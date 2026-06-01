Лето встречает ижевчан с теплой погодой, приправленной переменными дождями и грозами. Ураганов и аномальной жары, к счастью, не предвидится, но заметная ночная прохлада все еще сохраняется.

В понедельник, 1 июня, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем в Ижевске ожидается до +19 °C, а ночью – до +10 °C. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 м/с.

Во вторник, 2 июня, днем воздух прогреется до +17 °C, а ночью – подморозит до +8 °C. Южный ветер разовьет скорость до 2-3 м/с. Возможен дождь.

В среду, 3 июня, днем прогнозируется до +18 °C, а ночью – до +9 °C. Ветер сменит направление на северное, его скорость – от 2 до 4 м/с.

В четверг, 4 июня, днем столбик термометра поднимется до +21 °C, а ночью – опустится до +13 °C. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 5 м/с. Может пойти дождь.

В пятницу, 5 июня, осадки продолжатся. Днем ожидается до +20 °C, а ночью – до +12 °C. Направление ветра – прежнее, его скорость – 3 м/с.

В субботу, 6 июня, днем потеплеет до +21 °C, а ночью – похолодает до +12 °C. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 м/с. Возможны грозы и дожди.

В воскресенье, 7 июня, днем столбик термометра поднимется до +20 °C, а ночью – опустится до +14 °C. Направление и скорость ветра прежние. Вновь прогнозируются осадки.

