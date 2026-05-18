Куда сходить в Ижевске с 18 по 22 мая: лекция о сарафане и новый фильм Гая Ричи

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Лекция «Сарафан сарафану рознь» (6+)

Ижевчан приглашают на лекцию о традиционном женском комплексе одежды по выставке «Мы русские. Локальные группы русского народа».

Вы узнаете об истории происхождения главного элемента русского женского костюма – сарафане, об особенностях и видах кроя, цветовой гамме, местах бытования, статусности и многом другом.

Лекцию проведет старший научный сотрудник архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Алла Макшакова.

Когда: 19 мая в 18:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: 400 рублей

Среда

Спектакль «Стакан воды для королевы» (16+)

Почти все герои этой комедии – реальные исторические личности. Почти все события в ней – вымышлены.

Всемогущей фаворитке королевы Анны, герцогине Мальборо, как воздух нужно продолжение войны. Причин у нее много, но главная – ее муж маршал.

Она хочет, чтоб ее муж держался подальше от столицы, а для этого придется перехитрить своего политического соперника виконта Болингброка – мастера дворцовых интриг…

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут с одним антрактом.

Когда: 20 мая в 18:30

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 880 рублей

Концерт Султана Лагучева (12+)

В Ижевске пройдет концерт певца и композитора Султана Лагучева. Султан родился 25 февраля 1995 года в ауле Кубина Абазинского района Карачаево-Черкесской Республики. Он исполнитель таких хитов как: «Горький вкус», «Горячая, гремучая», «Люблю и ненавижу» и другие композиции.

Когда: 20 мая в 19:00

Где: ДК Металлург, ул. Карла Маркса, 246

Билеты: от 2000 рублей

Четверг

Обсуждение сказок «Волшебника из страны Оз» и «Алисы в Стране чудес» (12+)

Ижевчан приглашают обсудить две известные сказки «Волшебник из страны Оз» американского писателя Лаймена Фрэнка Баума и «Алису в Стране чудес» английского поэта и прозаика Льюиса Кэрролла.

Гостям предлагают сравнить эти два произведения и поговорить об их экранизациях.

Встречу проведет кандидат филологических наук Александр Лаврентьев.

Когда: 21 мая, 19:00

Где: Национальная библиотека УР, ул. Советская, 11

Вход свободный

Спектакль-беседа «Я в сельском пруду кашалот» (16+)

Жителей Ижевска приглашают поговорить о творчестве Льва Роднова и работах художника-иллюстратора Михаила Вахрина (1956–2026), чьи работы стали частью истории книжной графики Удмуртии.

На встречу придет сам Лев Роднов. Поэтому у гостей будет возможность лично задать вопросы писателю.

Когда: 21 мая в 18:30

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Пятница

Выставка «Руками мастера» (0+)

В экспозиции показаны изделия из керамики, стекла, металла, дерева. Это декоративные фигурки, панно, металлические расписные подносы, стеклянные новогодние шары и другие произведения мастеров.

Когда: выставка работает до 5 июля.

Где: ул. Карла Маркса, 244а.

Вход свободный

Спектакль «Стрелять надо в голову» (18+)

Ижевчан приглашают на криминальный боевик по пьесе драматурга и актера из Удмуртии Валерия Шергина.

Это спектакль про 2008 год. Действие происходит в тот самый день, когда сборная России по футболу выиграла у сборной Голландии в четвертьфинале Чемпионата Европы, а криминальные авторитеты решили с помощью русской рулетки поделить воровской общак...

Когда: 22 мая в 19:00

Где: Центр современной драматургии и режиссуры, ул. Милиционная, 4

Билеты: от 900 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Богатыри» (6+)

Школьник Ваня случайно находит волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором – двумя бравыми богатырями.

Вместе они отправятся обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея.

Страна: Россия

Актеры: Роман Курцын («Царевна-лягушка 2», 6+), Роман Постовалов («Солнце, море, два ствола», 16+), Алёна Михайлова («Чики», 18+), Андрей Андреев («Батя», 18+), Карина Разумовская («К себе нежно», 16+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный, фэнтези

Фильм «Вверх по волшебному дереву» (6+)

Семья из города переезжает в деревню. Пока папа выращивает помидоры, младшая дочь находит в лесу огромное дерево. Стоит забраться на его верхушку – и можно оказаться в Волшебном королевстве. Там бывают полеты на автобусе, дома из шоколада и зелья, исполняющие желания.

И вот над лесом нависает угроза, остановить ее может только чудо. Но в мире эльфов и фей чудеса буквально растут на ветках….

Страна: Великобритания

Актеры: Эндрю Гарфилд («Время жить», 18+), Клэр Фой («Дыши ради нас», 18+), Никола Кохлан («Бриджертоны», 18+), Нонсо Анози («Схватка», 18+)

Год: 2026

Жанр: приключения, семейный, фэнтези

Фильм «Грязные деньги» (18+)

Фильм британского режиссера Гая Ричи.

Безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов. Вернуть эти деньги поручают отряду элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел.

Теперь им предстоит придумать план по возвращению денег и отправится на остров Салазара. Но все пойдет не так, как отряд задумал…

Страна: Великобритания, США

Актеры: Джейк Джилленхол («Переводчик», 18+), Генри Кавилл («Ведьмак», 18+), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», 18+), Розамунд Пайк («Гордость и предубеждение», 12+)

Год: 2026

Жанр: боевик, триллер

