики, стекла, металла, дерева.

Это декоративные фигурки, панно, металлические расписные подносы, стеклянные новогодние шары и другие произведения мастеров.

Когда: выставка будет работать до 5 июля 2026 года, со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а.

Вход свободный

Понедельник

Музыкальная викторина (18+)

11 мая в Ижевске пройдет музыкальная викторина по мотивам «Угадай мелодию».

Когда: 11 мая в 18:00

Где: ул. Карла Маркса, 177 б

Стоимость участия: 300 рублей,

Выставка керамики «Код земли. История одного ремесла» (0+)

Основой выставки является огромная работа по изучению гончарного дела в Селтинском районе, а также других Домов ремесел Удмуртии. Здесь представлены как этнографические экспонаты, так и изделия местных мастеров, которые внесли большой вклад в развитие художественной керамики и гончарного дела.

Когда: выставка работает до 29 мая по будням с 9:00 до 18:00

Где: Вадима Сивкова, 173

Вход свободный, экскурсионное сопровождение – 200 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Вверх по волшебному дереву» (6+)

Кадр из фильма «Вверх по волшебному дереву». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Семья из города переезжает в деревню. Пока папа выращивает помидоры, младшая дочь находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку – и можно оказаться в Волшебном королевстве, где возможно все. Полеты на автобусе, дома из шоколада, зелья, исполняющие желания.

И вот над лесом нависает угроза, остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках….

Страна: Великобритания

Актеры: Эндрю Гарфилд («Новый Человек-Паук», 16+), Клэр Фой («Дыши ради нас», 18+), Никола Кохлан («Бриджертоны, 18+), Нонсо Анози («Золушка», 6+)

Год: 2026

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Фильм «Отец» (16+)

Кадр из фильма «Отец». Фото: скриншот из трейлера к фильму

На дворе 1942 год. Сибирский охотник Гавриил Собинов узнает, что его сын Семен числится пропавшим без вести. Гавриил уходит добровольцем на фронт в надежде найти сына живым.

Страна: Россия

Актеры: Илья Шакунов («Первый отдел», 16+), Владислав Тирон («Триггер», 18+), Роман Васильев («Любовь Советского Союза», 18+), Алина Дулова («Бедные смеются, богатые плачут», 16+), Екатерина Чаннова («Подслушано в Рыбинске», 18+)

Год: 2025

Жанр: драма, военный

Фильм «Литвяк» (16+)

Кадр из фильма «Литвяк». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Лидии Литвяк 21 год, она служит летчицей-истребителем в авиационном полку. Вместе с боевыми товарищами Лидия выполняет задания на самых напряженных участках фронта, участвуя в ожесточенных воздушных боях.

В полку у нее завязываются отношения с летчиком Алексеем Соломатиным. Фильм расскажет о ее боевых победах, потерях и личных переживаниях.

Страна: Россия

Актеры: Полина Чернышова («Князь Андрей», 18+), Петр Рыков («Кордон», 16+), Евгений Ткачук («Волчок», 16+)

Год: 2025

Жанр: военный, история, биография

