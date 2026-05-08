Проектировщика для обновления набережной имени Зодчего Дудина ищут в Ижевске

Власти Ижевска ищут подрядчика на разработку проектной документации первого этапа реконструкции набережной имени Зодчего Дудина, на участке от проезда Дерябина до эспланады. Соответствующий конкурс появился на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 30 млн рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ: инженерные изыскания, подготовку проектов планировки и межевания территории, создание эскизного проекта, а также прохождение государственной экспертизы. Протяженность проектируемого отрезка составит почти километр, площадь – 7 гектаров.

В проекте требуется предусмотреть места под торговые павильоны, велопарковки, зарядные станции для электросамокатов, систему освещения и комфортную безбарьерную среду для маломобильных граждан. Весь объем работ, включая получение заключения госэкспертизы, исполнитель должен завершить до 21 апреля 2027 года.

Заявки от желающих участвовать в конкурсе принимаются до 25 мая. Итоги тендера подведут 28 мая.

