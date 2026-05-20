Ижевск атакуют ежи: почему милых зверьков нельзя брать в руки

Весной и в начале лета ежи все чаще появляются на дачах, в садах и даже возле жилых домов. Многие радуются неожиданной встрече: хочется покормить зверька, погладить его или показать детям. Но специалисты предупреждают – брать ежей в руки может быть опасно. И дело не только в острых иголках.

За образом милого лесного животного скрываются инфекции, паразиты и серьезные риски как для людей, так и для домашних питомцев. Отвечаем на главные вопросы о безопасности.

Почему ежей нельзя трогать руками

Для многих еж давно стал символом дачного лета и лесной романтики. Кто-то ставит ему блюдце с молоком, кто-то фотографирует, а дети нередко пытаются взять зверька на руки.

Но ветеринары напоминают: еж – это дикое животное, а не домашний питомец. Главная проблема в том, что ежи часто становятся переносчиками опасных заболеваний и паразитов. Поэтому биологи советуют наблюдать за ними только со стороны.

Топ главных опасностей

Ежи разносят клещей

Одна из самых серьезных опасностей – клещи. На одном еже их могут быть десятки одновременно. Паразиты легко перебираются в траву, на собак, кошек и даже людей. Вместе с ними растет риск заражения боррелиозом, энцефалитом и другими опасными инфекциями.

Особенно тревожно это для семей с детьми и владельцев домашних животных.

Лишай и грибковые инфекции

Многие удивляются, но ежи нередко переносят грибковые заболевания кожи, включая лишай.

Заразиться человек может даже после короткого контакта. Особенно уязвимы маленькие дети, которые после общения с животным могут потереть лицо или забыть помыть руки.

Еж может серьезно укусить

Несмотря на внешний вид, еж вовсе не такой безобидный, как кажется.

Если зверек испугается, его попытаются поднять или перевернуть, он способен довольно сильно укусить. А больные или раненые животные могут вести себя еще агрессивнее.

Самая опасная угроза – бешенство

Многие уверены, что бешенством болеют только лисы или бродячие собаки. Но переносчиками вируса могут быть и ежи.

Специалисты предупреждают: особенно опасны животные, которые ведут себя слишком спокойно, выходят днем и сами идут к человеку.

То, что люди принимают за «ручного» или «доброго» ежика, иногда оказывается признаком болезни.

Бешенство смертельно опасно и для человека, и для домашних животных. Вирус передается через слюну, поэтому после укуса или контакта ежа с собакой или кошкой необходимо срочно обратиться к врачу или ветеринару.

Что делать, если еж пришел на участок

Эксперты напоминают: диким животным вредно привыкать к людям. Если ежей постоянно подкармливать и брать на руки, они теряют осторожность. В итоге чаще выходят к дорогам, людям и собакам, а значит – хуже выживают в природе.

Лучшее, что можно сделать для ежа, – просто не мешать ему оставаться диким. Если зверек просто пробегает через участок, трогать его не нужно – обычно ежи быстро уходят сами.

Повод для тревоги появляется, если животное лежит днем, шатается, выглядит ослабленным или раненным. В этом случае специалисты советуют обращаться в центр помощи диким животным или к ветеринару.

Лечить ежа самостоятельно дома не рекомендуется.

Почему ежам нельзя молоко

Один из самых популярных мифов – блюдце молока для ежика.

На самом деле молоко для них вредно. У большинства взрослых ежей непереносимость лактозы, и после такого угощения у зверька могут начаться серьезные проблемы с пищеварением.

Если хочется помочь животному в жаркую погоду, лучше оставить неглубокую миску с чистой водой.

