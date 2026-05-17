Гороскоп на неделю с 18 по 24 мая: Скорпионы пойдут на риск, а Рыбы уйдут в тень

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Вторая половина мая для вас начнется с резкого профессионального старта, когда от вашей реакции будет зависеть успех всего отдела. Вероятно, в середине недели придется отстаивать свое мнение перед руководством, что потребует железных аргументов и спокойствия. В финансовых вопросах возможна некоторая нестабильность из-за задержки мелких выплат, но к пятнице ситуация выровняется. Личная жизнь может отойти на второй план, что вызовет легкое недовольство у близких людей.

Телец (20 апреля – 20 мая)

На работе возможен застой в делах в начале периода, однако к четвергу ситуация сдвинется с мертвой точки благодаря вашей настойчивости. В отношениях с коллегами старайтесь проявлять больше гибкости, даже если вы уверены в своей правоте на сто процентов. Финансовая ситуация может порадовать приятным бонусом или возвратом старого долга, о котором вы уже забыли

Близнецы (21 мая – 21 июня)

В личной жизни возможен период флирта и новых знакомств, которые добавят вам уверенности в себе. Будьте осторожны с высказываниями в социальных сетях, ваши слова могут быть истолкованы превратно. Звезды советуют обратить внимание на состояние здоровья горла и избегать слишком холодных напитков.

Рак (22 июня – 22 июля)

Неделя потребует от вас умения вовремя замедляться и прислушиваться к своим потребностям, несмотря на рабочий аврал. В профессиональной сфере возможны перемены в кадровом составе, которые косвенно затронут ваши интересы. Финансовая ситуация будет стабильной, если вы откажетесь от спонтанных трат на развлечения в середине недели. Звезды указывают на удачный момент для того, чтобы избавиться от старых вещей и освободить место для нового. Не бойтесь говорить «нет» тем, кто пытается использовать ваше время в своих интересах.

Лев (23 июля – 22 августа)

Ваша инициатива будет замечена руководством, что в будущем может привести к интересному предложению. Финансовые вопросы могут вызвать легкое раздражение из-за необходимости тратиться на нужды коллектива или общие праздники. Старайтесь не вступать в споры с соседями по поводу бытовых мелочей. Позвольте другим иногда быть в центре внимания – ваша мудрость и сдержанность добавят вам больше баллов, чем открытое доминирование.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Для вас предстоящая неделя станет временем детального анализа своих достижений и исправления прошлых ошибок. На работе предстоит кропотливая проверка документов, которая потребует от вас максимальной концентрации и усидчивости. Финансовая сфера будет радовать предсказуемостью, что позволит вам совершить давно запланированную покупку. Не исключено, что вам придется заняться вопросами здоровья, например, пройти плановый осмотр или посетить стоматолога. Будьте внимательны к деталям договоров, которые подписываете в пятницу. Ваше умение структурировать хаос поможет навести порядок не только в офисе, но и в мыслях.

Весы (23 сентября – 23 октября)

В середине недели вы окажетесь в центре дискуссии, где ваша дипломатичность поможет избежать серьезного конфликта в коллективе. Финансовая ситуация может быть немного нестабильной из-за задержки ожидаемых выплат, поэтому крупные покупки в торговых центрах лучше отложить на конец месяца. Личная жизнь принесет немало приятных моментов, если вы найдете время для душевного разговора со второй половинкой в четверг. Не исключено, что вам предстоит заниматься оформлением документов, связанных с поездками или страховкой. Не пытайтесь принять решение за других людей – ваша задача сейчас сохранить свой внутренний покой.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Возможны ситуации, требующие от вас проявления твердости характера и умения хранить важные секреты. Финансовые вопросы могут напомнить о себе необходимостью закрыть старые счета или вернуть долги в начале недели. В отношениях с партнером возможен всплеск страсти, который сменится коротким периодом эмоциональной отстраненности. Не исключено, что вам придется столкнуться с бюрократическими проволочками при решении бытовых вопросов в госучреждениях. Будьте аккуратны при работе с острыми предметами и огнем, особенно во время приготовления ужинов.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

В профессиональной сфере вероятен прилив вдохновения, который позволит вам предложить руководству свежую идею по развитию проекта. Не исключено, что вам предстоит короткая, но продуктивная поездка за пределы города по делам в среду или четверг. Будьте осторожны с техникой, велика вероятность мелких поломок гаджетов из-за невнимательности. Будьте открыты для предложений, которые кажутся необычными – именно они могут стать ключом к вашему успеху в июне.

Козерог (22 декабря – 19 января)

На этой неделе ваше внимание будет полностью сфокусировано на достижении конкретных результатов и укреплении позиций. В личных отношениях наступает время для обсуждения серьезных планов, связанных с жильем или крупными семейными вложениями. Не исключено получение известия от старших родственников, которое требует вашего немедленного участия. Не бойтесь делегировать задачи – ваше время слишком ценно, чтобы тратить его на рутину, с которой справятся другие.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Ваше предложение по использованию нейросетей или новых технологий встретит живой интерес у коллег. Финансовая ситуация может быть волатильной, поэтому воздержитесь от крупных трат в середине недели под влиянием момента. Не исключено, что вы станете участником интересного городского мероприятия. Звезды указывают на возможность найти потерянную вещь, которая имеет для вас большое значение. Вторая половина недели принесет много общения с единомышленниками и обсуждение будущих проектов.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Финансовые вопросы могут порадовать неожиданным поступлением средств или приятной скидкой на товар, который вы давно присмотрели. В отношениях с близкими возможен период тихой радости, когда вы будете понимать друг друга без лишних слов. Не исключено, что вам захочется заняться благотворительностью или помочь кому-то из знакомых в сложной ситуации. Будьте внимательны к знакам и случайным совпадениям – на этой неделе они могут иметь глубокий смысл. Доверяйте течению жизни, но не забывайте иногда корректировать курс, чтобы не оказаться в плену чужих иллюзий.

