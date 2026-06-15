Куда сходить в Ижевске с 15 по 19 июня: концерт группы «Лесоповал», лекция об отношениях и мастер-класс по гальванопластике

Сцена из спектакля «По щучьему веленью». Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Лекция «Как уважать личное пространство партнера и не чувствовать себя брошенным» (16+)

Ижевчан приглашают на лекцию психолога Ксении Шалагиной.

На лекции разберут:

– почему миф «любить = всегда быть вместе» может вредить отношениям;

– как сохранить баланс между «Я», «Ты» и «Мы»;

– какие страхи мешают честно говорить о своих потребностях;

– как договариваться без обид, чувства вины и недомолвок;

– по каким признакам отличить потребность в личном пространстве от избегания близости.

Когда: 16 июня в 18:30

Где: ул. Советская, 11

Вход свободный

Квиз «Кошелек или жизнь?» (16+)

Горожан приглашают на квиз по финансовой грамотности. Здесь разбираются реальные денежные истории: с шутками, примерами из кино и неожиданными выводами.

Участников ждут:

– кредитная разминка, где вспомнят финансовые сюжеты из советских и российских фильмов;

– разбор сложных финансовых случаев из жизни;

– проверка на умение отличать «хочу» от «надо».

Когда: 16 июня в 12:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Лекция «Сарафан сарафану рознь» (6+)

Жителей Ижевска приглашают на лекцию о традиционной женской одежде, которая пройдет в рамках выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа».

Здесь поговорят об истории происхождения самого главного и узнаваемого элемента русского женского костюма – сарафане. Гости узнают об особенностях и видах кроя сарафанов, цветовой гамме, местах бытования, статусности и многом другом.

Лекцию проведет старший научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Алла Макшакова.

Когда: 16 июня в 18:00

Где: Карла Маркса, 244а

Стоимость: 400 рублей

Среда

Концерт группы «Лесоповал» (12+)

В Ижевске состоится концерт музыкального коллектива «Лесоповал». Группа исполнит свои лучшие композиции: «Я куплю тебе дом», «А белый лебедь на пруду...» и многие другие.

«Лесоповал» – легендарный коллектив, созданный поэтом Михаилом Таничем в 1990 году. В составе: Илья Ефимов (вокал, гитара), Александр Соколов (вокал), Максим Поршин (вокал, гитара, баян), Вениамин Смирнов (хореография, перкуссия), Константин Родионов (клавишные, вокал), Владимир Блинников (звук).

Когда: 17 июня в 19:00

Где: ДК «Металлург», ул. Карла Маркса, 246

Билеты: от 1800 рублей

Четверг

Концерт Игоря Полуэктова (12+)

Ижевчан приглашают на концерт Игоря Полуэктова – артиста, участника телепроекта Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+).

Гостей вечера ждут песни, знакомые с детства. Это музыка, объединяющая поколения и пробуждающая ностальгию.

Когда: 18 июня в 18:30

Где: Национальный музей УР, ул. Коммунаров, 286

Билеты: от 300 рублей

Спектакль «По щучьему веленью» (6+)

Жил-был ленивый Емеля. Однажды он поймал волшебную щуку, которая могла исполнить любое желание – даже помочь добиться сердца прекрасной царевны!

Но ведь любовь должна идти от сердца, а не по волшебству? Сможет ли Емеля сам добиться внимания царевны без всякой магии?

Когда: 18 июня в 10:30

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билеты: от 500 рублей

Пятница

Мастер-класс по гальванопластике (18+)

Горожан приглашают на занятие, где покажут, как с помощью знаний физики и химии можно покрыть медью и превратить в стильные и уникальные украшения обычные листья деревьев.

Участники изучат основы гальванопластики, ковки, пайки и патинирования изделий.

Все материалы будут предоставлены.

Когда: 19 июня в 18:00

Где: Квартальный проезд, 82

Стоимость: 2700 рублей

Что посмотреть в кино?

Фильм «Робоняня» (6+)

Кадр из фильма «Робоняня». Фото: скриншот из трейлера

Злата очень хочет попасть на школьный бал, ради этого она хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах.

За девочкой будет присматривать робот с искусственным интеллектом, который должен следить за расписанием, запрещать сладкое и контролировать каждый шаг Златы.

Девочка от этого не в восторге и решает избавиться от робоняни, но все оказывается куда сложнее, чем на первый взгляд.

Страна: Россия

Актеры: Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»,, 12+), Денис Кукояка («Бедные люди», 16+), Елена Кукояка (начинающая актриса), Василиса Кукояка (начинающая актриса), Милана Хаметова («Двойная жизнь Ми», 12+), Ольга Тумайкина («Онегин», 12+)

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

Фильм «Колония» (18+)

Кадр из фильма «Колония». Фото: скриншот из трейлера

Из лаборатории вырывается вирус, который вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается в ловушке в торговом центре, где начинается настоящий ад…

Страна: Корея Южная

Актеры: Чон Джи-хен («Легенда синего моря», 18+), Ку Ге-хван («Необычный адвокат», 18+), Чи Чхан-ук («Хилер», 18+)

Год: 2026

Жанр: ужасы, боевик

Мультфильм «Шевели перьями» (6+)

Кадр из мультфильма «Шевели перьями». Фото: скриншот из трейлера

Юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон, где он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной – здесь птицы не летают.

Но все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Благодаря новой знакомой Игги обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте о полетах.

Страна: Польша

Год: 2025

Жанр: мультфильм, приключения, семейный

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