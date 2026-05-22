В Удмуртии первых добровольцев БАРС направили на подготовку

В Удмуртии началась подготовка первых добровольцев подразделений БАРС. Об этом сообщил руководитель администрации Главы и правительства республики Александр Журавлев.

По его словам, участники уже отправились на 15-дневные учебные сборы. При этом служба добровольцев будет проходить исключительно на территории региона.

В состав подразделений вошли ветераны специальной военной операции, военнослужащие запаса, бывшие сотрудники правоохранительных органов и другие добровольцы.

Ранее власти республики сообщали, что подразделения Боевого армейского резерва страны создаются в Удмуртии для усиления защиты от беспилотников, а также обеспечения безопасности жителей, промышленных предприятий и объектов инфраструктуры.

