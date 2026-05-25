Главные новости Ижевска на утро 25 мая: трагедия на воде и ДТП с погибшим

Еще один отличный день

Новый вторник пришел в Ижевск. 25 мая в нашем городе потеплеет до +15°С, возможны грозы. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Трагедия на воде

Вечером 23 мая на пруду в деревне Зобнино Можгинского района утонул 24-летний мужчина.

«По словам приятелей погибшего, мужчина нырнул во время купания и больше не появился на поверхности», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

Тело извлекли из воды местные жители. Причину и обстоятельства гибели устанавливают следственные органы.

Смертельная авария

В Глазовском районе устанавливают причины и обстоятельства смертельного ДТП. По предварительным данным, около 22:50 23 мая на трассе Игра – Глазов 33-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» выехал без цели обгона на полосу встречного движение, в результате чего столкнулся с автомобилем «Газель» под управлением 22-летнего мужчины.

Водитель легковушки погиб, второй участник ДТП с травмами доставлен в больницу.

Первые БАРСы

В Удмуртии началась подготовка первых добровольцев подразделений БАРС, которая займется защитой неба от БПЛА. По словам руководителя администрации Главы и правительства республики Александра Журавлева, участники уже отправились на 15-дневные учебные сборы. При этом служба добровольцев будет проходить исключительно на территории региона.

В состав подразделений вошли ветераны специальной военной операции, военнослужащие запаса, бывшие сотрудники правоохранительных органов и другие добровольцы.

Что коллекционировали дети из Ижевска в 90-е?

У каждого поколения есть свои маленькие сокровища. В советское время это были марки, фантики и значки. А дети 90-х в Ижевске сходили с ума по вкладышам из жвачек, игрушкам из «Киндер-сюрпризов», кэпсам и календарикам с кумирами.

Тогда ценность вещей измерялась не деньгами, а тем, насколько тебе завидовали во дворе или в школе. У кого редкий вкладыш – тот король перемены. Вместе с жителями Удмуртии вспоминаем главные детские сокровища 90-х.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дом и надворные постройки сгорели в Удмуртии

Молодой мужчина утонул в Удмуртии

Водитель Lada Granta погиб в ДТП под Глазовом