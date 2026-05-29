Главные новости Ижевска на утро 29 мая: новый начальник в мэрии и введение режима ЧС

Еще один отличный день Фото: Данил Иванов.

Новая пятница пришла в Ижевск. 29 мая в нашем городе потеплеет до +15°С, пройдут дожди. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Один погиб и двое пострадали

Днем 27 мая на автодороге Ижевск – Воткинск в Завьяловском районе произошло смертельное ДТП. Установлено, что 22-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» сбил лося, после чего съехал в кювет и наехал на дерево. В аварии молодой человек получил серьезные травмы, в результате которых погиб. Две его 22-летние пассажирки также пострадали, их увезли в больницу.

Отмечается, что девушки не были пристегнутыми ремнями безопасности, а ДТП произошло в зоне действия дорожного знака «Дикие животные».

Ввели режим ЧС

Последствия урагана на системах жизнеобеспечения Балезинского районе полностью устранить пока не удалось. Для мобилизации ресурсов и координации действия служб в муниципалитете введен режим чрезвычайной ситуации, сообщил Глава Удмуртии Александр Бречалов.

«Водоснабжение в поселке и соседних деревнях восстановлено полностью, электроснабжение – частично. На электросетях сейчас работают 6 бригад из разных районов, – написал он в своих соцсетях. – Продолжается уборка упавших деревьев. Идут работы на соцобъектах».

Очереди за справками

Жители Ижевска пожаловались в соцсетях на длинные очереди при получении справок для детей в оздоровительные лагеря. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения региона Сергей Багин.

«Очереди в разных поликлиниках, действительно, были от 40 минут до полутора часов. Это связано с одновременным открытием городских и пригородных лагерей и массовым приходом родителей с детьми до начала рабочего дня», – сказал министр.

В министерстве приняли экстренные меры. Теперь лагеря будут заранее запрашивать необходимые справки через школы, поэтому дополнительного визита в поликлинику не потребуется.

Новый начальник

На должность начальника ГУ архитектуры и градостроительства администрации Ижевска назначена Светлана Турлак. К новым обязанностям она приступила 27 мая. На этом посту Турлак сменила Дмитрия Фомина, который сейчас находится под арестом по обвинению в получении взятки.

Спасли лосенка

Спасатели Удмуртии вытащили упавшего в заброшенный колодец лосенка на поверхность. Малыш провалился под землю недалеко от СНТ «Италмас» в Глазовском районе. Его крики услышал местный житель и обратился в экстренные службы.

Прибывшие спасатели спустились на дно трехметрового колодца, обвязали животное грузовым стропом и подняли на поверхность. После этого спасенное животное убежало в лес. Видимых повреждений у лосенка не было.

Фестиваль на площади

1 июня в 11:00 на Центральной площади открывается фестиваль «Лето в городе» (0+), который продлится до 30 сентября. На протяжение лета ижевчан и гостей города ждут театрализованные выступления, концерты и другие активности. Об этом сообщила замглавы администрации Ижевска по соцполитике Наталья Гвоздкова.

На Центральной площади в первый день лета будут организованы различные мероприятия для посетителей детских летних лагерей. В частности, в 12:00 начнется летняя «Елка желаний», ее посетит Глава Удмуртии Александр Бречалов. У музыкального фонтана в 16:00 проведут несколько концертов, которые продлятся до 18:00.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Полкилограмма наркотиков изъяли у жителя Ижевска

Подземный переход у УдГУ в Ижевске откроют к 1 сентября

Упавшего в заброшенный колодец лосенка спасли в Удмуртии