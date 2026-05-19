Джейн Остин довела: как шитье кринолинов прославило преподавательницу из Ижевска до съемок в фильме «Война и мир»

Екатерина и ее супруг на одном из балов. Фото: предоставлено героиней

Жизнь Екатерины Пименовой из Ижевска больше напоминает роман XIX века. Она преподает в вузе, шьет исторические платья, ведет блог о путешествиях и моде прошлых эпох, ездит на балы по всей России и снимается в исторических фильмах. А осенью 2026 года отправится в Англию на знаменитый бал Джейн Остин – конечно, в нарядах собственного пошива.

От биофака до исторических балов

Любовь к старинным эпохам у Екатерины появилась еще в школе после знакомства с романом «Гордость и предубеждение» Джейн Остин и его знаменитой экранизацией 1995 года. Именно тогда ее покорили ампир, балы и эстетика XIX века.

Екатерина Пименова не только шьет исторические платья, но и ведет свой собственный блог и преподает в вузе. Фото: предоставлено героиней

Хотя профессию она выбрала совсем не творческую. Екатерина окончила биологический факультет УдГУ, позже получила еще несколько образований, стала кандидатом исторических наук и преподавателем. Но интерес к историческому костюму с годами только усиливался.

Первые исторические образы Екатерина и ее муж Сергей создали для собственной свадьбы. Тогда это была скорее стилизация, чем полноценная реконструкция, но именно с нее все и началось.

Супруг во всем поддерживает Екатерину. И даже разделяет с ней ее увлечение. Фото: предоставлено героиней

Со временем увлечение стало серьезнее. Екатерина начала изучать старинные выкройки, особенности исторического кроя и конструкции корсетов. Сегодня у нее есть платья практически на каждое десятилетие XIX века – и во множестве фасонов. Особенно близки мастерице эпохи ампира и модерна.

Вдохновение она находит в музейных экспонатах, старинных модных журналах, фильмах и путешествиях по историческим местам Европы. Многие наряды Екатерина шьет вручную, избегая современных молний и неисторичных деталей. На создание сложного костюма могут уходить месяцы.

Балы по всей России

Постепенно Екатерина увлеклась и историческими танцами. Ради балов ей пришлось научиться создавать уже полностью достоверные образы – с корсетами, кринолинами и историческим бельем.

Зимний маскарад «Шаловливый штрудель». Фото: предоставлено героиней

Сначала на мероприятия она ездила одна, но позже к увлечению присоединился и муж Сергей. Теперь супруги вместе посещают балы и исторические фестивали по всей России. У Сергея появились костюмы разных эпох – от XVIII века до эпохи Возрождения.

Съемки в историческом кино и «Модный приговор»

Еще одной частью жизни Екатерины стали съемки в кино. Вместе с мужем она участвует в массовках исторических фильмов и сериалов.

Недавно супруги снимались в новом фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна, который выйдет в 2027 году. По словам Екатерины, именно реконструкторы часто выглядят на съемочной площадке историчнее главных актеров, потому что приходят со своими костюмами, украшениями и аксессуарами.

На съемках картины «Война и мир» вместе с режиссером Сариком Андреасяном. Фото: предоставлено героиней

А несколько лет назад Екатерина стала участницей шоу «Модный приговор» на Первом канале. В анкете она честно рассказала, что отлично разбирается в моде XIX века, но почти не интересуется современной одеждой. Редакторам настолько понравилась ее необычная история, что супругов пригласили на съемки.

Екатерина участвовала в знаменитой передаче. Фото: предоставлено героиней

Для программы Екатерине пришлось везти в Москву половину гардероба, включая исторические платья и винтажные вещи. После съемок стилисты подарили ей несколько современных образов, но любовь к историческим нарядам никуда не исчезла.

Бал мечты и поездка в Англию

Сейчас Екатерина продолжает преподавать, вести блог и создавать новые исторические костюмы.

Супруги устроят бал в Сарапуле. Фото: предоставлено героиней

А летом 2026 года она впервые проведет собственный исторический бал в Сарапуле.

Еще одна большая мечта тоже скоро исполнится – осенью Екатерина отправится на знаменитый бал Джейн Остин в английском Бате, где когда-то жила писательница. И появится там в платьях собственного пошива.

