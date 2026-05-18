Ремонт улицы Удмуртской начинается в Ижевске

В Ижевске начинается реконструкция улицы Удмуртской. Об этом в соцсетях сообщил председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов.

«Запланированные по проекту работы будем стыковать с ремонтом придомовых территорий. Дал задание городской администрации и подрядчику связаться с управляющими компаниями. Важно – привести в порядок не только основную часть улицы, но и ее “ответвления”», – сказал премьер-министр.

Подрядчик приступит к основным работам на следующей неделе. За сезон планируется привести в порядок проезжую часть, тротуары и детские площадки. Также рабочие проведут озеленение территории и уберут все несанкционированные ларьки и рекламные конструкции.

