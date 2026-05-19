Как называют мальчиков в Ижевске в 2026: редкие библейские имена снова входят в моду

В 2026 году родители в Ижевске и Удмуртии все чаще ищут для мальчиков не просто красивое имя, а имя с характером, историей и внутренней силой. И древние библейские варианты идеально подходят под этот запрос.
Собрали десять имен, которые уже начинают возвращаться в моду – от самых необычных до тех, что вот-вот окажутся в топах детских садов.
Имя Самсон переводится как «солнечный» или «слуга солнца».
В Библии Самсон – легендарный силач из Книги Судей. Он побеждал львов голыми руками, сокрушал врагов и обладал невероятной силой. Но история Самсона – не только про мощь, а еще про предательство, падение и искупление.
Для мальчика в 2026 году это редкое, яркое и запоминающееся имя. Звучит необычно, но при этом легко произносится и не кажется слишком экзотическим.
Одна из главных дат именин – 10 июля, день памяти преподобного Сампсона Странноприимца.
Значение имени – «отец множества народов».
Авраам – один из ключевых персонажей Ветхого Завета. Именно он стал символом веры и доверия Богу. В 75 лет он оставил привычную жизнь и отправился в неизвестность.
Полная форма Авраам звучит величественно и даже немного строго. А вот Абрам – уже мягче и ближе русскому уху. В 2026 году это имя выбирают родители, которым нравятся глубокие и редкие варианты с историей.
Именины отмечаются несколько раз в году, среди основных дат – 17 февраля, 22 мая и 11 октября.
Имя переводится как «смех» или «он будет смеяться».
История Исаака в Библии связана с чудом: его мать Сарра родила сына в очень преклонном возрасте. Поэтому имя стало символом радости и неожиданного счастья.
Сегодня Исаак звучит интеллигентно, мягко и благородно. В нем есть и старинность, и современная европейская интонация.
В православных святцах имя есть. Именины празднуют 27 января, 10 февраля, 25 апреля и в другие даты.
Значение имени – «следующий по пятам» или «тот, кого защищает Бог».
История Иакова – одна из самых сложных и человеческих в Библии. Он ошибался, обманывал, страдал, боролся и менялся. Именно после борьбы с Богом Иаков получил имя Израиль.
В России чаще выбирают форму Яков – она звучит проще и при этом очень благородно. Имя редкое, но уже снова начинает возвращаться в моду.
Главные именины – 17 января, 13 мая и 22 октября.
Фаддей переводится как «дар Бога» или «достойный похвалы».
Это имя носил один из апостолов Христа. Сегодня Фаддей воспринимается необычно, но при этом звучит очень музыкально и мягко.
Для родителей из Удмуртии, которые ищут редкое имя без вычурности, Фаддей становится настоящей находкой. Особенно хорошо оно сочетается с короткими русскими фамилиями.
Именины отмечаются 11 января, 20 мая, 13 июля и в другие даты.
Имя означает «Бог прибавит».
История Иосифа – почти готовый роман. Любимого сына предали братья, продали в рабство, несправедливо посадили в тюрьму, а позже он стал одним из самых влиятельных людей Египта.
В 2026 году имя Иосиф снова становится популярным. Оно ассоциируется с терпением, мудростью и внутренней стойкостью.
Хотя у многих до сих пор возникает ассоциация с Иосифом Сталиным, молодые родители постепенно начинают смотреть на имя шире – через библейскую историю.
Имя переводится как «гора силы», «светлый» или «просвещающий».
Аарон – брат Моисея и первый священник в библейской истории. Сегодня это имя стремительно набирает популярность благодаря своей краткости и международному звучанию.
Особенно часто родители выбирают форму Арон – она звучит современно и лаконично.
Именины Аарона отмечают 2 августа.
Значение имени – «мир» или «спокойствие».
Соломон вошел в историю как мудрейший царь. Именно он построил Иерусалимский храм и стал автором множества притч.
В 2026 году родители все чаще обращают внимание на длинные и «царские» имена. Соломон идеально вписывается в этот тренд. Дома мальчика могут звать Солей, Солом или Моней.
Именины Соломона отмечаются 15 декабря.
Имя Самуил означает «услышанный Богом».
Это имя связано с долгожданным ребенком: мать Самуила долго молилась о сыне, поэтому его история особенно трогает многих родителей.
Самуил звучит серьезно и красиво, но при этом легко сокращается до современных форм Сэм или Сэми. Именно поэтому имя становится одним из главных трендов 2026 года.
Именины – 1 марта, 22 августа и 2 сентября.
Имя переводится как «любящий коней».
Филипп – один из апостолов Христа. В Евангелии он показан как человек спокойный, практичный и надежный.
В 2026 году Филипп уверенно входит в число самых популярных библейских имен. Оно привычное, но не избитое. Подходит и ребенку, и взрослому мужчине. А еще одинаково хорошо звучит и в России, и за границей.
Среди дат именин – 17 января, 13 июля и 24 октября.
Честно говоря, когда начинаешь разбирать библейские имена, быстро понимаешь: многие из них звучат гораздо современнее, чем принято думать. Арон уже не кажется сложнее Марка, Яков – не старомоднее Матвея, а Самуил вполне может стать новым фаворитом среди молодых родителей в Ижевске и Удмуртии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
6 ярких фото с открытия мотосезона в Ижевске
Голубая Луна и травы силы: что жители Ижевска должны успеть собрать до конца мая 2026 года
Ремонт улицы Удмуртской начинается в Ижевске