Камерный праздник для главных героев: власти Удмуртии прокомментировали решение провести Парад Победы 7 мая

Парадные расчеты прошли по Пушкинской в исторической форме героев-победителей.Фото: Филинов Алексей

В Ижевске на улице Пушкинской состоялось торжественное прохождение войск, посвященное 81-й годовщине Великой Победы. В 2026 году формат праздника изменился: Парад перенесли с 9 на 7 мая. Рассказываем, почему это неожиданное решение стало проявлением заботы о ветеранах и как столица Удмуртии отметит главный праздник страны.

Безопасность – это тоже дань уважения

7 мая, в день генеральной репетиции Парада, на территории Удмуртии в 9:45 был объявлен режим «Опасное небо», один беспилотник сбили над республикой. Ближе к вечеру объявили режим повышенной готовности «Беспилотная опасность». В этот же день, по информации Минобороны России, над страной удалось нейтрализовать порядка 570 беспилотных летательных аппаратов. И все это накануне главного праздника.

Для ветеранов Парад Победы – это не просто шествие, а встреча с юностью и память о боевых товарищах Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Учитывая эти обстоятельства, власти Удмуртии приняли решение о переносе Парада на «неочевидную» для противника дату. Проводить его 9 мая было бы слишком опасно. Мероприятие намеренно анонсировали как репетицию, посмотреть на которую могли все желающие. Но смысл заключался не в том, чтобы отрепетировать, а чтобы почтить память Героев и поздравить ветеранов.

Именно во время торжественного шествия 7 мая ижевчане узнали, что 9 мая Парада уже не будет. Ижевск в этом решении не одинок. В 2026 году аналогичные мероприятия отменены в Белгороде, Брянске, Калуге, Курске, Крыму, Севастополе, в Перми и Великом Новгороде, а в Москве Парад пройдет без участия военной техники. Всего ограничения затронули более полутора десятков регионов, вместо Парадов там запланированы локальные и онлайн-мероприятия.

«Нет ничего важнее жизни каждого из вас. И даже самое замечательное торжество не стоит того, чтобы подвергать опасности наших ветеранов и детей. Нам удалось встретиться и подарить друг другу праздник – просто чуть раньше, чем обычно», – подчеркнул Глава Удмуртии Александр Бречалов.

Праздник «лицом к лицу»

Генеральная репетиция 7 мая фактически стала полноценным парадом, но в более камерном, почти семейном формате. Для главных героев – фронтовика Шайхенура Мулина, артиллериста Алексея Долганова и других свидетелей войны – этот день был особенно важен.

Для ветеранов Парад – это не просто зрелище. Это событие, к которому готовились месяцами. Многие фронтовики и труженики тыла перед маем специально ложились в стационары, чтобы поддержать организм и найти силы лично присутствовать на трибунах. Просто отменить Парад – было бы неуважительно и не по-человечески.

Камерный формат праздника позволил сделать эту встречу поколений по-настоящему душевной. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

Семья ветерана-артиллериста Алексея Григорьевича Долганова, который был призван в 43-м и отдал службе семь лет, признается: этого дня ждали с особым трепетом.

«Для папы это самый важный день в году. Он прошел всю войну, и для него это прежде всего память о погибшем брате, о друзьях, о тех, кого потерял. Ему это было очень нужно. Мы видим, какая сейчас ситуация в стране, поэтому считаем, что все сделали правильно. Родителям очень понравилось – все прошло хорошо, душевно и, главное, спокойно. Спасибо, что не оставили их без праздника», – делится дочь ветерана Людмила Зарюта.

Акция «Транспорт ветерана» и помощь волонтеров помогли героям войны с комфортом встретить свой главный праздник на центральной площади города. Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии.

В этом году акцент шествия сместился с мощи железа на искренность человеческих эмоций. Отсутствие тяжелой техники позволило сделать праздник более личным: зрители могли в деталях рассмотреть реконструированную форму бойцов медико-санитарных батальонов, в которую были одеты студентки медколледжа имени Феодоры Пушиной, и тяжелые легендарные «мосинки» в руках кадетов. А для молодых ребят, маршировавших мимо трибун, это была редкая возможность лично поприветствовать свидетелей войны.

Особое внимание уделили и тем героям, кто в силу возраста уже не может покинуть свою квартиру: во дворы Ижевска выехали праздничные агитбригады с концертами.

Что ждет Ижевск 9 мая?

Хотя парад и прошел чуть раньше даты, остальная праздничная программа 9 мая остается без изменений. Ижевчане и гости столицы Удмуртии смогут посетить мемориальные концерты, выставки и просветительские площадки, которые помогут молодежи прикоснуться к истории великой страны.

Организаторы подчеркивают: на всех площадках празднования детально продуманы пути эвакуации и меры безопасности.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Квартира в Глазове загорелась из-за оставленного без присмотра чайника на плите

9 мая в Ижевске не состоится парад Победы