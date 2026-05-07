9 мая в Ижевске не состоится парад Победы

Отмену парада Глава Удмуртии назвал сложным решением. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Парад Победы на 9 мая не состоится в Ижевске в этом году. Об этом 7 мая объявил Глава Удмуртии Александр Бречалов во время репетиции мероприятия.

«Иногда каждому свою силу приходится проявлять в том, чтобы принять непростое решение. Так получилось, что сегодня – наша очередь. 9 мая в Ижевске не состоится традиционный Парад Победы», – заявил Бречалов.

«Вы вместе с нами за последний год не раз почувствовали на себе запугивания со стороны врага. Мы прекрасно понимаем: запугивания эти не от силы, а от страха. От чёткого ощущения, что правда совсем скоро восторжествует. И это не их, так называемая, правда. Мы, в отличие от них, не боимся. Но нет ничего важнее жизни каждого из вас и даже самое замечательное и важное торжество не стоит того, чтобы подвергать опасности наших ветеранов, наших детей, наших граждан», – добавил Глава Удмуртии.

Позже в Правительстве Удмуртии уточнили, что прошедшее вечером 7 мая в Ижевске мероприятие, ранее объявленное репетицией парада, и было Парадом Победы.

«Друзья, провести парад 9 мая мы не можем, это небезопасно. Но ребята готовились к нему, очень старались, и мы не могли лишить их возможности пройти строем перед ветеранами. Как не могли оставить ветеранов без такого праздника. Поэтому мы решили, что Парад будет сегодня. И он случился», – написал Александр Бречалов в своих соцсетях.

