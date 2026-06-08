«Термы» – больше, чем работа

УК «Термы» занимается разработкой термальных комплексов в России. Фото: предоставлено УК «Термы»

Управляющая компания «Термы» – это место, где работа превращается в стиль жизни. Наша история началась с компании «Мастер», основанной Юрием Федоровичем Бычковым в 1992 году: сначала мы возводили сложнейшие объекты и устанавливали отраслевые рекорды, а в 2012 году команда приняла судьбоносное решение сменить направление. Уже в 2015 году в Воткинске открылся первый в России доступный термальный комплекс сети «Городские термы», а в 2016 появилось первое городское курортное решение – «Ижевские термы». Сегодня УК «Термы» – признанный лидер разработки термальных комплексов в России, задающие тон отрасли и формирующие ее будущее.

Нас отличает не только масштаб проектов, но и люди: в команде есть сотрудники, работающие с Юрием Бычковым более 30 лет – это уже не просто коллектив, это настоящая семья. Вместе с тем у нас много молодых специалистов, и именно такое сочетание опыта и свежих идей делает компанию живой и прогрессивной. Уютный офис, дружная атмосфера и море возможностей – причина, по которой мы продолжаем расширять штат.

В основе нашей работы – четко сформулированные ценности:

- Вдохновляющее лидерство – руководитель, который не только ведет за собой, но и постоянно учится, побуждая к этому коллектив.

- Инициатива – в цене. Идеи рождаются не только на совещаниях руководства: мы внимательно прислушиваемся к мнению каждого и оперативно внедряем лучшие идеи.

- Четкие алгоритмы: мы поддерживаем действующие термы регламентами и инструкциями, чтобы наши сотрудники уверенно ориентировались в рабочих процессах, и совершенствуем внутренние процессы, чтобы каждый гость наших «курортов» чувствовал комфорт и заботу.

- Обучение как норма: мы не просто поощряем развитие – мы инвестируем в него. Курсы и тренинги доступны каждому сотруднику.

- Надежность: социальные гарантии для нас не просто формальность, а уверенность в завтрашнем дне, стабильность, которой приятно доверять, реальные возможности роста и динамика развития для тех, кто хочет большего.

- Забота о здоровье – не просто слова. Здоровье – важнейший актив, от которого зависят продуктивность, вовлеченность и успех. Поэтому компания заключила договор на добровольное медицинское страхование наших сотрудников. ДМС дает каждому члену команды доступ к медицинской помощи и поддержку, чтобы сосредоточиться на работе, не переживая о мелочах.

- Финансовая стабильность: зарплата в компании регулярно растет и остается одной из конкурентных в республике, потому что мы ценим вклад каждого и подтверждаем это делом.

- Будущее рядом с нами: мы интегрируем в работу ИИ, чтобы сделать сервис точнее и интереснее.

- Командная работа: мы вместе создаем среду, где динамика развития зависит от желания двигаться вперед и вести за собой новичков.

Мы верим, что успех приходит лишь к тем, кто искренне увлечен тем, что делает, чувствует поддержку, сохраняет внутреннюю опору, атмосферу тепла и здоровых отношений. Поэтому у нас есть особенное время, когда мы откладываем рабочие задачи и отправляемся за вдохновением, отдыхом и восстановлением.

В июле мы традиционно выезжаем на природу – собирать душистые травы: мяту, полынь и донник. Этот ритуал объединяет коллектив и напоминает, что жизнь – это не только работа: это естественная среда, живые разговоры и яркие впечатления.

Один из выездов на природу за душистыми травами. Фото: предоставлено УК «Термы»

3 сентября – День рождения компании, который мы отмечаем незабываемыми путешествиями: сотрудники и их семьи получают возможность увидеть новые города и даже страны – например, так мы посетили Москву и Санкт-Петербург, а в этом году, возможно, будет завораживающий Манжерок или Турция.

Одно из путешествий в День рождения компании. Фото: предоставлено УК «Термы»

Нам дают силы спорт и приключения: мы любим азарт бадминтонных матчей, экстрим летних сплавов, захватывающие зимние спуски на лыжах и сноубордах в Нечкино.

Мы с удовольствием разделяем радость с близкими: слушаем счастливый детский смех на празднике 1 июня и весело обмениваемся подарками на новогодних корпоративах.

Турнир по бадминтону среди сотрудников компании. Фото: предоставлено УК «Термы»

Мы не просто строим бизнес – мы создаем сообщество увлеченных людей, разделяющими ценности компании. Здесь равно важны общий вклад и личные достижения, глобальные цели и ежедневный труд, традиции и новаторство.

Наша деятельность – это не только офисные будни, сотни концептов, километры командировок, амбициозные задачи; это – люди, с которыми мы идем в одну сторону, это коллективная среда, где комфортно расти и реализовывать свой потенциал; это энергия, которая дает силы реализовывать мощные проекты и добиваться результатов. Именно поэтому «Термы» – больше чем работа.