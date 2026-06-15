Куда сходить в Ижевске с 15 по 19 июня: концерт группы «Лесоповал», лекция об отношениях и мастер-класс по гальванопластике

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.
Лекция «Как уважать личное пространство партнера и не чувствовать себя брошенным» (16+)
Ижевчан приглашают на лекцию психолога Ксении Шалагиной.
На лекции разберут:
– почему миф «любить = всегда быть вместе» может вредить отношениям;
– как сохранить баланс между «Я», «Ты» и «Мы»;
– какие страхи мешают честно говорить о своих потребностях;
– как договариваться без обид, чувства вины и недомолвок;
– по каким признакам отличить потребность в личном пространстве от избегания близости.
Когда: 16 июня в 18:30
Где: ул. Советская, 11
Вход свободный
Квиз «Кошелек или жизнь?» (16+)
Горожан приглашают на квиз по финансовой грамотности. Здесь разбираются реальные денежные истории: с шутками, примерами из кино и неожиданными выводами.
Участников ждут:
– кредитная разминка, где вспомнят финансовые сюжеты из советских и российских фильмов;
– разбор сложных финансовых случаев из жизни;
– проверка на умение отличать «хочу» от «надо».
Когда: 16 июня в 12:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Лекция «Сарафан сарафану рознь» (6+)
Жителей Ижевска приглашают на лекцию о традиционной женской одежде, которая пройдет в рамках выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа».
Здесь поговорят об истории происхождения самого главного и узнаваемого элемента русского женского костюма – сарафане. Гости узнают об особенностях и видах кроя сарафанов, цветовой гамме, местах бытования, статусности и многом другом.
Лекцию проведет старший научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» Алла Макшакова.
Когда: 16 июня в 18:00
Где: Карла Маркса, 244а
Стоимость: 400 рублей
Концерт группы «Лесоповал» (12+)
В Ижевске состоится концерт музыкального коллектива «Лесоповал». Группа исполнит свои лучшие композиции: «Я куплю тебе дом», «А белый лебедь на пруду...» и многие другие.
«Лесоповал» – легендарный коллектив, созданный поэтом Михаилом Таничем в 1990 году. В составе: Илья Ефимов (вокал, гитара), Александр Соколов (вокал), Максим Поршин (вокал, гитара, баян), Вениамин Смирнов (хореография, перкуссия), Константин Родионов (клавишные, вокал), Владимир Блинников (звук).
Когда: 17 июня в 19:00
Где: ДК «Металлург», ул. Карла Маркса, 246
Билеты: от 1800 рублей
Концерт Игоря Полуэктова (12+)
Ижевчан приглашают на концерт Игоря Полуэктова – артиста, участника телепроекта Андрея Малахова «Песни от всей души» (12+).
Гостей вечера ждут песни, знакомые с детства. Это музыка, объединяющая поколения и пробуждающая ностальгию.
Когда: 18 июня в 18:30
Где: Национальный музей УР, ул. Коммунаров, 286
Билеты: от 300 рублей
Спектакль «По щучьему веленью» (6+)
Жил-был ленивый Емеля. Однажды он поймал волшебную щуку, которая могла исполнить любое желание – даже помочь добиться сердца прекрасной царевны!
Но ведь любовь должна идти от сердца, а не по волшебству? Сможет ли Емеля сам добиться внимания царевны без всякой магии?
Когда: 18 июня в 10:30
Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Билеты: от 500 рублей
Мастер-класс по гальванопластике (18+)
Горожан приглашают на занятие, где покажут, как с помощью знаний физики и химии можно покрыть медью и превратить в стильные и уникальные украшения обычные листья деревьев.
Участники изучат основы гальванопластики, ковки, пайки и патинирования изделий.
Все материалы будут предоставлены.
Когда: 19 июня в 18:00
Где: Квартальный проезд, 82
Стоимость: 2700 рублей
Фильм «Робоняня» (6+)
Злата очень хочет попасть на школьный бал, ради этого она хитростью вынуждает родителей оставить ее дома одну на каникулах.
За девочкой будет присматривать робот с искусственным интеллектом, который должен следить за расписанием, запрещать сладкое и контролировать каждый шаг Златы.
Девочка от этого не в восторге и решает избавиться от робоняни, но все оказывается куда сложнее, чем на первый взгляд.
Страна: Россия
Актеры: Ева Смирнова («Папины дочки. Новые»,, 12+), Денис Кукояка («Бедные люди», 16+), Елена Кукояка (начинающая актриса), Василиса Кукояка (начинающая актриса), Милана Хаметова («Двойная жизнь Ми», 12+), Ольга Тумайкина («Онегин», 12+)
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
Фильм «Колония» (18+)
Из лаборатории вырывается вирус, который вызывает жуткие мутации и превращает людей в кровожадных зомби. Группа выживших оказывается в ловушке в торговом центре, где начинается настоящий ад…
Страна: Корея Южная
Актеры: Чон Джи-хен («Легенда синего моря», 18+), Ку Ге-хван («Необычный адвокат», 18+), Чи Чхан-ук («Хилер», 18+)
Год: 2026
Жанр: ужасы, боевик
Мультфильм «Шевели перьями» (6+)
Юному орлу по имени Игги снится один и тот же сон, где он парит в небе свободно и легко. Но наяву его мир совсем иной – здесь птицы не летают.
Но все меняется, когда Игги встречает свою новую одноклассницу Ив, без ума влюбленную в авиацию. Благодаря новой знакомой Игги обретает смелость взглянуть в глаза собственной мечте о полетах.
Страна: Польша
Год: 2025
Жанр: мультфильм, приключения, семейный
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