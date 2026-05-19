Как называют мальчиков в Ижевске в 2026: редкие библейские имена снова входят в моду

В 2026 году родители в Ижевске и Удмуртии все чаще ищут для мальчиков не просто красивое имя, а имя с характером, историей и внутренней силой. И древние библейские варианты идеально подходят под этот запрос.

Собрали десять имен, которые уже начинают возвращаться в моду – от самых необычных до тех, что вот-вот окажутся в топах детских садов.

Десятое по популярности – Самсон

Имя Самсон переводится как «солнечный» или «слуга солнца».

В Библии Самсон – легендарный силач из Книги Судей. Он побеждал львов голыми руками, сокрушал врагов и обладал невероятной силой. Но история Самсона – не только про мощь, а еще про предательство, падение и искупление.

Для мальчика в 2026 году это редкое, яркое и запоминающееся имя. Звучит необычно, но при этом легко произносится и не кажется слишком экзотическим.

Одна из главных дат именин – 10 июля, день памяти преподобного Сампсона Странноприимца.

Девятое место – Авраам (Абрам)

Значение имени – «отец множества народов».

Авраам – один из ключевых персонажей Ветхого Завета. Именно он стал символом веры и доверия Богу. В 75 лет он оставил привычную жизнь и отправился в неизвестность.

Полная форма Авраам звучит величественно и даже немного строго. А вот Абрам – уже мягче и ближе русскому уху. В 2026 году это имя выбирают родители, которым нравятся глубокие и редкие варианты с историей.

Именины отмечаются несколько раз в году, среди основных дат – 17 февраля, 22 мая и 11 октября.

Восьмое место – Исаак

Имя переводится как «смех» или «он будет смеяться».

История Исаака в Библии связана с чудом: его мать Сарра родила сына в очень преклонном возрасте. Поэтому имя стало символом радости и неожиданного счастья.

Сегодня Исаак звучит интеллигентно, мягко и благородно. В нем есть и старинность, и современная европейская интонация.

В православных святцах имя есть. Именины празднуют 27 января, 10 февраля, 25 апреля и в другие даты.

Седьмое место – Иаков (Яков)

Значение имени – «следующий по пятам» или «тот, кого защищает Бог».

История Иакова – одна из самых сложных и человеческих в Библии. Он ошибался, обманывал, страдал, боролся и менялся. Именно после борьбы с Богом Иаков получил имя Израиль.

В России чаще выбирают форму Яков – она звучит проще и при этом очень благородно. Имя редкое, но уже снова начинает возвращаться в моду.

Главные именины – 17 января, 13 мая и 22 октября.

Шестое место – Фаддей

Фаддей переводится как «дар Бога» или «достойный похвалы».

Это имя носил один из апостолов Христа. Сегодня Фаддей воспринимается необычно, но при этом звучит очень музыкально и мягко.

Для родителей из Удмуртии, которые ищут редкое имя без вычурности, Фаддей становится настоящей находкой. Особенно хорошо оно сочетается с короткими русскими фамилиями.

Именины отмечаются 11 января, 20 мая, 13 июля и в другие даты.

Пятое место – Иосиф

Имя означает «Бог прибавит».

История Иосифа – почти готовый роман. Любимого сына предали братья, продали в рабство, несправедливо посадили в тюрьму, а позже он стал одним из самых влиятельных людей Египта.

В 2026 году имя Иосиф снова становится популярным. Оно ассоциируется с терпением, мудростью и внутренней стойкостью.

Хотя у многих до сих пор возникает ассоциация с Иосифом Сталиным, молодые родители постепенно начинают смотреть на имя шире – через библейскую историю.

Четвертое место – Аарон (Арон)

Имя переводится как «гора силы», «светлый» или «просвещающий».

Аарон – брат Моисея и первый священник в библейской истории. Сегодня это имя стремительно набирает популярность благодаря своей краткости и международному звучанию.

Особенно часто родители выбирают форму Арон – она звучит современно и лаконично.

Именины Аарона отмечают 2 августа.

Третье место – Соломон

Значение имени – «мир» или «спокойствие».

Соломон вошел в историю как мудрейший царь. Именно он построил Иерусалимский храм и стал автором множества притч.

В 2026 году родители все чаще обращают внимание на длинные и «царские» имена. Соломон идеально вписывается в этот тренд. Дома мальчика могут звать Солей, Солом или Моней.

Именины Соломона отмечаются 15 декабря.

Второе место – Самуил

Имя Самуил означает «услышанный Богом».

Это имя связано с долгожданным ребенком: мать Самуила долго молилась о сыне, поэтому его история особенно трогает многих родителей.

Самуил звучит серьезно и красиво, но при этом легко сокращается до современных форм Сэм или Сэми. Именно поэтому имя становится одним из главных трендов 2026 года.

Именины – 1 марта, 22 августа и 2 сентября.

Первое место – Филипп

Имя переводится как «любящий коней».

Филипп – один из апостолов Христа. В Евангелии он показан как человек спокойный, практичный и надежный.

В 2026 году Филипп уверенно входит в число самых популярных библейских имен. Оно привычное, но не избитое. Подходит и ребенку, и взрослому мужчине. А еще одинаково хорошо звучит и в России, и за границей.

Среди дат именин – 17 января, 13 июля и 24 октября.

Честно говоря, когда начинаешь разбирать библейские имена, быстро понимаешь: многие из них звучат гораздо современнее, чем принято думать. Арон уже не кажется сложнее Марка, Яков – не старомоднее Матвея, а Самуил вполне может стать новым фаворитом среди молодых родителей в Ижевске и Удмуртии.

