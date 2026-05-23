Культ бегемотиков и Натальи Орейро: что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е

Вкладыши с лаконичными фразами о проявлении любви из жвачки «Love is» коллекционировали.

У каждого поколения есть свои маленькие сокровища. В советское время это были марки, фантики и значки. А дети 90-х в Ижевске сходили с ума по вкладышам из жвачек, игрушкам из «Киндер-сюрпризов», кэпсам и календарикам с кумирами.

Тогда ценность вещей измерялась не деньгами, а тем, насколько тебе завидовали во дворе или в школе. У кого редкий вкладыш – тот король перемены. Вместе с жителями Удмуртии вспоминаем главные детские сокровища 90-х.

«Турбо», «Love Is» и Наталья Орейро

После распада СССР зарубежные жвачки стали для детей чем-то совершенно новым. «Турбо», «Бумер», «Barbie», «Donald Duck», «Love Is» – вкус быстро исчезал, зато вкладыши оставались надолго.

Мальчишки коллекционировали машинки и мотоциклы из «Турбо», девочки – романтичные картинки из «Love Is» и наклейки с героями сериалов.

Жительница Ижевска Мария вспоминает, что собирала закладки и наклейки с Натальей Орейро. По ее словам, среди девочек даже устраивали соревнования – у кого окажется самая редкая Орейро.

Еще одна ижевчанка, Мария Б., рассказала, что ее младшая сестра была буквально одержима Барби. Настоящую куклу родители купить не могли, поэтому девочка скупала жвачки с наклейками, экономя даже на школьных обедах. Сначала она просто хранила коллекцию, а потом решилась вклеить все в альбом, которым потом очень гордилась и показывала подругам. При переезде альбом потеряли, и сестра, по словам Марии, «рыдала взахлеб», после чего родители все-таки купили ей настоящую Барби.

Многие не просто собирали вкладыши, а находили им неожиданное применение. Елена вспоминает, что у ее мамы в 90-е был коммерческий магазин, поэтому дома скопилось огромное количество фантиков и вкладышей от «Love Is» и «Турбо». Спустя годы коллекция пригодилась ей во время педагогической практики.

«В старой деревянной школе, где я проходила практику у первоклассников, почти не было наглядных материалов. Тогда я начала дарить детям вкладыши вместо оценок и поощрений. Малыши радовались таким «наградам» невероятно искренне», – рассказала Елена.

Культ бегемотиков

Еще одной страстью детей 90-х стали игрушки из шоколадных яиц Kinder Surprise. Особенно популярными были серии с бегемотиками, пингвинами, акулами и динозаврами.

Ижевчанка Ксения К. признается, что больше всего любила именно бегемотиков, особенно серию «Пляжные». По ее словам, денег на мелкие расходы тогда давали немного, поэтому каждое шоколадное яйцо становилось настоящим событием. Ксения уверена, что современные игрушки из Kinder даже близко не могут сравниться с теми фигурками, которые выпускали в 90-е.

Со временем коллекционирование киндер-игрушек стало настолько популярным, что некоторые собрания оценивались в огромные суммы. Например, коллекцию из 90 тысяч фигурок однажды продали на аукционе за 30 тысяч евро.

Значки и календарики: мода дворов и школьных коридоров

В 90-е в Ижевске снова неожиданно вошли в моду значки – не только новые пластиковые с рок-группами и надписями, но даже старые пионерские и октябрятские.

Светлана С. вспоминает, что вместе с друзьями они буквально скупили все советские значки в ближайших ларьках. По ее словам, продавщицы смотрели на подростков с полным недоумением. Она нашла дома старые значки мамы и дяди, сшила себе рюкзак из старых джинс и украсила его всей коллекцией. Именно тогда она чувствовала себя «мега модной».

Отдельным увлечением были карманные календарики. Их покупали в киосках «Информпечати», меняли и бережно сортировали.

«В детстве особенно завораживали календарики с животными на тисненой бумаге. Они были не только красивыми, но и очень приятными на ощупь. Я покупала даже те экземпляры, которые не особо нравились – просто ради коллекции», – отмечает Екатерина А.

Кэпсы: азарт, споры и школьные турниры

Настоящей школьной валютой конца 90-х стали кэпсы – пластиковые фишки с Покемонами, героями Mortal Kombat, супергероями и мультяшными персонажами.

Дети носили их пакетами и устраивали целые турниры прямо на переменах.

Евгений К. вспоминает, что добыть кэпсы можно было тремя способами: купить, выиграть или обменять. При этом ценность фишки напрямую зависела от персонажа.

Почти никто не соглашался ставить редкого Мьюту против обычного Бульбазавра. А сами игры иногда превращались в настолько бурные баталии, что учителя регулярно пытались разгонять игроков.

Для детей 90-х все эти вкладыши, календарики, кэпсы и фигурки были чем-то гораздо большим, чем просто игрушки. Это была целая культура со своими правилами, азартом и воспоминаниями, которые жители Ижевска и Удмуртии до сих пор вспоминают с улыбкой.

