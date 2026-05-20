Первые сережки: почему бабушки из Ижевска требуют проколоть уши внучкам как можно раньше

Золотые сережки в ушах годовалой малышки для одних родителей сегодня выглядят милым аксессуаром, а для других – настоящим поводом для семейных споров. Но если спросить бабушек, зачем ребенку так рано прокалывать уши, почти всегда можно услышать: «Так положено» или «Для защиты».

Почему вокруг обычных серег до сих пор столько суеверий, зачем наши предки считали прокол ушей оберегом и где заканчиваются традиции и начинается нарушение личных границ ребенка – разбираемся вместе с эзотериком Хельгой Кольт.

Почему серьги считались защитой от сглаза

Сегодня многим кажется, что серьги для маленькой девочки – просто украшение. Но в древности любые изменения внешности имели особый сакральный смысл.

Считалось, что человеческое тело способно накапливать негативную энергию, а мочки ушей становятся своеобразными «точками выхода». По народным поверьям, через прокол сглаз, зависть и чужая тяжелая энергия не задерживаются в теле ребенка. Особое значение всегда придавали золоту.

«Это солнечный металл. Во многих культурах считалось, что золото отражает злую энергию и “ослепляет” дурной взгляд», – объясняет Хельга Кольт.

У многих народов прокол ушей вообще был частью обряда принятия ребенка в род и общество. Например, у цивилизации Майя это считалось первой инициацией. А в индуизме существует отдельный ритуал Карнаведха – прокалывание ушей ребенку для гармонизации внутренней энергии.

Почему бабушки так торопят с проколом

Главный аргумент старшего поколения звучит примерно одинаково: «Пока маленькая – не вспомнит».

Многие бабушки уверены, что младенцы легче переносят боль и быстрее забывают стресс. А еще ранний прокол воспринимается как часть традиционного воспитания девочки.

По словам эзотерика, здесь работает и другой психологический механизм – желание как можно раньше подчеркнуть женственность ребенка.

«Сережки становятся своеобразным символом: девочка растет красивой, нарядной и “правильной” с точки зрения старших поколений», – отмечает Хельга Кольт.

Бабушкины приметы и «магические» советы

С проколом ушей связано множество старых народных советов, которые до сих пор передаются из поколения в поколение.

Например, раньше считалось, что свежие проколы нужно смазывать слюной матери – якобы она обладает защитной силой и помогает быстрее заживлять раны. Сегодня врачи называют такой метод опасным из-за риска инфекции.

Существовали и особые сроки для процедуры. Многие советовали прокалывать уши весной – во время цветения черемухи или яблонь. Считалось, что в этот период организм легче восстанавливается.

Отдельое место занимала и «магия металлов». Золото считалось теплым и солнечным металлом, подходящим детям, а серебро – более холодным и «взрослым». Поэтому малышам чаще всего дарили именно золотые серьги.

Что говорят врачи

Современная медицина относится к раннему проколу ушей куда осторожнее. Большинство педиатров рекомендуют проводить процедуру не раньше трех лет. Главная проблема вовсе не в боли, а в риске травм и инфекций.

Маленькие дети могут случайно дернуть сережку, зацепиться за одежду или постоянно трогать уши грязными руками. Кроме того, из-за роста тканей прокол со временем способен сместиться, и во взрослом возрасте серьги окажутся на разной высоте. Врачи также напоминают про риск аллергии даже на качественные украшения.

Психологи обращают внимание и на другой момент – право ребенка распоряжаться собственным телом. Когда родители прокалывают уши младенцу, малыш не может решить сам, хочет он этого или нет. Поэтому специалисты советуют дождаться возраста, когда ребенок уже осознанно попросит серьги.

Чаще всего такое желание появляется в 6–8 лет, когда девочки начинают подражать мамам или подругам.

«Тогда прокол становится не навязанной процедурой, а собственным выбором ребенка», – подчеркивает Хельга Кольт.

Как не поссориться с бабушкой

Лучше не превращать тему серег в семейную войну. Чаще всего настойчивость бабушек – это не попытка навязать свою волю, а желание защитить внучку так, как их учили много лет назад.

Хорошим компромиссом может стать покупка сережек «на будущее». Украшение останется символическим подарком и семейным оберегом, а прокол ушей ребенок сделает уже тогда, когда сам будет к этому готов.

